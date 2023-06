Le point de vue du Guardian sur le cricket : imprégné de sectarisme racial, sexuel et de classe | Éditorial

Holding Up a Mirror to Cricket, le rapport dévoilé mardi par la Commission indépendante pour l’équité dans le cricket (ICEC), incitera tous les amateurs de cricket, sauf les plus aveugles, à reconsidérer le sport qu’ils aiment. La commission mérite le mérite d’avoir cloué l’indifférence à la discrimination qui a rongé le tissu du jeu. Beaucoup ont souffert cruellement pendant des années. D’autres ont tenté dénoncer dégradant comportement, seulement pour voir très peu de changement. Pendant trop longtemps, la hiérarchie du cricket a été complaisante et auto-satisfaite des tentatives insignifiantes de réparer les torts. L’England and Wales Cricket Board (ECB) s’est trompé en pensant que le sport pourrait continuer comme une capsule temporelle du passé – transmettant « le racisme, le sexisme, l’élitisme et le classisme » dans un avenir qui considère un tel sectarisme, à juste titre, comme un anathème. .

Un sport dépassé par le football peut-il risquer de ne pas puiser dans tout le spectre de l’expérience humaine, notamment en ne recherchant pas des talents jusque-là passés sous silence ou sous-représentés ? Non, une recherche d’un tel talent ne ferait qu’enrichir le jeu. C’est pourquoi la BCE devrait embrasser le très sensé ICEC recommandations: intégrer un engagement à l’inclusivité dans son administration ; établir un plan d’action pour inverser le déclin du cricket dans les communautés noires ; chercher à supprimer les barrières de classe qui existent dans le cricket ; allouer davantage de ressources au football féminin et tendre vers la parité salariale entre les joueurs professionnels masculins et féminins d’ici 2029-30 ; et jouer les tests féminins à Lord’s plutôt que les matchs Eton contre Harrow et Oxford contre Cambridge.

Le profond questionnement de la commission sur ce qu’on pourrait appeler la fondation mythe du cricket – que le jeu a toujours été un rassembleur social en Grande-Bretagne et une mission impériale «civilisatrice» – est rafraîchissant. Alors que ce document de 317 pages est organisé en paragraphes numérotés comme le plus sec des textes juridiques, le chapitre sur l’histoire du cricket est une lecture fascinante. Le travail est guidé par l’esprit du grand écrivain trinidadien CLR James, qui a soutenu que pour comprendre la nature et l’étendue des inégalités dans le cricket, il faut aller au-delà du jeu, à l’histoire elle-même.

Le rapport indique que « nous pensons que le cricket doit s’engager plus franchement sur le fait que, malgré des images de tradition, de continuité et d’unité, l’histoire du cricket est également remplie de tensions et de conflits sociaux, voire d’histoires de brutalité et d’oppression ». Il y a une délicieuse ironie dans le fait que John Major, qui a peut-être une rosée voir du passé du cricket, a écrit l’avant-propos, rappelant « avec une lueur chaleureuse » son éducation à Brixton en jouant au cricket avec de jeunes migrants antillais.

Sir John soutient l’idée que le cricket a besoin, en le jargon BCE, un « reset ». Le rapport, commandé par la BCE en réponse à Black Lives Matter et #MeToo et produit par quatre commissaires indépendants présidés par Cindy Butts, écarte l’idée d’un Eden perdu, arguant que le sport a toujours été partagé entre « le rural et l’urbain ; classes sociales; ‘messieurs’ et ‘joueurs’; Nord et Sud; éduqués dans le privé et l’État ; hommes et femmes; et entre les colonisateurs blancs et les peuples « non blancs ». Le cricket, affirme à juste titre le rapport, n’a pas besoin de redécouvrir ses racines; il doit déchirer ces racines.

La BCE a fait le «excuses publiques sans réserve» pour les manquements passés que réclamaient les commissaires. Le rapport a révélé que les «hommes blancs de la classe moyenne» qui dominent le cricket en tant que joueurs, administrateurs et spectateurs ne pensaient pas que leur jeu bien-aimé avait un problème de discrimination ou d’inclusivité. Affirmer que les recommandations du rapport sont « réveillé» est une feuille de vigne pour les préjugés. Peut-être que beaucoup de ceux qui se trouvent dans le pavillon du Seigneur aujourd’hui se sont retrouvés bazballés. Malgré leur sédentarité, ils peuvent ne pas le prendre assis. Mais l’avenir du cricket commence par une bataille sur son passé.