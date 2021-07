Le point de vue de Nico Rosberg sur Lewis Hamilton contre Max Verstappen, la bataille des générations en Formule 1

4:19



EN COMPLET: Nico Rosberg parle de la collision de Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone et de ce qui nous attend pour le reste de la F1 2021.

Nico Rosberg de Sky F1 pense que la « bataille générationnelle » pour le titre mondial de Formule 1 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton continuera à éclater tout au long de la saison avec d’autres points chauds inévitables.

La rivalité pour le titre entre Hamilton et Verstappen reprendra lors du Grand Prix de Hongrie de ce week-end, deux semaines après leur collision acrimonieuse à Silverstone qui a vu Verstappen s’effondrer et Hamilton a finalement remporté une victoire qui a réduit l’avance de son rival Red Bull au championnat à seulement huit points.

Rosberg, qui fera à nouveau partie de l’équipe Sky Sports F1 à Budapest, a déclaré qu’il ne pouvait pas attendre le prochain versement.

« D’abord et avant tout, le plus important est la santé, il était donc important de voir Max sortir, d’avoir ses contrôles à l’hôpital et que tout aille bien », a déclaré Rosberg lors d’une conversation avec Craig Slater.

« Puis après cela, c’était juste une bataille incroyable. En tant qu’expert de Sky Sports et en tant que fan du sport, c’est tellement génial. Je suis personnellement excité maintenant pour la prochaine course. Comment la dynamique va-t-elle se dérouler?

« Même juste la prochaine conférence de presse jeudi – j’aimerais que la F1 les mette tous les deux l’un à côté de l’autre ! C’est tellement cool. »

Le point de vue de Rosberg sur la collision de Silverstone

Max Verstappen a heurté les barrières après être entré en collision avec Lewis Hamilton lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne, entraînant un drapeau rouge

Les commissaires ont constaté que Hamilton était « principalement fautif » dans l’accident du premier tour au virage Copse et lui ont donc infligé une pénalité de 10 secondes.

Mais il y avait peu de consensus à trouver ailleurs.

Red Bull pensait que Hamilton avait complètement tort et que la sanction était trop clémente, tandis que Mercedes était catégorique que son pilote avait suivi les directives de dépassement et que la sanction était sévère. D’autres, y compris des pilotes rivaux, l’ont considéré comme un incident de course, aucun des protagonistes du titre n’étant clairement plus à blâmer que l’autre.

Rosberg faisait partie de ceux qui pensaient qu’il était trop difficile d’appeler de toute façon.

« Ce n’est pas évident à 100% », a déclaré le champion du monde 2016 de la collision.

Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne

« C’était une bataille serrée dans tous les virages après le départ. Ensuite, c’était juste un peu dépassé et ils se sont touchés.

« C’est pourquoi il y a des opinions différentes et j’aime aussi appeler cela un incident de course.

« Bien sûr, on peut blâmer un peu plus l’un ou l’autre, mais au final c’est la bataille des générations. Les deux ne se quitteront même pas d’un centimètre.

« Nous avons déjà vu cela lors des courses précédentes, ce n’est pas la première fois qu’ils ont eu un contact. Ils ont déjà eu un contact à Imola, au premier virage, et nous allons en voir plus, j’en suis sûr.

« C’est cette bataille générationnelle; le meilleur gars de la dernière génération, ou même du moment, et le meilleur gars de la prochaine génération. Cela rappelle vraiment Senna-Schumacher, Schumacher-Alonso et Alonso-Vettel peut-être. «

Que se passe-t-il ensuite en Hongrie ?

Nico Rosberg pense que la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone était un incident de course – et prédit que ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se rencontreront.

En remportant le grand prix, Hamilton est revenu à la queue de Verstappen au championnat (l’écart de points entre eux équivaut à une seule sixième place) en direction de la Hongrie et de la dernière course avant les trois semaines de vacances d’été de la F1. .

Contrairement à Silverstone, le Hungaroring est un circuit plus lent et sinueux qui pourrait potentiellement convenir à une voiture Red Bull qui a dominé Monaco en mai.

Cependant, le record personnel de Hamilton au Hungaroring est sans égal et le champion du monde vise une neuvième victoire record sur un seul site ce week-end.

« Avant l’Autriche, c’était Mercedes qui avait le package le plus solide. Après l’Autriche, c’est soudainement Red Bull qui avait un package beaucoup plus solide. Maintenant, Mercedes pourrait être de retour donc, même là, dans cette dynamique, qui sait ? » ajouta Rosberg.

« La Hongrie est encore une piste très différente, elle ressemble plus au style monégasque, donc vous y donneriez probablement une longueur d’avance à Red Bull.

« Mais c’est une piste de Lewis. C’est l’une des meilleures pistes de Lewis. La Hongrie, Montréal, peut-être Silverstone, je mettrais juste là-haut. En Hongrie, Lewis est incroyablement rapide alors, wow, je veux dire qui sait ? »