Le point de vue de Samsung sur Wear OS s’appelle One UI Watch

Le prochain système d’exploitation pour smartwatch de Samsung s’appelle One UI Watch et sera basé sur le système d’exploitation Wear de Google. Samsung n’a pas détaillé le Galaxy Watch4, mais a confirmé qu’il présentera l’expérience utilisateur One UI Watch lorsqu’il deviendra officiel lors d’un événement Unpacked plus tard cet été.

Parce qu’il est basé sur Wear OS, One UI Watch s’intégrera plus profondément avec Android que Tizen OS. Si vous installez une application du Play Store qui possède une application de montre, elle sera également automatiquement installée sur la montre. Et il y a une synchronisation transparente entre la montre et le smartphone, donc si vous avez plus d’une ville dans votre application d’horloge ou si vous avez bloqué un numéro sur votre téléphone, ces paramètres seront transférés à votre montre.

One UI Watch ouvre également une plus grande liste d’applications à votre poignet que Tizen – des titres populaires comme Strava, Adidas Running, Calm, Spotify, YouTube Music et Google Maps seront disponibles pour la Galaxy Watch.

Samsung affirme que la prochaine Galaxy Watch bénéficiera d’une durée de vie de la batterie plus longue, de performances plus rapides et de la grande variété d’applications susmentionnées, grâce au système d’exploitation portable de Google.

Pour distinguer ses montres des autres Wear OS, Samsung apportera aux concepteurs un outil de conception de cadran de montre amélioré.

Samsung dévoilera officiellement la première Galaxy Watch avec One UI Watch plus tard cet été, mais nous avons déjà vu plusieurs rendus de ce que l’on pourrait appeler la Galaxy Watch4. Il est attendu début août avec un moniteur de composition corporelle capable de mesurer la graisse corporelle et la masse musculaire.