Le point de vue de l’Observer sur le retour en arrière de Rishi Sunak : un stratagème cynique qui ne jouera pas avec les électeurs | Éditorial de l’Observateur

David Cameron est entré au 10e rang en promettant de diriger le « gouvernement le plus vert de tous les temps » quelques années après avoir visité la calotte glaciaire arctique en train de fondre et posé avec des huskies. C’était censé marquer le début d’une nouvelle relation entre les conservateurs et l’environnement. Lui et ses successeurs ont peut-être un bilan mouvementé sur le fond de la politique verte, mais ils ont au moins eu un engagement inébranlable envers l’engagement politique principal. C’est sous le mandat de Theresa May que le gouvernement a adopté une loi visant à lier le Royaume-Uni à un objectif de zéro émission nette d’ici 2050 et sous le mandat de Boris Johnson, le Royaume-Uni assumera la présidence de la Cop26.

Rishi Sunak semble désormais prêt à détruire le consensus politique en faveur du zéro net afin de lancer une campagne désespérée pour obtenir des votes avant les prochaines élections. Dans un discours la semaine dernière, il a insisté sur le fait qu’il restait attaché à l’engagement juridique de 2050. Mais tout le reste qu’il a dit indique qu’il considère la stabilité et la certitude de la politique climatique du Royaume-Uni comme un jeu équitable dans ses tentatives d’ouvrir une nouvelle ligne de démarcation politique, en formulant un faux compromis entre la protection de l’environnement et la stimulation de la croissance à long terme. et le coût de la vie ici et maintenant.

Le point de vue du Comité indépendant sur le changement climatique, l’organisme statutaire chargé de surveiller les progrès par rapport à l’objectif de 2050, était que le Le Royaume-Uni ne faisait déjà pas suffisamment de progrès avant que Sunak ne revienne sur certains engagements du gouvernement la semaine dernière. Il ne fait aucun doute que la substance de ce qu’il a annoncé rendra plus difficile l’atteinte du zéro net toujours. La décision de repousser l’interdiction de vente de voitures neuves essence et diesel de 2030 à 2035 ralentira la transition vers les véhicules électriques. Sunak a également annoncé qu’une interdiction de vente de chaudières à combustible fossile à partir de 2035 serait édulcorée pour permettre une exemption inutile pour environ un cinquième des foyers. Plus important encore, il a abandonné les réglementations prévues qui auraient obligé les propriétaires à améliorer l’efficacité énergétique des immeubles locatifs grâce à des mesures telles que l’isolation.

C’est déjà assez grave. Mais il existe un certain nombre d’effets plus larges qui auront un impact corrupteur sur la politique climatique du Royaume-Uni au sens large. Premièrement, la réglementation a un rôle important à jouer pour façonner le marché des technologies vertes et rassurer les investisseurs : le Royaume-Uni est un bon pari. Changer les objectifs à bref délai crée de l’instabilité et compromet l’attractivité du Royaume-Uni en tant que lieu d’investissement. Cela survient après l’échec d’un seul développeur éolien offshore à soumissionner pour des contrats lors de la dernière vente aux enchères d’énergie propre du gouvernement – ​​parce que, comme ils l’avaient prévenu les ministres, le prix maximum avait été fixé trop bas malgré les bruits chaleureux du gouvernement sur l’importance de l’éolien offshore. vent. C’est pourquoi de nombreux dirigeants de l’industrie ont condamné Sunak à édulcorer les engagements climatiques du gouvernement.

Sunak se peint en opposition à une institution de paille imaginaire

Deuxièmement, malgré la tentative de Sunak de présenter cela comme un allégement du fardeau des consommateurs, cela entraînera en réalité des coûts plus élevés pour les électeurs. L’Energy & Climate Intelligence Unit a estimé que l’annulation des réglementations en matière d’efficacité énergétique pour le secteur locatif privé pourrait coûte aux locataires près de 8 milliards de livres sterling en factures d’énergie plus élevées au cours des 10 prochaines années ; davantage si les prix du gaz devaient à nouveau grimper. Ralentir la transition vers l’abandon des voitures et des chaudières à combustible fossile contribuera également à exposer les gens à des hausses de prix dépendant de facteurs globaux hors de notre contrôle. Les véritables bénéficiaires de l’annonce de la semaine dernière ne sont pas les consommateurs mais l’industrie des combustibles fossiles. Et à long terme, l’Office pour la responsabilité budgétaire a estimé que le coût de ne pas atteindre le zéro net devrait être le double du coût pour l’atteindre.

Troisièmement, Sunak semble exagérer le compromis entre les coûts pour les consommateurs et l’atteinte du zéro net parce qu’il pense qu’il peut créer un nouveau fossé sur le climat à son avantage politique. Cela transparaît clairement dans les implications trompeuses de son discours : les consommateurs ne seront plus obligés d’arracher leurs chaudières à gaz en parfait état de fonctionnement dans un délai arbitraire et pourront acheter des voitures à essence d’occasion après 2035, alors que les deux ont toujours été la politique du gouvernement. Cela ressort clairement de ses affirmations selon lesquelles il abandonnerait des politiques telles que les taxes sur la viande, les taxes sur les vols et le « partage obligatoire de voitures », alors qu’elles n’ont même jamais été évoquées par les ministres. Sunak se présente en opposition à un établissement de paille imaginaire parce qu’il veut être perçu comme étant du côté des consommateurs ordinaires contre l’élite ; il pense que, tout comme Boris Johnson a mené une campagne électorale contre les soi-disant destructeurs du Brexit, c’est sa seule chance de remporter les élections.

Il a tort. L’écrasante majorité des électeurs soutient l’objectif zéro émission nette et les politiques environnementales, et ne blâme pas, à juste titre, les politiques environnementales pour le coût de la vie élevé. Cette stratégie est il est peu probable qu’il sauve les conservateurs d’une éventuelle défaite électorale. Mais ce que cela risque de faire à la suite du Brexit – dont aucune prime promise ne s’est concrétisée – c’est d’aggraver le cynisme parmi les électeurs quant au fait qu’on ne peut pas faire confiance aux politiciens, et de saper davantage le soutien aux politiques visant à lutter contre le changement climatique parmi la minorité d’électeurs déjà peu enclins. pour les soutenir.

Ainsi, en fin de compte, même si Boris Johnson et Rishi Sunak peuvent faire des bruits différents sur la crise climatique, ils sont en réalité un type d’homme politique très similaire. Qu’il s’agisse du Brexit ou de l’environnement, les deux se sont montrés bien trop disposés à attiser les craintes et à accentuer les lignes de division toxiques s’ils pensent que cela rapportera des dividendes électoraux.