Le point de vue de Sunny Hostin sur le terrorisme du Hamas est aussi mauvais qu’on pourrait s’y attendre – Twitchy

La dernière fois que Sunny Hostin de « The View » a parlé de terrorisme, c’était il y a quatre jours, lorsqu’elle a rappelé comment le potentiel président de la Chambre et terroriste Jim Jordan avait « terrorisé » le panel en venant à l’émission. Apparemment, elle est encore sous le choc du SSPT.

À tout mérite… « The View » s’est ouvert aujourd’hui avec Whoopi Goldberg qualifiant le Hamas d’organisation terroriste. Mais Sunny Hostin a ensuite décidé de creuser plus profondément et de se demander pourquoi le Hamas ferait cela maintenant. Quelle a été l’impulsion ? Probablement parce que c’est pour cela qu’ils existent et que leur bailleur de fonds, l’Iran, vient de recevoir une belle injection d’argent.

Leur homme sur le terrain était James Longman, correspondant d’ABC News, qui a suggéré que le gouvernement « de droite » d’Israël avait quelque chose à voir avec cela :

Bien entendu, le raciste Sunny Hostin cherche un moyen de rejeter la faute sur Israël.

Elle demande à James Longman d’ABC : « Quelle a été la motivation pour que cela se produise maintenant ? »

Longman accuse le gouvernement « de droite » d’Israël d’avoir soi-disant supprimé la « voie politique pour sortir de ce conflit ». pic.twitter.com/QShjnGvkxE – Nicolas Fondacaro (@NickFondacaro) 9 octobre 2023

Non, juste non.

Je ne m’attendais pas à mieux de Sunny Hostin. – Marla Hohner (@marlahohner) 9 octobre 2023

Je l’ai déjà dit. Plusieurs fois.

Arrêt. En train de regarder. Ce. Montrer. – Léora F. (@leora_freire) 9 octobre 2023

Cet éditeur n’arrive pas à croire qu’ABC l’ait maintenu à l’antenne aussi longtemps, avec autant de fois que les animateurs ont été « suspendus » ou forcés sous la menace d’une arme à s’excuser pour de fausses nouvelles.

Je savais qu’il y aurait quelqu’un qui dirait qu’Israël était à l’origine de tout ça. Je me demandais juste qui ce serait. Bien sûr, c’est quelqu’un de The View — Article 1, section 8 🇺🇲 (@Art1_Sec8) 9 octobre 2023

The View devrait aller faire quelques concerts là-bas… et ensuite voir ce qu’ils ressentent SI ils reviennent. – Ruth Ann Shepler (@Sheplermom) 9 octobre 2023

Recommandé

Attendez qu’ils la sortent de chez elle ! – Marie Grégory (@MGregoryTX) 9 octobre 2023

Israël n’est pas à blâmer. Le Hamas est et a toujours été dépourvu de respect envers quiconque sauf lui-même.🤬 -DRA55727003 (@DRA55727003) 9 octobre 2023

Elle est si loin là-bas. Elle ne devrait même pas être à la télé et parler aux gens –Lynn Cheroke (@Blondcheroke) 9 octobre 2023

S’il vous plaît, soyez le clou dans le cercueil pour ce spectacle de musaraignes. Je ne me plaindrais pas. – Elijah Connor Cole (@ElijahCCole) 9 octobre 2023

Un spectacle de musaraignes, pour les musaraignes.

Envoyez l’ensemble des personnages de The View à Gaza sans aucun service de sécurité, puis laissez-les se débrouiller seuls pendant 24 heures, puis demandez-leur ce qu’ils pensent de la situation. – NoMoreBS (@Nomore_BS1) 9 octobre 2023

Envoyez-les à New York sans aucun service de sécurité et laissez-les se débrouiller seuls. Incorporez-les à tous les « demandeurs d’asile » campant sur les trottoirs.

***