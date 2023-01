Le point de vue du Guardian sur la politique migratoire européenne : une pagaille cruelle et myope | Éditorial

Oans l’île grecque de Lesbos, cette semaine, 24 volontaires d’ONG ont été jugés dans une affaire condamnée par un rapport du Parlement européen comme une «criminalisation de la solidarité». Tous ont été accusés d’avoir aidé des migrants fuyant la guerre civile syrienne en 2015-2016. Accusés d’avoir accédé aux chaînes de radio des garde-côtes grecs et d’avoir pénétré illégalement dans des zones réglementées à Lesbos, les volontaires ont risqué des années de prison avant que la plupart des charges ne soient abandonnées pour des raisons de procédure. Mais leur traitement draconien, de plus en plus répliqué autre part en Europe, avait déjà atteint son objectif central : l’organisation pour laquelle ils travaillaient n’ose plus fonctionner au large de Lesbos, où au moins 22 migrants décédés en octobre tentant la traversée depuis la Turquie.

Alors que de jeunes Européens idéalistes et d’anciens réfugiés sont traînés sur le banc des accusés pour avoir tenté de sauver des vies en mer, les gouvernements européens se demandent ce qui peut être fait de plus pour renforcer les défenses d’un continent riche contre les pauvres et les désespérés. Dans la ville arctique de Kiruna, le premier Rencontre convoquée par la présidence semestrielle suédoise de l’Union européenne vient d’avoir lieu. Cela précède un sommet de février dans lequel la réduction du nombre de migrants irréguliers sera un thème central.

Comme il canalise l’influence du parti d’extrême droite des démocrates suédois – dont il dépend du soutien – le gouvernement suédois est pousser l’idée de limiter l’accès au commerce pour les pays qui ne coopèrent pas pour réduire le flux de leurs citoyens à travers les frontières européennes. La musique d’ambiance a également clairement indiqué que des progrès significatifs sur un pacte migratoire à l’échelle de l’UE, proposé pour la première fois il y a deux ans, ne seront pas réalisés sous la surveillance de Stockholm.

L’absence persistante d’un mécanisme de partage des réfugiés entre les États membres conduit à un traitement toujours plus dur des migrants aux frontières et à l’augmentation continue des refoulements illégaux. Le long des frontières de la Hongrie, de la Croatie et de la Roumanie, le droit de l’UE et les conventions de l’ONU sont ouvertement défié alors que les migrants languissent dans un no man’s land glacial. En Italie, le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni a introduit législation visant à compliquer la vie des ONG qui tentent de mener des missions de recherche et de sauvetage en Méditerranée. La stratégie de dissuasion inapplicable de la Grande-Bretagne au Rwanda est défendu par des pays comme l’Autriche comme une voie à suivre pour l’UE.

Alors que le nombre de migrants irréguliers continue d’augmenter augmenter, l’histoire jugera cette approche comme un échec pratique et moral. Les défis du XXIe siècle posés par les migrations mondiales et les changements démographiques ne seront pas relevés en fermant brutalement les écoutilles. Une récente prévision à long terme de Frontex, l’agence des frontières de l’UE – elle-même accusée cette année de complicité dans des refoulements illégaux – identifiés l’urgence climatique, l’insécurité alimentaire, les inégalités croissantes et les changements démographiques rapides en tant que futurs moteurs de l’augmentation de la migration en provenance des pays du Sud. La population de l’Afrique devrait augmenter de moitié d’ici 2050. À mesure que les pays les plus pauvres rajeunissent, l’Europe continuera de vieillir et son besoin de main-d’œuvre migrante deviendra de plus en plus pressant. Ces « méga-tendances », comme les décrit le document de Frontex, exigent une réponse qui va au-delà de la cooptation cynique de l’agenda xénophobe des partis de droite radicale.

L’ambassadeur de Suède auprès de l’UE, Lars Danielsson, m’a dit cette semaine que “la migration est un problème où vous pouvez gagner ou perdre des élections dans pratiquement tous les États membres”. Après le crash, alors que des politiciens tels que le chef des démocrates suédois, Jimmie Åkesson, ont lié les problèmes d’insécurité économique des cols bleus à l’immigration, cela est devenu une réalité. Mais les dirigeants européens traditionnels doivent aborder la situation dans son ensemble. Dans les décennies à venir, les arguments en faveur de voies légales appropriées pour la migration et d’une assistance économique bien plus importante fournie au-delà des frontières de l’Europe deviendront écrasants. Malheureusement, les chances que ce genre de conversation ait lieu pendant les six mois de présidence suédoise de l’UE sont extrêmement faibles.