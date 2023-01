Le point de vue de ce couple sur Shauq de Qala a impressionné Remo D’souza

Certaines chansons restent coincées dans nos têtes, et nous ne pouvons tout simplement pas arrêter de les jouer en boucle. L’une de ces mélodies provient du récent film bollywoodien Qala. Même si vous n’avez pas vu le film, les chansons du film doivent avoir fait leur chemin dans votre liste de lecture. Le film Netflix a généré beaucoup de buzz parmi le public en raison de son incroyable sélection de musique qui résonne avec la symphonie de l’amour. L’album de Qala est un succès sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs partageant leur vidéo dansant sur les morceaux. Un de ces clips présente une paire montrant leurs mouvements sans faille sur la chanson apaisante Shauq de Qala. La vidéo a été mise en ligne par l’artiste féminine vue, Sara Soni, vue dans la vidéo. Dans la vidéo, on peut voir le duo danser parfaitement sur la musique dans un cadre extérieur. La chimie et la coordination entre les deux ont impressionné les téléspectateurs et ont conquis de nombreux cœurs.

Sous-titrant le message, Sara a exprimé: «Enfin! Avec beaucoup de difficultés et de luttes, nous avons pu tourner cela.

Dès que la vidéo est devenue virale, quelques chorégraphes, personnalités de la télévision et internautes ont loué le talent et inondé la section des commentaires d’émojis de cœur et de feu. Réagissant à la vidéo de danse, le chorégraphe indien Remo D’souza a laissé tomber trois émojis applaudissant tandis que la personnalité de la télévision Shruti Sinha a écrit : “Wow”. Le chorégraphe Rahul Shetty a écrit “Haaay”, avec trois émojis au cœur rouge. « Du pur talent. Pas de vêtements de fantaisie, pas de fausse chimie, pas de maquillage supplémentaire, pas de drame, juste du talent. Belle prise de vue les gars. J’ai adoré », a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a écrit:« Pour être honnête, c’est un chef-d’œuvre absolu… la meilleure vidéo sur cette piste!

Depuis sa publication il y a une semaine sur Instagram, la vidéo a recueilli plus de 4,2 lakh vues.

La chanson est écrite par Varun Grover et composée par Amit Trivedi. Les chanteurs Swanand Kirkire, Shahid Mallya et Sireesha Bhagavatula ont tous contribué à la composition exquise. Les paroles décrivent l’histoire d’amour et de chagrin.

Dirigé par Anvita Dutt, Qala tourne autour de la vie d’une chanteuse de lecture à succès qui est hantée par le passé et le dédain de sa mère. Le film met en vedette Tripti Dimri en tête et marque également les débuts d’acteur du fils de l’acteur légendaire Irrfan Khan, Babil.

