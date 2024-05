Bravo.

Simulacre stupide

Les accusations portées par Scarlett Johansson contre OpenAI ont déclenché une tempête de controverses, transformant du jour au lendemain le créateur de ChatGPT en un quasi-paria pour sa prétendue copie de la voix de l’actrice sans sa permission.

Il y a déjà plein de bonne écriture là-bas sur la façon dont l’incident résume l’arrogance de l’industrie de l’IA et son incroyable manque d’intégrité. Mais laisse faire L’oignonbien sûr, pour résumer parfaitement le ridicule de tout cela en seulement un titre satirique.

« Scarlett Johansson, saccadée à 7 doigts, apparaît dans une vidéo pour exprimer son approbation complète d’OpenAI », peut-on lire.

« ‘C’est à moi, Scar Johnson, d’exprimer à Internet que tout ce qui concerne OpenAI me convient, merci’, a déclaré Johansson, tremblant et bégayant », a écrit la publication satirique, « en s’arrêtant pour donner plusieurs coups de trois pieds ». -un long coup de pouce avant d’expliquer qu’OpenAI a tous les droits légaux sur son nom, son image et sa ressemblance. »

Sa version de l’histoire

Nous éviterons de gâcher la blague en la surexpliquant. Mais voici quelques-unes des circonstances entourant ces accusations.

Tout a commencé avec la publication par OpenAI d’une nouvelle mise à jour de ChatGPT, GPT-4o, qui permettait au chatbot d’avoir des conversations en temps réel avec les utilisateurs via plusieurs voix d’IA. Presque immédiatement, les spectateurs ont remarqué que l’une des voix, Sky, ressemblait étonnamment à celle de Johansson.

Pour beaucoup, ce n’était pas une coïncidence : l’un des rôles les plus mémorables de Johansson est celui de la voix d’un chatbot IA dans le film « Her », qui tombe amoureux du protagoniste masculin solitaire, joué par Joaquin Phoenix.

Ne réalisant peut-être pas qu’ils donnaient une mauvaise image de leur entreprise préférée, de nombreux fans d’OpenAI ont même plaisanté en disant que la nouvelle voix devrait s’appeler Samantha – le nom de l’IA de ScarJo dans le film.

Mais la véritable erreur est venue du PDG Sam Altman, qui, le jour de la sortie de la mise à jour, tweeté le seul mot «elle» – qui fait presque certainement référence au film qu’il a a déclaré publiquement être un grand fan de.

Aux mains écarlates

Cela a fait sensation. Quelques jours plus tard, OpenAI a annoncé de manière inattendue qu’il supprimait Sky, mais a affirmé qu’il avait utilisé une actrice différente et n’avait pas copié la voix de Johansson.

Ce comportement apparemment coupable est ensuite devenu encore plus suspect lorsque Johansson a révélé publiquement qu’OpenAI l’avait en fait approchée pour obtenir une licence pour sa voix l’année dernière, mais qu’elle les avait refusés – quelque chose que la société avait complètement omis de mentionner dans son annonce. sur la décision de supprimer Sky. Ainsi, affirme-t-elle, ils ont plutôt utilisé une voix qui ressemblait à la sienne.

« J’ai été choqué, en colère et incrédule que M. Altman poursuive une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence », a déclaré Johansson.

Aussi grave que cela puisse paraître, ce n’est pas vraiment une affaire ouverte et fermée. Le Washington Post signalé qu’OpenAI avait choisi l’actrice pour Sky des mois avant de contacter Johansson. Cela n’explique certainement pas le comportement bizarre du reste d’Altman et de son entreprise. Néanmoins, il est difficile d’affirmer qu’OpenAI ne s’est pas creusé dans un trou, et de nombreux experts juridiques pensent que Johansson pourrait avoir de solides arguments si elle les poursuivait devant les tribunaux.

