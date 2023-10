Le point de vue du Guardian sur la mission urgente de Biden : les États-Unis reviennent au Moyen-Orient | Éditorial

jen à la suite du carnage perpétré par le Hamas dans le sud d’Israël, tuant au moins 1 300 personnes ; avec les bombes qui pleuvent toujours sur Gaza, tuant plus de 3 000 personnes ; et avec 199 enfants et adultes toujours retenus en otages, l’horreur est encore accrue par la perspective que cette violence engendre davantage.

Les États-Unis espèrent que deux groupes de porte-avions en Méditerranée orientale, les navettes diplomatiques non-stop du secrétaire d’État et une visite présidentielle en Israël permettront d’éloigner le double spectre d’un désastre humanitaire encore plus grand à Gaza et d’une catastrophe régionale. Pourtant, quelques heures avant le voyage de Joe Biden au Moyen-Orient, des informations faisaient état de centaines de morts dans une explosion dans un hôpital de Gaza. La Jordanie a déjà annulé son sommet avec lui. Même si une visite en Israël envoie le message que les États-Unis sont un allié fidèle et pourraient offrir à Benjamin Netanyahu une bouée de sauvetage politique, l’objectif était de le maîtriser, tout comme le Hezbollah et l’Iran. Les États-Unis auraient accepté le voyage seulement après qu’Israël ait accepté de fournir une aide humanitaire et des zones sûres pour les civils afin d’éviter les bombardements.

Mais le déclaration le fait que les deux pays « élaboreront un plan » de livraison est visiblement modeste. Même si elle était mise en œuvre, elle pourrait ne pas tenir. Bien qu’Israël ait déclaré lundi aux États-Unis qu’il rétablirait l’approvisionnement en eau dans le sud de Gaza, ceux qui sont sur le terrain signalent que seules de petites quantités parviennent à passer. Et même si l’aide est essentielle, la livraison de nourriture et de médicaments reste difficile et d’une utilité limitée tant que les frappes aériennes se poursuivent.

Plus critique encore est peut-être le fait que les États-Unis, avec leurs propres désastres en Afghanistan et en Irak, à l’espritpresse Israël de réfléchir sérieusement à ses plan pour Gaza. Le président Biden a averti publiquement dimanche qu’occuper Gaza serait une erreur. À ce moment-là, une incursion terrestre était considérée comme imminente. Mais sa visite a été interrompue et mardi, le porte-parole de Tsahal, Richard Hecht remarqué: « Tout le monde parle de l’offensive terrestre. Cela pourrait être quelque chose de différent.

Ce qui se passe à Gaza déterminera probablement ce qui se passera dans le nord. Lundi, Israël a donné un ordre sans précédent aux résidents proches de la frontière libanaise d’évacuer vers le sud. La région a déjà été le théâtre d’attaques de roquettes et de missiles ainsi que d’escarmouches aux frontières. Le Hezbollah et Israël ont foulé avec soin depuis la guerre de 2006, pour laquelle les civils libanais ont principalement payé, même si le groupe militant a renforcé sa puissance de feu et testé les frontières. Mais le Hezbollah a indiqué qu’il avait deux lignes rouges: le déplacement forcé d’un grand nombre de Palestiniens hors de Gaza – même si l’Égypte a clairement fait savoir qu’elle n’en voulait pas – et une invasion terrestre visant à détruire le Hamas : l’intention déclarée d’Israël. Derrière le Hezbollah se trouve l’Iran ; son ministre des Affaires étrangères a averti de « fronts multiples » s’ouvrant contre Israël s’il continue de tuer des civils à Gaza.

L’Iran ne veut pas perdre le Hezbollah, sa principale force par procuration. Mais il ne veut pas non plus voir le Hamas anéanti. Si cela semble probable, les experts suggèrent que cela demanderait probablement également aux milices irakiennes de se déployer en Syrie ou au Liban. Washington a clairement averti Téhéran de rester en dehors de ce conflit, tout en indiquant qu’il ne cherchait pas la bagarre. Le danger est que, même si ni les États-Unis ni l’Iran ne veulent s’impliquer davantage, les dynamiques sur le terrain ont leur propre élan.

Les États-Unis et d’autres gouvernements pensaient que le conflit au cœur du Moyen-Orient était insoluble mais gérable et pouvait être mis de côté. Beaucoup avaient prévenu à l’époque que c’était une erreur. Cela semble d’autant plus impossible à gérer aujourd’hui – et pourtant c’est précisément la raison pour laquelle les États-Unis et d’autres doivent tenter de le faire.