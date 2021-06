Le point de vue d’Ian Darke sur l’Euro 2020

Cela pourrait être un championnat d’Europe qui défie toute prédiction. Répartis dans 11 villes en pleine pandémie, qui peut savoir quel sort nous réserve ? Une épidémie de COVID-19 pourrait faire dérailler même les équipes les plus douées et même le calendrier. Ajoutez le facteur de fatigue pour les joueurs qui ont eu une saison encore plus encombrée et mouvementée que la normale, et le tournoi pourrait se transformer en une survie des plus forts et des plus frais.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

Le format particulier de 24 équipes peut également produire des histoires inattendues. Le Portugal a remporté le trophée en 2016 après avoir terminé troisième de son groupe et n’avoir remporté qu’un seul match en 90 minutes tout au long du tournoi. Rappelez-vous, les euros nous ont déjà choqués : le Danemark est sorti de la plage en remplacement tardif de la Yougoslavie et a tout gagné en 1992, puis il y a eu le triomphe à peine croyable 150-1 de la Grèce en 2004.

Angleterre n’ont jamais remporté la compétition ni même atteint la finale, mais ils sont parmi les favoris pour le faire cette fois. Tirés au sort dans le groupe D, ils ont également l’avantage supplémentaire de jouer potentiellement tous sauf les quarts de finale dans leur domicile du stade de Wembley, bien qu’aucun hôte n’ait gagné depuis la France en 1984.

Menée par le vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde Harry Kane, l’équipe de Gareth Southgate regorge de jeunes talents offensifs passionnants comme Mason Mount, Phil Foden et Jadon Sancho. Mais le défenseur clé Harry Maguire est dans une course pour être en forme, et sans lui, la défense semble vulnérable contre les meilleures équipes.

2 Liés

La forme de Marcus Rashford et Raheem Sterling suscite également des inquiétudes. Jack Grealish, cependant, pourrait être l’un des joueurs du tournoi si sa blessure au tibia est gérée avec succès et que Southgate a suffisamment de foi pour le choisir. Comme en 1996, lorsque l’Angleterre a atteint les demi-finales et la nation a chanté « Football’s coming home » (il s’est avéré que non), Wembley sera un facteur.

France sont également recherchés, car ils ont encore neuf des 11 joueurs qui ont remporté la finale de la Coupe du monde il y a trois étés. Ajoutez à cela le retour de l’attaquant en forme du Real Madrid Karim Benzema après son absence internationale de six ans et l’équipe semble plus formidable que jamais.

Les trois premiers de Kylian Mbappe, Benzema et Antoine Griezmann sont effrayants, et il y a de la qualité partout, bien que le gardien Hugo Lloris n’ait pas eu son année la plus convaincante à Tottenham Hotspur. La France, cependant, est sans doute le groupe le plus difficile – le groupe F – avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie, qui doivent se demander ce qu’ils ont fait pour mériter une si mauvaise chance dans le tirage au sort.

Emmenés par Kylian Mbappe, Antoine Griezmann et Karim Benzema, récemment rappelé, les trois premiers français sont plus dangereux que jamais. Photo de FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Allemagne espèrent faire leurs adieux à leur entraîneur de longue date Joachim Low, mais la confiance dans cette équipe ne semble pas élevée après une humiliation 6-0 contre l’Espagne et une défaite choc 2-1 contre la Macédoine du Nord au cours des neuf derniers mois. Low a rappelé les vétérans Thomas Muller et Mats Hummels dans une équipe qui possède encore suffisamment de qualité pour être dangereux. Le premier match, à domicile contre la France à Munich, pourrait être un baromètre de leur humeur et de leur forme.

le Portugal ont une équipe plus forte que celle qui a triomphé de manière assez effrayante en 2016. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et Ruben Dias sont en tête d’une liste de distribution parsemée de stars, et si l’entraîneur ultra-conservateur Fernando Santos relâche ses contraintes, ils sont capables de conserver leur couronne. Il ne le fera probablement pas.

Hongrie ressemblent à de la chair à canon contre de telles puissances, surtout après avoir perdu leur joueur vedette Dominik Szoboszlai sur blessure à la veille du tournoi. Mais l’avantage à domicile dans une Puskas Arena à Budapest pourrait bien les aider à créer une ou deux surprises.

Belgique, classé n°1 mondial, aura très envie d’un autre long run comme ils l’avaient fait lors de la Coupe du monde en 2018, lorsqu’ils avaient atteint les demi-finales. Ils ont plus ou moins le même groupe de joueurs, mais le talisman Eden Hazard a lutté pour la forme et la forme physique, tandis que le merveilleux joueur PFA de l’année, Kevin De Bruyne, a subi une opération aux yeux, ce qui lui permettra au moins d’éviter de jouer avec un masque facial. Cela l’affectera sûrement, cependant. Il existe également une défense vieillissante, qui pourrait être découverte au cours des dernières étapes.

Danemark sont dans le groupe B avec la Belgique, ainsi qu’imprévisible Russie et débutants Finlande, qui s’appuiera sur les objectifs du héros de la promotion de Norwich City, Teemu Pukki. Les Danois ont l’air d’étrangers vifs; avec Kasper Schmeichel dans les buts, une défense solide qui a exclu l’Angleterre à Wembley, des sacs d’expérience et les incitations intelligentes de Christian Eriksen, ils sont capables de donner du fil à retordre à n’importe qui.

