Le point de vue du Guardian sur la guerre au Moyen-Orient : protéger les vies civiles est essentiel | Éditorial

TLe choc et l’horreur suscités par les massacres perpétrés par le Hamas dans le sud d’Israël n’ont fait que s’intensifier au fil des jours et à mesure que l’ampleur de la violence est apparue. De jeunes fêtards massacrés alors qu’ils fuyaient un festival de musique ; des bébés assassinés avec leurs parents ; les très jeunes et les plus vieux pris en otage. Cette atrocité n’est peut-être pas un moment existentiel pour l’État d’Israël, comme semblait l’être la guerre du Yom Kippour il y a 50 ans. Mais pour les Israéliens et pour les Juifs du monde entier, leur croyance en une patrie où ils pourraient être en sécurité après des siècles de persécution antisémite est en lambeaux. Le bilan des morts s’élève à plus de 1 200 : « Jamais depuis l’Holocauste autant de Juifs n’ont été tués en un seul jour », a déclaré le président israélien Isaac Herzog.

Le gouvernement d’extrême droite de Benjamin Netanyahu n’a pas réussi à respecter son contrat avec le peuple. Les Israéliens sont stupéfaits que l’armée ait mis si longtemps à arriver. On estime que 150 otages sont toujours détenus. Pourtant, Haaretz rapports que le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a exhorté le pays à « frapper brutalement le Hamas et à ne pas trop prendre en compte la question des prisonniers ». C’est le genre de partenaire dont M. Netanyahu dépend encore. Alors que son rival politique Benny Gantz a désormais rejoint un gouvernement national d’urgenceil est peu probable qu’il soit une voix modératrice.

L’histoire de ce conflit est bien établie. Il est désormais urgent de s’attaquer à ce qui nous attend. Israël a le droit de se défendre. Les nations doivent également respecter les lois de la guerre, s’abstenir de toute punition collective et protéger les civils. Les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Près de la moitié des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont des enfants. Ils ne devraient pas avoir à demander à leurs parents s’ils vivront.

Le ministre israélien de la Défense affirme qu’il combat les « animaux humains » ; un porte-parole de la défense parle de mettre l’accent sur « les dégâts, pas la précision » ; un responsable de la sécurité dit que Gaza sera une « ville de tentes ». Des quartiers entiers ont été détruits par les bombardements israéliens, souvent sans les quelques minutes d’avertissement données dans le passé. Même après tant d’années de conflit, les familles de Gaza n’ont pas connu l’acharnement des cette peur. Plus que 1 100 Palestiniens ont été tués, dont au moins 326 enfants.

Si vous larguez des centaines de tonnes de bombes sur une zone densément peuplée, un grand nombre de personnes mourront. Si vous leur coupez la nourriture, les médicaments, l’électricité et l’eau, ils mourront. Les Palestiniens ne peuvent pas vivre en sécurité à Gaza. Mais ils ne peuvent pas non plus partir, même s’ils sont prêts à prendre le risque de ne jamais revenir. Israël a bombardé le seul point de passage, vers l’Egypte. Les sièges constituent, comme l’a souligné le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, une violation du droit international. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le chef des affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, ont exhorté à juste titre Israël à respecter le droit humanitaire. Les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres devraient faire de même. Les discussions américaines avec Israël et l’Égypte sur la négociation d’un couloir d’aide et d’un passage potentiellement sûr pour les civils doivent être prioritaires.

Tout indique que M. Netanyahu enverra des troupes terrestres, ce qui entraînera encore davantage de morts parmi les Israéliens et les Palestiniens, et potentiellement une escalade plus large – un péril particulier étant donné les changements de pouvoir régionaux qui entraînent l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran. Le Hezbollah, le groupe militant libanais, a prévenu qu’il s’impliquerait. Il a déjà revendiqué la responsabilité d’attaques de missiles.

Il est honteux que, alors que les vies des Palestiniens et des Israéliens sont en jeu, des étrangers utilisent cette catastrophe pour promouvoir leurs propres programmes, allant de l’islamophobie et de l’antisémitisme à la réduction de l’aide américaine à l’Ukraine. Les plateformes de médias sociaux – notamment X, anciennement Twitter – ont permis à la désinformation de se propager. Une tragédie continue de se dérouler au Moyen-Orient. Il est du devoir de la communauté internationale, aussi divisée soit-elle, de travailler ensemble pour limiter les dégâts.