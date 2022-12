Le point de vue du Guardian sur le couronnement de 2023 : tout change s’il vous plaît | Éditorial

UNEprès ses 70 ans de règne, la mort d’Elizabeth II en septembre a été un choc national. Une grande partie du pays s’est arrêtée. Les foules défilaient devant elle allongée en état à Édimbourg et à Londres. L’avènement de Charles III s’est déroulé avec grâce. Les funérailles royales étaient grandes et dignes. Quelque 43 % de la population du Royaume-Uni (et 11 % de la population française) l’ont regardé à la télévision. C’était la fin d’une époque.

Même en ces jours solennels, il n’y avait pas, cependant, une humeur nationale établie quant à l’avenir. C’est plus vrai que jamais maintenant, trois mois après le règne du roi de 74 ans. Les sondages d’opinion suggèrent une division de deux contre un parmi le public en faveur d’un monarque héréditaire. Mais sous Charles III, la monarchie cherche encore à se frayer un chemin dans sa relation post-Elizabeth avec la nation. Le tempérament du nouvelle ère n’est pas encore défini.

Les défis les plus immédiats à la monarchie britannique ne viennent pas du sentiment républicain. Au lieu de cela, ils découlent de la colère exprimée contre le roi et le prince de Galles par le duc et la duchesse de Sussex. En utilisant leur série documentaire Netflix pour brosser un tableau du racisme, de la misogynie, de l’insensibilité et de l’inflexibilité au sein de la maison de Windsor, les Sussex pourraient saper le nouveau roi plus efficacement qu’une campagne plus axée sur la constitution ne pourrait le faire. La publication des mémoires du prince Harry en janvier ne fera qu’ajouter à cela.

Un test très différent mais non moins conséquent attend dans moins de cinq mois. Le sacre de Charles III, qui aura lieu samedi 6 mai 2023, s’insinue sur une nation qui n’a pas beaucoup réfléchi à ce qu’elle implique. C’est compréhensible. Il n’y a pas eu de couronnement depuis 70 ans. La plupart des Britanniques sont trop concentrés sur le dur labeur d’une crise du coût de la vie pour passer leur temps à réfléchir à un ancien rituel.

À la recherche de sens

Pourtant, le couronnement comptera sûrement. À un certain niveau, cela représentera le genre de pays que nous sommes. Mais que dira-t-il ? Après avoir assisté au couronnement de 1953, le chroniqueur conservateur Henri “Chips” Channon a écrit : « Quelle journée pour l’Angleterre, pour l’aristocratie et les forces traditionnelles du monde. Allons-nous même revoir la même chose ? » Les sociologues Edward Shils et Michael Young étaient également éblouis, mais moins snobs ; le couronnement, ont-ils écrit, a montré la Grande-Bretagne comme une grande famille.

Une génération plus tard, le critique Tom Nairn a rejeté le point de vue de Shils et Young comme illustrant « la sociologie du rampant ». Mais l’historien Ben Pimlott pensait que le couronnement était “plus qu’un simple bavardage… il a aidé à définir, non seulement la royauté, mais l’identité britannique pour la prochaine génération”. Si quelque chose comme cela est également vrai pour son successeur de 2023, il est grand temps de réfléchir davantage à ce que devrait être le contenu et aux messages qu’il devrait essayer de transmettre.

Mais d’abord, il est important de poser une question souvent négligée : s’il devrait même y avoir un couronnement ? Une date pour le sacre a été rapidement annoncée en septembre. Pourtant, un couronnement n’est pas nécessaire pour faire de Charles III monarque. Comme le Dr Bob Morris de l’Unité Constitutionnelle à l’University College de Londres déclare succinctement : “La loi fait cela.” La loi a été suivie en septembre lors de l’adhésion. Charles III est le roi depuis lors. Alors, à quoi ça sert exactement ?

C’est un fait remarquable que pas de monarchie en Europe exige un couronnement sauf les Britanniques. Les autres – la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne et la Suède – n’ont pas de rituel de ce genre. Plusieurs se contentent d’une proclamation. Mais seul le monarque britannique est à la tête d’une église établie – en tant que gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre et, par son serment d’accession, en tant que défenseur de la foi presbytérienne en Écosse. Surtout, seul le monarque britannique est oint d’huile sainte par un prêtre dans le cadre d’un rite chrétien eucharistique qui proclame, en effet, une bénédiction et une connexion divines. Est-ce plus justifié ?

Bien que la constitution lie toujours la monarchie à l’église anglicane, la Grande-Bretagne en 2023 sera profondément différente de la Grande-Bretagne en 1953. La religiosité de la Grande-Bretagne des années 1950 peut être exagérée et, de la même manière, l’influence des valeurs chrétiennes dans la Grande-Bretagne moderne ne doit pas être sous-estimée. . Néanmoins, le déclin de l’observance chrétienne, la croissance de la sécularisation et la diversité religieuse croissante de la Grande-Bretagne moderne sont de grandes réalités. L’emprise de l’antidisestablishmentarianisme s’affaiblit. Lors du recensement de 2021, seuls 46% des habitants de l’Angleterre et du Pays de Galles se sont identifiés comme chrétiens. La place et la signification d’un couronnement qui agit comme si rien de tout cela n’était le cas est sujette à question et, à tout le moins, à discussion.

Des époques profondément différentes

Ce n’est pas le seul aspect sur lequel le sacre de 2023 sera forcément très différent du passé. La Grande-Bretagne n’est plus une puissance impériale, comme elle l’était en 1953. Ce n’est pas non plus une puissance militaire à l’échelle d’il y a 70 ans ; à l’époque, 40 000 soldats participaient aux défilés ou gardaient la route, tandis que 190 navires participaient à la revue navale de Spithead. Ces deux chiffres sont inconcevables aujourd’hui. La pairie héréditaire, partie intégrante du couronnement d’Elizabeth, est constitutionnellement marginale 70 ans plus tard. L’union centralisée de 1953 est aujourd’hui un État décentralisé et moins stable. Aux prix d’aujourd’hui, le couronnement de 1953 a coûté au Trésor environ 27 millions de livres sterling. Les rois préférence déclarée car une affaire plus somptueuse est vouée à être controversée dans une crise du coût de la vie.

Pourtant, il en va de même pour presque tout le reste de ce qui est prévu pour le 6 mai. Fait remarquable, il y a eu peu d’annonces sur le type d’événement que le roi et ses conseillers, qui comprennent vraisemblablement des ministres responsables devant le parlement, envisagent. Nous savons que le roi Charles et la reine Camilla seront tous les deux couronnés (et vraisemblablement oints), que l’archevêque de Cantorbéry officiera, que la fréquentation de l’abbaye sera moindre qu’en 1953 (lorsque des tribunes spéciales ont été construites) et que le service est vraisemblablement plus courte (elle a duré trois heures en 1953).

On ne sait cependant pas quel genre de cérémonie est prévu, quel serment le roi prêtera, quel rôle joueront les non-anglicans, qui sera invité (cette question est plus vaste que le sort des Sussex), s’il y aura quelle dimension de la société civile de la cérémonie dans, disons, Westminster Hall, ou même quel type de processions sont envisagées. Cela laisse beaucoup de questions intéressantes et potentiellement symboliques et résonnantes sans réponse. Il est sûrement temps que le planning du sacre sorte du placard du secret et soit partagé et débattu. Après tout, le sacre ne concerne pas que lui. Il s’agit de nous aussi.