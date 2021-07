« Nous ne pouvons et nous ne tolérerons aucun acte de violence », Le président par intérim du Pérou, Francisco Sagasti, a déclaré mercredi soir dans une interview accordée à la chaîne d’information Canal N. Parlant d’une journée de violence dans la capitale Lima, il l’a décrite comme une « point de rupture » et s’est engagé à user de son pouvoir pour « maintenir la tranquillité et la paix sans encourir d’excès » dans la police.

L’avertissement est intervenu après que des partisans de Keiko Fujimori, un candidat présidentiel de droite du parti Force populaire, aient provoqué des troubles à Lima. Près de la place principale de la ville, ils ont intercepté les voitures de deux membres du cabinet, le ministre de la Santé Oscar Ugarte et la ministre du Logement Solangel Fernandez, qui se rendaient au Palais du gouvernement pour informer les médias de la lutte en cours contre Covid-19.

Les manifestants ont arrêté les véhicules et les ont frappés avec des pierres et d’autres armes, avant que les politiciens ne soient secourus par la police. Aucun des deux ministres n’a été blessé, mais Ugarte a déclaré que l’incident constituait une attaque contre le gouvernement, car les voitures étaient clairement identifiées comme des véhicules officiels du gouvernement.

L’épisode faisait partie d’un malaise plus large impliquant des personnes identifiées comme membres d’un groupe radical appelé La Resistencia. Ils ont tenté de démolir les barrières entourant le palais dans le but d’atteindre le président Sagasti. La police a déployé des gaz lacrymogènes et monté des officiers pour réprimer les émeutes.

Un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular acaba de destruir la señalización de las obras que se realizan en el jirón Conde de Superunda. Cogen piedras y palos de la obra para Lanzarlos a la @PoliciaPeru y vehículos en su intento de llegar a palacio de gobierno. pic.twitter.com/lE1FHOLDns – Leonardo Cabrera (@leodeperu) 14 juillet 2021

Les manifestants ont également harcelé les membres de la presse qui couvraient les manifestations. La correspondante de Canal N, Fatima Chavez, a été accostée au milieu de son reportage en direct de la scène. D’autres journalistes auraient également été pris pour cible par les manifestants.

No sólo le quitaron el micrófono, antes pasó esto…. pic.twitter.com/d3gm5r7oMF – Claudia Martínez (@ClaudiaMG07) 15 juillet 2021

Una vez más “La Resistencia” azuzando la violencia…. Aquí en todo su splendeur. Su intención era clara y , ese sujeto sin mascarilla, no paró hasta lograr su cometido: agredirme. Basta ya, por favor! pic.twitter.com/yK0wzmNu1v – Fatima Chávez (@FatimaChavz) 14 juillet 2021

La manifestation indisciplinée à Lima soutenait les allégations de fraude électorale de Fujimori, qui ont empêché son rival, le gauchiste Pedro Castillo, d’être confirmé comme prochain président du Pérou. Le décompte officiel a placé Castillo 44 000 voix devant Fujimori, mais elle a déposé plusieurs contestations auprès d’un jury électoral spécial, ce qui a entraîné des semaines de retard.

Tous ces appels ont été rejetés par les membres du jury en raison du manque de preuves, mais Fujimori a également refusé d’accepter ces décisions. Elle a accusé Sagasti de prendre le parti de Castillo en raison de son refus d’inviter un audit étranger du scrutin comme elle l’avait demandé. Les observateurs internationaux ont déclaré que les élections du 6 juin au Pérou étaient légitimes.

Après les violences de mercredi, Fujimori a fustigé les actions de ses partisans, déclarant sur Twitter que son parti n’acceptait que les manifestations pacifiques. Force populaire a pris ses distances avec les actes attribués à La Resistencia dans le passé. Par exemple, il a condamné le vandalisme d’un mémorial dédié à deux jeunes tués lors de marches antigouvernementales à Lima en novembre 2020. Les médias locaux ont identifié l’une des voitures impliquées dans le vandalisme comme appartenant à la Force populaire.

Les manifestations de novembre ont eu lieu après la destitution et la destitution du président Martin Vizcarra. Sagasti est arrivé au pouvoir après la présidence de cinq jours de Manuel Merino, qui a démissionné après la mort des manifestants. Dans son interview de mercredi, Sagasti a souligné que son gouvernement adoptait une approche différente de la police des manifestations par rapport à son prédécesseur.

Les critiques disent que Fujimori utilise des tactiques de blocage pour tenter de reporter la confirmation de Castillo en tant que président élu au-delà de la date limite du 28 juillet, lorsque le nouveau président est tenu par la loi de prendre ses fonctions.

Fujimori est la fille et le successeur politique de l’ancien président Alberto Fujimori, qui purge actuellement une longue peine de prison pour corruption et violations des droits humains au cours de son mandat. Elle-même fait l’objet d’une enquête pour corruption. Sa candidature en cours à la présidence est la troisième de sa carrière après deux tentatives infructueuses en 2011 et 2016.

