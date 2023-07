Le point de vue du Guardian sur la construction de logements : les visions urbaines de Michael Gove ne peuvent pas effacer le record de son parti | Éditorial

HLa politique de logement gérée pendant des décennies au profit des promoteurs et des propriétaires a conduit à l’insécurité et à l’inégalité pour tous les autres. Le nombre de ménages louant à titre privé en Angleterre et au Pays de Galles a considérablement augmenté – passant de 1,9 million en 2001 à 5 millions en 2021, tandis que le taux d’accession à la propriété est tombé à 62 % contre 64 % il y a dix ans. La propriété pure et simple (sans hypothèque) est la forme d’occupation du logement la plus courante en Angleterre (33 %) et au Pays de Galles (38 %). Mais le taux de propriété chez les jeunes adultes a fortement chuté. Comme les Noirs et les minorités ethniques, ils habitent de manière disproportionnée des appartements de location privée de mauvaise qualité.

Cette situation dommageable signifie que le logement est reconnu comme un enjeu clé par les politiciens de tous les partis. Lundi, Michael Gove, le secrétaire au logement, a cherché à y répondre avec un discours plus axé sur le style que sur le fond. Après avoir abandonné un objectif obligatoire de 300 000 nouveaux logements par an, après une menace de révolte des députés d’arrière-ban, M. Gove cherche à persuader les électeurs d’ignorer le bilan de son parti et de se concentrer plutôt sur les centres-villes animés qu’il a esquissés dans les airs.

La densification était le mot à la mode, avec l’adjectif heseltinien – hommage à la réaménagement de l’est de Londres défendu par Lord Heseltine via la London Docklands Development Corporation. M. Gove veut faire revivre ce modèle, ou quelque chose comme ça, pour faire avancer les projets dans 20 villes. Après des années d’objectifs manqués et face à une cohorte lésée d’électeurs hors de prix, il a soutenu que l’État devait affronter de front le nimbyisme. En public, il était poli à propos d’Anthony Browne, le député conservateur qui a gâché un projet phare à Cambridge. Mais il n’est pas nécessaire de lire les runes pour voir que cela n’augure rien de bon.

Le projet de loi sur la réforme des locataires qui fait son chemin au Parlement entraînera, tardivement, certaines améliorations pour les locataires existants. Les expulsions sans faute doivent être interdites et les propriétaires doivent respecter les délais de réponse aux dangers – une mesure pour laquelle la famille d’Awaab Ishak, dont le décès a été causé par la moisissure dans leur maison, a fait campagne. Mais les engagements en faveur de la réforme des baux restent flous. Pendant ce temps, une nouvelle pièce rappelle la douleur persistante des survivants de Grenfell.

M. Gove veut faire des approches contrastées du développement une ligne de démarcation, se présentant comme un visionnaire urbaniste et le Parti travailliste – avec sa proposition d’assouplir les restrictions sur la ceinture verte – comme le parti de l’étalement des banlieues. Mais cette rhétorique masque une réalité peu flatteuse. Sous les conservateurs, les intérêts des locataires ont été négligés, ainsi que ceux des petits constructeurs et des conseils qui sont responsables du logement social, y compris dans les centres-villes. Pendant ce temps, une poignée d’entreprises de construction géantes ont prospéré (et ont contribué de manière significative aux coffres du parti conservateur). Incroyablement, et au mépris du Comité sur le changement climatique, ils vendent encore des maisons avec des spécifications environnementales si médiocres qu’elles devront être modernisées pour répondre aux normes de 2025.

Les travaillistes n’ont pas encore montré qu’ils avaient les réponses, comme l’illustre la récente confusion sur l’opportunité de soutenir ou non le contrôle des loyers. Mais les belles paroles de M. Gove ne doivent tromper personne. La propriété résidentielle est passée d’un équipement partagé entre les secteurs public et privé à un atout pour les spéculateurs. La faible réglementation des propriétaires et l’échec de la réforme des impôts fonciers ont contribué à une polarisation croissante entre les possédants et les démunis. Les équipes de densification triées sur le volet à Whitehall ne sont pas la réponse.