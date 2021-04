LE nouveau drame policier d’ITV Viewpoint fera ses débuts sur nos écrans la semaine prochaine.

La série en cinq parties parle d’une opération de surveillance policière après la disparition d’un enseignant à Manchester. Voici tout ce que vous devez savoir.

Éclaboussure

Le nouveau drame d’ITV Viewpoint sera diffusé tous les soirs[/caption]

Viewpoint est-il basé sur une histoire vraie?

La série est basée en partie sur les expériences du créateur de l’émission, Harry Bradbeer.

Un policier a demandé à la voisine de Bradbeer s’ils pouvaient utiliser sa chambre d’amis pour une surveillance secrète dans le quartier local.

Bradbeer a déclaré: «Il était là pendant quelques semaines, regardant à travers une fente dans les rideaux, mais ne révélant jamais qui il regardait.

«Elle est devenue intriguée et a progressivement compris qu’il s’agissait d’un cas de trafic de drogue dans la maison d’en face, mais c’était étrange d’avoir cet homme là-bas.

Il a ajouté: «Son mari était en voyage d’affaires – c’était à la fois plutôt tendu et érotique d’avoir cet homme étrange dans son appartement. Cela m’a frappé comme une excellente prémisse pour une série télévisée. Et si la police enquêtait sur un meurtre et si une relation se développait entre le policier et son hôte?

© Tiger Aspect Productions

Le nouveau drame ITV explore l’éthique du voyeurisme[/caption]

De quoi parle le drame?

La série commence par la disparition de l’enseignante du primaire Gemma Hillman d’une communauté très soudée de Manchester.

DC Martin Young (Noel Clarke) et son partenaire DC Stella Beckett (Bronagh Waugh) ont installé un point de surveillance dans la maison d’une mère célibataire qui est une voyeuse secrète.

L’endroit offre une vue parfaite sur la maison que Gemma partage avec son partenaire Greg Sullivan (Fehinti Balogun), qui est le principal suspect de sa disparition.

Alors que Martin et son équipe regardent Greg, ils se rendent vite compte que le petit ami de Gemma n’est pas la seule personne dans la rue à cacher ses propres secrets.

Selon ITV, le nouveau drame «explore s’il est jamais possible d’observer la vie des autres avec une véritable objectivité et un effet nul».

Éclaboussure

Un nouveau drame policier Viewpoint sera diffusé sur ITV[/caption]





Quand est-ce à la télé?

Viewpoint est diffusé tous les soirs sur ITV à 21h entre le lundi 26 avril et le vendredi 30 avril.