Le point de vue de The Observer sur la démission de Boris Johnson : le parti conservateur est complice de cette catastrophe | Éditorial de l’observateur

Boris Johnson démissionne alors qu’il gouvernait: dans un blitz de désinformation, échouant lamentablement à accepter la responsabilité des actes répréhensibles et manquant même d’une once d’intégrité. La déclaration qu’il a publiée vendredi soir annonçant qu’il se retirait du parlement avec effet immédiat était typiquement sans grâce, amère et trompeuse. Bien qu’il ait laissé entendre qu’il aimerait faire un retour politique, son retrait de la vie politique britannique se fait attendre depuis longtemps.

C’est un tour de fortune politique incroyable pour un ancien Premier ministre qui, il y a moins de quatre ans, a remporté une élection générale avec une majorité de 80 sièges. Trois ans plus tard, il a été contraint de démissionner après avoir été condamné à une amende par la police pour avoir enfreint les règles de verrouillage auxquelles il s’attendait à ce que tout le monde se conforme, parfois à un coût personnel impensable. Maintenant, après avoir vu une ébauche du verdict du comité des privilèges indiquant s’il a intentionnellement induit le Parlement en erreur, il a décidé de démissionner complètement de son poste de député. Cela implique que ce comité multipartite de députés – présidé par la respectée députée travailliste Harriet Harman et composé d’une majorité de parlementaires conservateurs – a tiré des conclusions sérieuses concernant l’accusation selon laquelle Johnson a induit les députés en erreur lorsqu’il leur a dit qu’il n’y avait pas eu de rassemblements et aucune violation des règles de verrouillage à Downing Street pendant son mandat de premier ministre. Johnson les a accusés sans fondement de « chasse aux sorcières » et d’être un « tribunal kangourou », et a affirmé qu’il était « expulsé du Parlement par un petit groupe de personnes ». Pourtant, l’enquête du comité des privilèges a été mandatée démocratiquement par les députés; le comité n’a aucun pouvoir pour forcer Johnson à démissionner, seulement pour recommander à la Chambre des communes des sanctions pouvant inclure une suspension, l’une de plus de 10 jours déclenchant une pétition de rappel pouvant conduire à une élection partielle. Seules les Communes peuvent imposer collectivement la sanction recommandée à Johnson, par le biais d’un vote. Seuls ses électeurs peuvent le renverser, par une élection partielle.

Il a embrassé un Brexit dur pour lequel personne n’a voté pour construire sa base politique et se hisser au n ° 10

Johnson a volontairement démissionné plutôt que de faire face à un vote de ses pairs aux Communes ou à une éventuelle élection partielle, ce qui implique plutôt qu’il sait qu’il manque du soutien des députés et des électeurs. Ce sont ses mensonges qui sont le fléau de la démocratie britannique, pas le processus équitable que les députés ont choisi de mettre en place. La caractérisation par son ancien conseiller Will Waldron de son refus d’assumer la responsabilité de ses actes comme « Trumpien » est justifiée. Extraordinairement, le jour même où Johnson a démissionné en disgrâce, sa démission de premier ministre palmarès a été publié, accordant des pairies et d’autres honneurs à ses alliés politiques, dont certains ont également enfreint les règles de verrouillage. Il est fondamentalement anti-démocratique que l’octroi d’un droit à vie de siéger et de voter au parlement soit offert à tout ancien Premier ministre, sans parler d’un aussi discrédité que Johnson.

Johnson est parti de la politique de première ligne, mais les électeurs devront vivre avec l’héritage du pire premier ministre de mémoire d’homme pour les décennies à venir. Il a laissé trois fléaux durables sur la Grande-Bretagne. Le premier est le Brexit. Johnson a soutenu la sortie de l’UE parce que cela convenait à ses ambitions de leadership; il a été l’un des principaux architectes d’une campagne populiste qui a trompé le public sur le fait que le Brexit restaurerait la souveraineté britannique, nous rendrait plus riches, réduirait les niveaux d’immigration et libérerait des ressources précieuses pour les services publics. Après le référendum, il a adopté de manière opportuniste un Brexit dur pour lequel personne n’a voté pour construire sa propre base politique et se hisser au numéro 10. En conséquence, le Brexit a été réalisé mais au détriment d’une croissance économique significative, d’une plus grande égalité régionale et accord réglementaire entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Cela nous rendra plus pauvres à long terme.

Deuxièmement, la terrible façon dont son gouvernement a géré la pandémie de Covid. On sait beaucoup de choses sur les erreurs qui ont été commises : pas une seule fois – peut-être à juste titre compte tenu de l’incertitude en cause – mais imposer à plusieurs reprises des restrictions sociales trop tard d’une manière qui a nécessité des restrictions plus strictes plus longtemps plus tard, à un coût économique plus élevé et d’une manière qui ont coûté la vie à certaines personnes. L’enquête indépendante produira des conclusions officielles dans les prochaines années, mais le fait d’avoir un Premier ministre manifestement incompétent au pouvoir pendant une période de crise nationale intense aura des conséquences durables.

Johnson a présidé à un déclin de l’intégrité et de la responsabilité et sapé la confiance dans les institutions démocratiques

Le dernier aspect de son héritage est son avilissement des principes de la vie publique qui forment la base des normes éthiques que les électeurs sont en droit d’attendre de ceux qui occupent des fonctions publiques. De la suspension illégale du Parlement lorsqu’il a refusé de faire son offre, au mensonge au public sur le fait que son accord sur le Brexit impliquerait des contrôles douaniers dans la mer d’Irlande ; de briser ses propres règles de verrouillage pour soutenir intimider les ministres qui ont été reconnus indépendamment pour avoir enfreint le code ministériel, Johnson a présidé à un déclin de l’intégrité, de l’honnêteté et de la responsabilité dans la fonction publique et a sapé la confiance dans les institutions démocratiques.

Son départ de la Chambre des communes devrait inciter les hauts conservateurs à réfléchir sur comment et pourquoi ils l’ont soutenu pour qu’il reste si longtemps au numéro 10. Cette décision pourrait avoir de graves conséquences pour eux lors des prochaines élections alors que les effets du Brexit continuent de se faire sentir sur l’économie et que l’enquête Covid commence à produire des conclusions provisoires. Ils seraient amplement mérités : l’ensemble du parti conservateur est complice des désastres du premier ministre Johnson.