Avec Christian Eriksen en tête, le Danemark pourrait-il créer une ou deux surprises à l’Euro 2020 ? Photo de Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images

Italie sont moins prudents que les années précédentes et sur une longue invincibilité sous Roberto Mancini. Ciro Immobile peut frapper dans les buts avec l’aide des hommes larges Federico Chiesa et Lorenzo Insigne, tandis que le Azzurri disposent également d’un milieu de terrain élégant, des vétérans grisonnants Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci en défense et des arrières latéraux volants Alessandro Florenzi et Leonardo Spinazzola. Un doute sur la forme physique du milieu de terrain clé Marco Verratti est toutefois préoccupant.

Les Italiens donnent le coup d’envoi du tournoi à Rome vendredi avec un affrontement dans le groupe A contre un dinde équipe avec sa meilleure défense de tous les temps, qui n’a inscrit que trois buts en qualifications et a pris quatre points à la France. Il s’agit d’un groupe difficile qui comprend également la Suisse, les habitués des 16 derniers tournois, et Pays de Galles, pour qui Gareth Bale pourrait ne pas être la force qu’il était dans leur course surprise aux demi-finales en 2016. L’Italie devrait être en tête du groupe, mais cela semble serré après cela.

Qu’en est-il de Espagne, qui a remporté trois gros tournois d’affilée de 2008 à 2012 avec une équipe vintage ? Cette victoire 6-0 contre l’Allemagne, dans laquelle Ferran Torres a réussi un tour du chapeau, a mis en évidence leur talent, mais il reste des questions sans réponse.

Les préparatifs de l’Espagne ont déjà été durement touchés par des tests COVID-19 positifs pour Sergio Busquets et Diego Llorente, obligeant les autres membres de l’équipe à s’entraîner seuls et l’Espagne à faire ses débuts à 16 joueurs lors de la victoire 4-0 de mardi sur la Lituanie. Seul un optimiste croirait que d’autres équipes peuvent éviter des problèmes similaires, et il y a le sentiment qu’il s’agit d’une équipe imprévisible vouée à échouer à moins qu’Alvaro Morata ou Gerard Moreno n’atteignent de nombreux buts.

L’Espagne devrait en avoir trop pour ses rivaux du Groupe E Suède (dommage que Zlatan Ibrahimovic ne soit pas en forme), celui de Marek Hamsik Slovaquie et Pologne, qui pourrait décrocher la deuxième place de ce groupe si Robert Lewandowski peut maintenir son record de 41 buts en Bundesliga et éviter la performance presque invisible qu’il a endurée lors de la Coupe du monde précédente.

Dans le groupe anglais, les finalistes de la Coupe du monde Croatie Luka Modric, 35 ans, tire toujours les ficelles, et bien que les résultats cette saison aient été modestes, il y a de nouveaux talents comme les attaquants Bruno Petkovic et Nikola Vlasic. Quelle que soit leur forme récente, ils ont encore suffisamment de bons joueurs (dont Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic) pour donner à l’Angleterre un match d’ouverture difficile à Wembley.

le République Tchèque, finalistes en 1996, sont difficiles à lire ; mais Tomas Soucek de West Ham était l’un des joueurs de la saison en Premier League, et ils espèrent recréer la passionnante victoire 2-1 qu’ils ont remportée contre l’Angleterre à Prague lors des qualifications, plutôt que de répéter le collage 5-0 qu’ils ont pris à Wembley.

Faites des choix tout au long du Championnat d’Europe pour un tir à 10 000 $.

Faites vos choix

Également dans ce groupe s’améliorent Écosse, qui s’est qualifié pour son premier tournoi majeur en 23 ans. Mené par Andy Robertson de Liverpool et astucieusement géré par Steve Clarke, un match nul 2-2 contre les Pays-Bas lors d’un récent match de mise au point a fait remarquer que l’armée tartan est susceptible d’être très compétitive. Clarke a intelligemment minimisé le battage médiatique entourant l’affrontement avec l’Angleterre, estimant que les matchs contre la Croatie et la République tchèque à Hampden Park représentent leurs meilleures chances d’obtenir les points nécessaires pour avancer.

Pays-Bas eux-mêmes ont raté les deux derniers tournois, et tout le monde n’est pas sûr que Frank de Boer soit l’homme pour les faire entrer dans une ère plus réussie. Sans Virgil van Dijk pour diriger la défense, il est difficile de les imaginer comme des vainqueurs possibles. Cela dit, avec l’avantage du terrain dans les trois matchs d’un groupe C qui contient Macédoine du Nord, Ukraine et L’Autriche, les Pays-Bas devraient se qualifier pour les huitièmes de finale.

La présence de la Macédoine du Nord dans son tout premier Euro se fait via la voie D4 de la Ligue des Nations, et cela a déclenché une fête à l’échelle nationale. Le vétéran Goran Pandev, 37 ans, est leur porteur de flambeau, et cette incroyable victoire contre l’Allemagne en mars les encouragera à croire qu’ils ne font pas que faire des chiffres. Seraient-ils l’Islande de cette année ?

Forcée de faire un appel à cette gamme, la France serait mon choix pour la gagner, avec le Portugal et l’Italie en lice et le Danemark comme un long shot animé.