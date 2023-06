Le point de vue du Guardian sur l’accord de financement vert de Macron : sauver des vies, pas des profits | Éditorial

JL’Agence internationale de l’énergie en 2021 avait un message sans ambiguïté : développer de nouvelles ressources fossiles est incompatible avec la limitation du réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C, seuil au-delà duquel se situent les impacts climatiques les plus désastreux. Pourtant, l’industrie pétrolière et gazière n’écoute pas. L’année dernière, il s’est engagé un demi-billion de dollars pour de nouvelles dépenses d’investissement dans de futurs forages et extractions, tout en faisant des profits scandaleux de 4 milliards de dollars. Le statu quo détruira la vie telle que nous la connaissons.

L’énergie est fondamentale pour le développement et la satisfaction des besoins de base. Mais le produire à partir du charbon, du pétrole et du gaz est à la fois la cause de l’urgence climatique. Il est clair que les questions du climat, de l’énergie et du développement doivent être abordées de manière interconnectée. C’est très difficile dans un contexte post-Covid où les pays pauvres ont des niveaux d’endettement record. Dans le sillage de l’invasion de l’Ukraine, la hausse des taux d’intérêt a fait grimper le dollar, augmentant le coût des remboursements de prêts souvent libellés en dollars américains. Les nations africaines dépensent jusqu’à cinq fois leurs budgets de santé sur les dettes.

Le président français, Emmanuel Macron, devrait être félicité pour avoir organisé un sommet visant à réinventer des solutions financières aux objectifs mondiaux interdépendants de lutte contre la pauvreté, de réduction des émissions destructrices de la planète et de protection de la nature. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. L’annonce par le Fonds monétaire international que les pays riches avaient atteint un objectif, fixé en 2019d’un fonds climatique de 100 milliards de dollars pour les pays pauvres est probablement moins qu’il n’y paraît. Le contraste avec le billions de dollars mobilisés en un instant, pour renflouer les maisons de la finance en 2008, est saisissant. Il est inexcusable que les fonds pour lutter contre le réchauffement climatique ne puissent être trouvés.

« Pour nous, il s’agit de sauver des vies, pour d’autres, il s’agit d’économiser des profits », a déclaré Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, réprimander le monde riche pour l’inaction pendant un «moment de polycrise». Le président colombien, Gustavo Petro, a appelé à une taxe mondiale sur les transactions financières. Le président du Kenya, William Ruto, est venu à Paris après avoir approuvé un rapport, «Transition juste”, qui a souligné le potentiel de l’Afrique pour exploiter les énergies renouvelables dépassant de loin tous les besoins projetés. Pourtant, le continent a été à peine capable de s’industrialiser, et encore moins d’exploiter son vaste potentiel d’énergie verte.

Les dirigeants d’Amérique du Nord et d’Europe ont l’intention de remodelage leurs systèmes énergétiques, mais les principaux matériaux nécessaires se trouvent dans les pays en développement. Même la Chine, qui domine les éléments critiques des terres rares et leur traitement, manque métaux vitaux. Cela devrait permettre un grand marché, où les pays les plus pauvres disposent d’une marge de manœuvre politique pour remédier aux trois lacunes structurelles qui entravent leur développement – un manque de souveraineté alimentaire, un manque de souveraineté énergétique et une fabrication à faible valeur ajoutée – en échange du partage de leurs minéraux. Sinon, certaines parties de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie risquent de devenir la cible d’une nouvelle ruée vers les ressources – les entreprises d’énergie propre se comportant comme des de manière destructrice en tant qu’entreprises de combustibles fossiles : racheter des politiciens, détruisant les écosystèmes et le lobbying contre l’environnement règlements. L’argent, l’allégement de la dette et l’accès aux marchés occidentaux dont ont besoin les pays en développement ne doivent pas alimenter les moteurs du capitalisme extractif.

M. Ruto a déclaré que les trois semaines nécessaires pour créer les institutions financières actuelles de « Bretton Woods » devraient être suffisantes pour concevoir leur remplacement. Cela peut sembler ambitieux, mais c’est Martin Luther King qui a mis en garde contre la « drogue tranquillisante du gradualisme ». Ce sentiment d’urgence est maintenant nécessaire pour arrêter une catastrophe environnementale.