Le point de vue du Guardian sur l’attaque du Hamas : un nouveau chapitre meurtrier s’ouvre au Moyen-Orient | Éditorial

TLe déchaînement meurtrier perpétré samedi par le Hamas dans le sud d’Israël n’était pas seulement choquant et horrible, mais sismique. Il ne s’agit pas seulement de l’assaut le plus meurtrier depuis des décennies, avec des militants tirant des milliers de roquettes puis attaquant depuis la terre, la mer et les airs. Il a pris pour cible des civils, les combattants ayant pris en otage jusqu’à 100 Israéliens, dont des femmes âgées et de jeunes enfants. Au moment de la rédaction de ce rapport, au moins 600 Israéliens avaient été tués et plus de 2 000 blessés.

On ne sait pas encore comment le Hamas a pu y parvenir. Ce qui est certain, c’est que l’attaque a déjà provoqué un nouveau désastre à Gaza. Dimanche après-midi, les représailles israéliennes avaient tué 370 Palestiniens et blessé plus de 2 000 personnes. Une invasion terrestre semble de plus en plus possible. Benjamin Netanyahu, qui n’est plus « Monsieur la Sécurité », parle d’une « guerre longue et difficile » et de la réduction en décombres des lieux où se cache le Hamas. Il a ordonné aux Palestiniens de « quitter [those areas] maintenant », sachant qu’il n’y a nulle part où aller dans ce territoire minuscule et densément peuplé. Tout cela aura été dans les calculs des militants ; comme toujours, ce sont les civils qui paient.

Il s’agit d’un échec militaire et sécuritaire extraordinaire, surtout compte tenu de l’extraordinaire perspicacité d’Israël en matière de technologies de surveillance et de vastes réseaux de renseignements humains. Non seulement l’armée n’a pas pu prévoir l’assaut, mais des civils désespérés ont attendu pendant des heures l’arrivée de l’armée. Cela fait écho à un autre échec notoire des services de renseignement, la guerre du Yom Kippour, presque exactement 50 ans auparavant. Inévitablement, des questions se posent quant à l’impact des troubles politiques provoqués par le gouvernement d’extrême droite de M. Netanyahu avec sa « refonte » du système judiciaire.

Toutefois, le plus grand échec n’est pas celui du renseignement et de la sécurité, mais celui de la politique. Il y a moins d’un an, l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient a déclaré au Conseil de sécurité que atteignaient le point d’ébullition. L’année dernière a été la plus sanglante jamais enregistrée en Israël, en Cisjordanie et à Jérusalem depuis la fin de la deuxième Intifada en 2005. Une troisième a été largement prédite. Les raids des Forces de défense israéliennes se sont multipliés ; cet été a été le plus important en Cisjordanie depuis deux décennies.

Les Palestiniens ont enduré des décennies d’occupation, l’effacement d’un futur État viable par les colonies et une violence croissante de la part des colons, enhardis par l’impunité. Le blocus qui dure depuis une décennie et demie a détruit l’économie de Gaza et laissé la moitié de la population dans la pauvreté. UN modeste reprise économique récente Il n’y a pas de solution à la crise politique engendrée par une direction palestinienne moribonde qui manque à la fois de pouvoir et de légitimité – et, par-dessus tout, par M. Netanyahu, qui a supervisé l’expansion massive des colonies, a offert aux nationalistes extrémistes et aux racistes déclarés non seulement un vernis de respectabilité mais aussi un élément clé. positions et a promis l’annexion.

Il y a un peu plus d’une semaine, le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake Sullivan, dit: « La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies. » Les événements de ce week-end ont non seulement prouvé que ce jugement était spectaculairement erroné, mais ils ont également souligné le coût du désengagement américain. Il existe un risque d’intensification de la violence en Cisjordanie et d’une conflagration plus large au sein du Hezbollah au Liban. Dimanche matin, un policier égyptien a abattu deux touristes israéliens à Alexandrie. Le Hamas n’a pas seulement détruit la voie vers la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël. Cela a également démontré, au prix d’un immense coût humain, que les accords avec les États du Golfe qui mettent à l’écart les Palestiniens et leurs besoins ne constituent pas une solution, et que le statu quo d’avant samedi n’était ni durable ni durable. contenuable.