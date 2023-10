Theodore Roosevelt, président, soldat, chasseur, auteur et défenseur de l’environnement, est né ce jour en 1858.

Ceux d’entre nous qui profitent de leurs journées à l’étranger, quelle que soit leur activité, ont une dette de gratitude envers le 26e président des États-Unis.

Teddy Roosevelt a déclaré : « De toutes les questions qui peuvent se poser à cette nation, sans parler de la préservation réelle de son existence dans une grande guerre, aucune n’est comparable en importance à la grande tâche centrale consistant à laisser à cette terre une terre encore meilleure pour nos descendants que nous, et les former à une race meilleure pour habiter la terre et la transmettre. »

JACK CARR, AUTEUR À BEST-SELLER ET ANCIEN SCEAU, ANNONCE UNE SÉRIE DE NON-FICTION, « CIBLÉE », SUR LES ÉVÉNEMENTS TERREUR

Gravés dans le granit du Musée américain d’histoire naturelle de New York, à côté du parc qui porte son nom, ces mots décrivent ce véritable champion de la conservation : « Éleveur, érudit, explorateur, scientifique, écologiste, naturaliste, homme d’État, auteur. , Historien, Humanitaire, Soldat, Patriote.”

Parmi toutes les citations perspicaces de ses écrits, discours et conversations, ma préférée en est une. à propos lui.

Après le décès de Roosevelt dans son sommeil le 6 janvier 1919, Thomas R. Marshall, alors vice-président en exercice, a commenté : « La mort a dû endormir Roosevelt, car s’il avait été éveillé, il y aurait eu une bagarre. »

Suivez Jack Carr sur Instagram à https://www.instagram.com/jackcarrusa .

En savoir plus sur Théodore Roosevelt

“Il est né à New York en 1858 dans une famille aisée, [but] “Il a lutté contre la mauvaise santé et, dans son triomphe, est devenu un défenseur d’une vie fatigante”, rapporte WhiteHouse.gov dans son rapport sur le 26e président.

Il citait « Les présidents des États-Unis d’Amérique » de Frank Freidel et Hugh Sidey.

LE POINT DE JACK CARR SUR L’ATTAQUE TERREUR DE LA CASERNE MARINE DE BEYROUTH EN 1983, IL Y A 40 ANS : « OUVRIR UN SALVO DANS UNE NOUVELLE GUERRE »

Sa première épouse, Alice Lee Roosevelt, ainsi que sa mère, sont décédées le même jour en 1884, lançant Teddy Roosevelt sur une voie qui allait remodeler à la fois son destin personnel et celui de la nation.

“Il vivait en selle, conduisait du bétail, chassait du gros gibier – il capturait même un hors-la-loi.”

“Roosevelt a passé une grande partie des deux années suivantes dans son ranch dans les Badlands du territoire du Dakota”, écrit WhiteHouse.gov.

“C’est là qu’il a maîtrisé son chagrin en vivant en selle, en conduisant du bétail, en chassant le gros gibier – il a même capturé un hors-la-loi.”

Lors d’une visite à Londres, il épousa Edith Carow en décembre 1886.

Il entra au galop dans l’histoire militaire le 1er juillet 1898, menant les Rough Riders dans la bataille de San Juan Hill lors de la victoire rapide des États-Unis dans la guerre hispano-américaine.

“Parmi les nombreuses réalisations de Theodore Roosevelt, rares sont celles qui captivent l’imagination aussi facilement que son service militaire en tant que « Rough Rider » », rapporte le National Park Service (NPS).

“Il a mené une série de charges sur Kettle Hill en direction de San Juan Heights sur son cheval, au Texas, tandis que les Rough Riders le suivaient à pied. Il montait et descendait la colline en encourageant ses hommes avec l’ordre de « Marcher ! » Il a tué un Espagnol avec un revolver récupéré dans le Maine. D’autres régiments ont continué à ses côtés et le drapeau américain a été hissé sur les hauteurs de San Juan.

LE POINT DE JACK CARR SUR LES ATTAQUES TERRORISTES DU 11 SEPTEMBRE – Y COMPRIS « L’ESPOIR » ET LES LEÇONS DE L’AFGHANISTAN

Il a qualifié cette victoire de « grand jour de ma vie », écrit le NPS.

Le candidat républicain à la présidentielle, William McKinley, a choisi Roosevelt comme colistier lors de la campagne de 1900.

Roosevelt a été le meilleur flic de la ville de New York de 1895 à 1897.

Il fut ensuite gouverneur de New York du 1er janvier 1899 au 31 décembre 1900.

Le candidat républicain à la présidentielle, William McKinley, a choisi Roosevelt comme colistier lors de la campagne de 1900.

Et Roosevelt est devenu le le plus jeune président dans l’histoire des États-Unis à seulement 42 ans au milieu d’une tragédie – lorsque McKinley a été assassiné le 14 septembre 1901.

“En tant que président, Roosevelt avait pour idéal que le gouvernement soit le grand arbitre des forces économiques conflictuelles de la nation, en particulier entre le capital et le travail, garantissant la justice à chacun et n’accordant de faveurs à personne”, rapporte WhiteHouse.gov.

Il a effectué près de deux mandats complets.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER LIFESTYLE

Il brigue ensuite un troisième mandat non consécutif en 1912 à la tête du Parti progressiste, à la suite d’une scission avec le GOP.

Il a devancé le président en exercice William Howard Taft lors des élections, mais a perdu la Maison Blanche face au démocrate Woodrow Wilson.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il décède en janvier 1919 à l’âge de 60 ans.

L’image de Roosevelt était gravée dans le paysage américain qu’il aimait en tant que l’un des quatre présidents immortalisés sur le mont Rushmore – aux côtés de George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln.

Le personnel de Fox News Digital a contribué au reportage.