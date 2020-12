Mohamed Salah ne bénéficie pas du même traitement que Bruno Fernandes à Manchester United selon la légende égyptienne Mohamed Aboutrika.

Ses commentaires interviennent après que la star de Liverpool eut exprimé sa déception de ne pas avoir reçu le brassard lors du récent affrontement du club en Ligue des champions contre le FC Midtjylland.

Salah a avoué ses sentiments dans une interview avec AS où il a également refusé d’exclure un déménagement au Real Madrid ou à Barcelone.

Le joueur de 28 ans en est à sa quatrième année à Anfield mais n’a pas encore reçu le brassard malgré ses performances impressionnantes.

Fernandes, quant à lui, n’est pas encore à United depuis un an, mais est déjà loué et a été capitaine des Red Devils.

Et Aboutrika, deux fois vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, pense qu’il est grand temps que Salah reçoive le même honneur.

«Bruno [Fernandes] a rejoint Manchester United il y a quelques mois et est traité d’une manière merveilleuse, car il a reçu de nombreux prix en plus de la capitainerie, pourquoi cela ne se produit-il pas avec Salah à Liverpool? il a dit être au sport via King Fut.

«Salah est l’homme principal de Liverpool, et personne ne peut le nier. Je ne dis pas cela à cause de ce qui s’est passé lors du match d’aujourd’hui avec Salah commençant sur le banc.