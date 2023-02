Le point de vue d’Ankur Warikoo sur la façon dont l’échec n’existe pas tombe à plat et Twitter lui dit exactement pourquoi

Nos échecs ne nous définissent pas. C’est juste une partie de la vie, comme tout le reste. Cependant, un récent post Twitter de l’entrepreneur Ankur Warikoo nie l’existence de ce phénomène. S’adressant au site de micro-blogging, l’entrepreneur a écrit : « L’échec n’existe pas. » Son point de vue, cependant, n’est pas bien pris par la plupart des gens. Le tweet, depuis qu’il a été téléchargé, est devenu viral et a recueilli plus de 200 000 vues.

« Nier l’existence de l’échec = fuir la vérité Parfois, nous devons simplement faire preuve de courage et admettre que nous avons échoué. L’échec a beaucoup de doublures argentées : – Forge le caractère – Le processus d'”essayer” enseigne beaucoup – Vous fait respecter les autres qui font plus d’efforts”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Les gens autour de vous qui ont réussi généreront un énorme doute de soi, que cela vous plaise ou non. “Le pire ennemi pour une personne est le doute de soi.” Le doute tue plus de rêves que l’échec ne le fera jamais. Vous êtes tellement plus fort que vous ne le pensez.”

Voici quelques réponses :

Vraiment? Je dirais pas toujours. Oui il y a des apprentissages. Mais ce qui est parti est parti. Nous n’obtenons pas nécessairement une deuxième chance d’utiliser les apprentissages précédents. https://t.co/0MgboV41Ki— Zufishan K. (@ZufishanKhatri) 1 février 2023

La victoire est la victoire. L’échec est l’échec. Impossible de fuir la vérité. La réalité reste la réalité. L’accepter et se lever pour devenir meilleur est la meilleure chose que l’on puisse pratiquer. Respectez la vérité. On ne peut pas se mentir. https://t.co/NK2Iig2VBh— Saga ⚡ (@sagar_patrakar) 1 février 2023

Pendant ce temps, plus tôt, dans un tweet viral, Warikoo a partagé à quel point il était confus quant aux choix de carrière à l’âge de 24 ans. Il n’a pas réussi à se rendre à l’Indian Institute of Technology (IIT) à deux reprises et a également abandonné son doctorat. Il a ajouté qu’il se sentait perdu alors que tout le monde semblait si sûr de ce qu’il faisait. Mais il s’est rendu compte plus tard qu’en se comparant aux autres, il rabaissait son propre parcours. “Je n’ai pas réussi à me rendre à l’IIT, deux fois. J’ai abandonné mon doctorat à 24 ans. J’ai fait un MBA sans savoir ce qui allait se passer ensuite. Je sentais que j’étais le seul perdu. Tout le monde était si trié, si certain, si clair. Aujourd’hui, je me rends compte qu’en me comparant aux autres, j’ai rabaissé ma propre exploration”, écrit-il.

Les internautes ont couvert le message d’amour et ont partagé leurs histoires où eux aussi ont goûté au succès après l’échec. L’un des utilisateurs, Ashok Ramachandran, qui est le PDG d’une entreprise, a écrit : « Et le partage de ces échecs est ce qui le rend incroyable. J’ai compris cela plus ces dernières années et j’aurais aimé avoir aussi cet état d’esprit lorsque j’ai échoué à l’école et au collège. Mon professeur de coaching IIT m’a dit que je ne pouvais même pas être gardien là-bas.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici