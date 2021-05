Le point de vue de Boris Johnson sur les femmes «  impactées à jamais  » par l’éducation des garçons, déclare le député conservateur

Le point de vue de Boris Johnson sur les femmes a été «touché à jamais» en ne se mêlant pas aux filles jusqu’à ce qu’il soit beaucoup plus âgé que l’enfant moyen en raison de son éducation entièrement masculine, a déclaré un député conservateur.

Caroline Nokes, présidente de la commission spéciale des femmes et des égalités au parlement, a déclaré L’indépendant les nominations ministérielles du Premier ministre sont basées sur la recherche du «bon gars» plutôt que du «meilleur candidat» pour le rôle, car elle a déclaré que les femmes étaient «ignorées à plusieurs reprises».

Mme Nokes a fait valoir que M. Johnson, qui a souvent été critiqué pour avoir fait des remarques sexistes et racistes, est moins sexiste que lui, mais a noté qu’il «avait un long chemin à parcourir».

La députée de Romsey et de Southampton North s’est dite «convaincue» que la «mentalité blokey» du Premier ministre d’Etonian découle en partie de son éducation et «du type d’éducation qu’il a eu».

Mme Nokes a ajouté: «Ce que nous voyons, c’est quelqu’un qui n’a pas été éduqué avec des filles. Qui ne s’est pas mélangé avec eux jusqu’à ce qu’il soit significativement plus âgé que votre enfant moyen. Je pense que cela a toujours eu un impact sur ses perceptions.

«Souvent, lorsqu’il s’agit de faire des nominations ministérielles, il s’agit de savoir qui est le meilleur type pour le poste, pas nécessairement qui serait le meilleur candidat pour le poste.»

Le politicien a averti que le fait que la garde d’enfants ait été «fermée et oubliée» lors du premier verrouillage était une «preuve absolue» qu’il fallait davantage de femmes «assises» autour de la table de prise de décision pour faire des choix «arrondis».

«C’est vraiment triste, même ces derniers mois, nous avons vu la proportion de femmes dans le cabinet baisser», a ajouté Mme Nokes. « Vous n’auriez pas pensé que c’était vraiment possible. »

Les femmes représentent environ un tiers des députés et des conseillers locaux, tandis que seulement cinq ministres sur 23 sont des femmes. Pendant plus de six mois au plus fort de la pandémie, il n’y a pas eu une seule conférence de presse à Downing Street qui n’ait été dirigée par un homme.





Si Boris Johnson était vraiment féministe … il serait le genre de personne qui se ressaisirait quand il prenait des décisions. Vous ne devenez pas féministe en vous appelant une. Caroline Nokes députée

Mme Nokes, une ancienne ministre du ministère de l’Intérieur, a déclaré que M. Johnson reconnaît qu’il devrait avoir plus de femmes dans son cabinet, mais ne parvient pas à nommer une autre femme à «chaque occasion» dont il dispose.

«Je ne pense pas qu’il soit féministe», a déclaré Mme Nokes à propos de son chef. «S’il était vraiment féministe, alors il aurait beaucoup plus d’engagement. Il serait le genre de personne qui se ressaisirait quand il prenait des décisions. Vous ne devenez pas féministe en vous appelant une.

Mme Nokes a poursuivi en disant que même si elle n’était pas «choquée» par l’effusion d’histoires de femmes sur le harcèlement sexuel, les agressions ou les mauvais traitements infligés par des hommes dans les espaces publics après le meurtre de Sarah Everard, elle était «consternée» qu’ils aient été forcés de subir un tel comportement. .

Le politicien a averti que même en 2021, les femmes sont soumises à des «incidents quotidiens horribles» de harcèlement et d’abus – notant qu’elles sont souvent réticentes à le signaler à la police et craignent que cela ne soit pas «pris au sérieux ou enquêté» si elles se manifestent.

Dans une interview de grande envergure, Mme Nokes a fait valoir que la réaction de certains hommes envers les femmes partageant des histoires découlait d’une «sensibilité excessive» et d’un ego masculin fragile ainsi que d’un «manque de volonté d’être un allié» pour les femmes.

La politicienne, qui a déclaré craindre pour la sécurité de sa propre fille de 22 ans, a ajouté: «Les gentils veulent être un allié.»

Mme Nokes a exprimé son scepticisme face aux projets controversés visant à ce que des policiers en civil patrouillent dans les bars et les boîtes de nuit pour protéger les femmes des hommes prédateurs.

Les ministres ont annoncé les plans férocement critiqués en réponse à la colère grandissante selon laquelle le gouvernement ne faisait pas assez pour lutter contre la violence contre les femmes à la suite de la mort d’Everard.

Mme Nokes a déclaré qu’elle était «sceptique» que de tels plans «réussiraient» et que lorsqu’on lui demandait s’il serait difficile d’appliquer les mesures en raison du fait que des membres du public se faisant passer pour des policiers, elle a averti que cela pourrait conduire à «toutes sortes de situations étranges ».

La politicienne a déclaré qu’il y avait «beaucoup plus à faire» pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, affirmant que le système de justice pénale devait mieux fonctionner pour les femmes victimes de crimes – ajoutant que «les statistiques parlent d’elles-mêmes».

Les militants ont longtemps averti que le viol avait été effectivement dépénalisé, les poursuites et les condamnations pour agression sexuelle et viol ayant atteint des niveaux records l’année dernière. Les données gouvernementales montrent au cours de l’année allant jusqu’en mars 2020 que seulement 1,4% des 55 130 cas de viol enregistrés par la police ont donné lieu à des poursuites.

«Plus de vidéosurveillance, plus de lampadaires, ce sont des moyens de dissuasion physiques, mais ils ne s’attaquent pas à la cause profonde», a ajouté Mme Nokes, en référence aux plans dévoilés par le gouvernement en avril.

«Quelques réverbères n’empêcheront pas un agresseur déterminé à harceler, agresser ou traquer une femme de le faire.»

Une femme est tuée par un partenaire actuel ou un ancien partenaire tous les quatre jours en Angleterre et au Pays de Galles, tandis qu’une enquête récente menée par ONU Femmes a révélé que 97% des jeunes femmes au Royaume-Uni ont déclaré avoir été harcelées sexuellement et 80% ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel. dans les espaces publics.

«Nous devons aborder la culture autour des raisons pour lesquelles certains hommes pensent qu’il est acceptable d’abuser et de harceler les femmes», a ajouté Mme Nokes.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Ce gouvernement continue de mettre en œuvre des politiques visant à améliorer le soutien, la protection et les opportunités disponibles pour les femmes.

«Cela comprend le financement pendant la pandémie pour les secteurs dans lesquels les femmes sont plus susceptibles d’être employées, des protections spécifiques pour les jeunes entreprises dirigées par des femmes, des dispositions de congé flexibles pour les personnes incapables de travailler en raison de la fermeture d’écoles, de crèches et de services de garde d’enfants, et un soutien amélioré à la garde des enfants.

«Parallèlement au soutien à l’emploi, des actions sont également menées pour protéger les femmes et les filles et soutenir les victimes et les survivants. La nouvelle loi sur la violence domestique garantira aux victimes la protection dont elles ont besoin et plus tard cette année, nous publierons notre nouvelle stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles pour lutter contre toutes les formes de ce crime et traduire les auteurs en justice.