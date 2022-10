Le point de vue de Graham Norton sur “Annuler la culture” est le plus sensé, voici pourquoi

L’idée qu’une personne puisse être « annulée » est devenue un sujet de débat brûlant ces dernières années. D’Ellen DeGeneres, Gal Gadot à JK Rowling, Vanessa Hudgens, Kanye West et Elon Musk, toutes ces personnalités ont été boudées et “annulées” ces derniers temps. Une vidéo qui devient virale montre la vision calme, recueillie et nuancée de Graham Norton.

En fait, ses paroles sont maintenant considérées comme “l’une des prises de position les plus sensées sur la culture d’annulation”.

Dans la vidéo, on peut voir Norton décrire les problèmes avec les récits qui l’entourent. La conversation a eu lieu au Cheltenham Literature Festival.

Dans la vidéo, il dit: «Je pense que le mot est le mauvais mot. Je pense que le mot devrait être responsabilité. Il a également mentionné le comédien de Monty Python, John Cleese, qui a récemment organisé une nouvelle émission sur le GB News de droite. “Je suis sûr que Cleese dirait qu’il a été” annulé “malgré son nouveau poste d’hôte et le fait qu’il est toujours invité à prendre la parole lors d’événements comme SXSW”, a déclaré Graham. “L’une des prises de position les plus sensées sur la” culture d’annulation “que j’ai vues. Sensible, honnête, intelligent. Je poste la vidéo directement alors que Times Radio l’a tweetée avec un clickbait et un titre quelque peu trompeur qui a involontairement confirmé son point de vue. Plus de cela s’il vous plaît », lire la légende de la vidéo.

L’une des prises les plus sensées sur la «culture d’annulation» que j’ai vue. Sensible, honnête, intelligent. Je poste la vidéo directement alors que Times Radio l’a tweetée avec un clickbait et un titre quelque peu trompeur qui a involontairement confirmé son point de vue. Plus de ceci s’il vous plaît. pic.twitter.com/toIzfzLQdm — Brendan May (@bmay) 12 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a cumulé plus de 3 millions de vues.

Annuler la culture peut être défini comme le boycott d’une personne, dans la plupart des cas, une personnalité publique, qui a fait quelque chose que d’autres trouvent répréhensible.

Pendant ce temps, dans une récente interview avec Irish Times, Rowan Atkinson, célèbre de M. Bean, a déclaré que “le travail de la comédie est d’offenser”.

“Il me semble que le travail de la comédie est d’offenser, ou d’avoir le potentiel d’offenser, et il ne peut pas être vidé de ce potentiel”, a ajouté Atkinson. Il a continué à dire que chaque blague a une victime et c’est sa définition. “Quelqu’un ou quelque chose ou une idée est rendu ridicule”, a-t-il déclaré.

Il n’est pas le seul comédien à s’y opposer. Plus tôt, Jerrod Carmichael a déclaré que le phénomène social est “fabriqué” à des fins politiques et financières. “Si vous faites de l’art et que cela provoque des conflits ou quoi que ce soit, je veux dire, cela en fait partie, mais l’annulation, je pense que c’est juste pour donner aux gens ennuyeux quelque chose d’intéressant à raconter, comme un méchant fantôme”, a-t-il déclaré. a dit.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici