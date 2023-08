Le point de vue du Guardian sur le putsch au Niger : la pression régionale tient la clé | Éditorial

Je putsch militaire au Niger le 26 juillet, qui a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, est un événement charnière aux conséquences locales, régionales et mondiales. Dans l’immédiat, bien sûr, c’est au Niger lui-même et pour ses 27 millions d’habitants estimés, dont le revenu moyen par habitant est parmi les plus bas d’Afrique, que c’est le plus important. Néanmoins, dans un monde multipolaire instable dans lequel la géopolitique et les ressources naturelles sont ombiliquement liées, et dans lequel les dommages climatiques et la migration sont également liés, le Niger est inévitablement aussi un pion sur des planches plus larges.

M. Bazoum, qui a été élu en 2021, avait des réalisations à son actif. L’économie est en croissance de 6% cette année. L’éducation des filles a été promue. Le nombre de victimes de la violence islamiste a diminué. Son Niger était également un allié occidental clé dans la région du Sahel, fournissant une base pour les campagnes contre les combattants islamistes et recevant environ 2 milliards de dollars par an en aide au développement. La France, la puissance coloniale jusqu’en 1960, et les États-Unis avaient plus de 1 000 soldats au Niger ; L’Allemagne et l’Italie avaient de plus petits nombres. Les États-Unis avaient une base de drones près de la frontière libyenne dans le nord.

Même ainsi, le déclencheur du putsch semble avoir été un palais à l’ancienne bataille de pouvoir entre le président et les chefs militaires supérieurs. M. Bazoum a récemment limogé le chef d’état-major de l’armée et contraint d’autres chefs militaires à la retraite. Le chef de sa garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, aurait été le suivant. Petite surprise, peut-être, que depuis le 26 juillet, Gén Tchiani s’est imposé à la tête de la junte qui a renversé son ancien patron.

La réponse populaire nigérienne au putsch est difficile à évaluer avec précision. Il y a eu des pancartes anti-françaises et pro-russes lors de manifestations dans les rues de la capitale Niamey. Anti-français le sentiment est sans aucun doute un facteur, et a consterné les décideurs politiques dans Paris. Mais la réponse internationale a également été claire. Le Conseil de Sécurité de l’ONU, avec le soutien russe et chinois, a dénoncé le putsch. Des programmes d’aide ont été suspendu.

Néanmoins, la réponse régionale peut être la plus importante. Le putsch du Niger s’inscrivait dans un mouvement dangereux et déstabilisateur. Au cours des quatre dernières années, de nouveaux régimes ont également été établis sous la menace des armes au Mali, au Burkina Faso et en Guinée – plus d’une fois dans certains cas. D’autres gouvernements de la région voient également leur stabilité menacée, tout comme la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, forte de 15 membres.

CEDEAO fait face à une épreuve majeure. L’organisation s’efforce depuis longtemps de faire respecter les normes démocratiques dans la région. Son rôle est facilité par le fait qu’il est actuellement présidé par le Nigeria, la superpuissance régionale. Le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, qui a lui-même été contraint à l’exil par un coup d’État militaire dans sa jeunesse, a mené la réponse au putsch, affirmant qu’il fallait tracer une ligne dans le sable. Sous M. Tinubu, Ecowas s’est fait le centre des tentatives d’évincer les putschistes. Il a mis Cette fin de semaine comme date limite pour un retour à un régime civil. « La CEDEAO est très déterminée à faire du Niger un exemple », a déclaré un haut responsable à un Maison Chatham podcast de thinktank cette semaine.

Cette réponse régionale dure est significative. C’est aussi le moyen le meilleur et le plus efficace pour vaincre les putschistes et restaurer rapidement la démocratie. Ce sont des objectifs urgents et souhaitables. Une bataille de principes se déroule au Sahel. Le putsch doit être renversé. Sagement, ni les puissances occidentales ni les puissances régionales ne veulent voir une intervention menée par l’Occident. Mais cela ne signifie pas que rien ne peut être fait. Les efforts d’Ecowas pour tourner la vis sur Gen Tchiani et son gang semblent fonctionner ; coupures de courant à Niamey montrent à quel point ils peuvent être efficaces. Le soutien occidental à une réponse forte de la CEDEAO est la voie la plus sage à tous égards.