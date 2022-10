Le point culminant du retour héroïque d’Abby Dow pour l’Angleterre lors de l’ouverture de la Coupe du monde ; Les fougères noires semblaient vulnérables | Actualités du rugby à XV

Le retour d’essai d’Abby Dow pour l’Angleterre a sans aucun doute été l’un sinon le point culminant de leur victoire d’ouverture de la Coupe du monde contre les Fidji et quiconque connaît son histoire et l’a vue sur le terrain en Nouvelle-Zélande ne pourrait pas être plus heureux pour elle.

Certaines joueuses ne reviennent pas de la blessure subie par Dow en avril, lorsqu’elle s’est cassé la jambe à plusieurs endroits lors de l’affrontement des Six Nations avec le Pays de Galles. Donc, revenir de ça et jouer au rugby international après seulement six mois – après s’être fait retirer des vis à la jambe parce qu’il y avait un peu d’aggravation – est absolument remarquable. Ce n’est pas comme si Abby se promenait simplement sur le terrain, c’est une athlète absolue, entrer et sortir et terminer son essai de la manière dont elle l’a fait était phénoménal.

C’était un appel vraiment intelligent de Simon Middleton et du personnel d’entraîneurs pour lui donner quelques minutes de jeu. C’était la clé pour voir où elle en était, car il y avait toujours le potentiel qu’Abby aurait pu jouer mais était loin de son meilleur, juste en termes de forme physique de match, mais elle n’avait pas l’air d’avoir été absente pendant six mois. L’essai d’Abby n’a pas été une finition facile après une si grave fracture de la jambe et cela a vraiment renforcé le fait qu’elle est de retour et qu’elle tire à plein régime.

Abby fait partie intégrante de la défense anglaise et bien sûr, ce maillot 15 est toujours à gagner. Ellie Kildunne, Helena Rowland et Sarah McKenna ont toutes joué là-bas, et maintenant vous savez que vous avez également ramené Abby Dow dans ce mix, cela raffermit l’Angleterre de ce côté. Abby est un arrière latéral physique porteur de ballon et a travaillé dur pour développer son jeu de coups de pied. En tant que personne, elle est très ancrée, très pétillante et très confiante, donc venir contre les Fidji aurait fait des merveilles absolues pour elle en cochant la case “retour au jeu” et en obtenant un très bon essai d’ailier.

Mis à part le retour et la performance de Dow, je pense qu’Abbie Ward s’est très bien comportée avec les attaquants, l’Angleterre s’est appuyée sur son alignement de conduite et elle a très bien commandé cet espace pour eux. Hannah Botterman quand elle est arrivée et Maud Muir étaient également très bonnes, surtout quand le jeu a commencé à s’ouvrir. À mon avis, ils établissent vraiment la norme pour les accessoires « modernes ».

Les Fidji ont défié l’Angleterre d’une manière inédite

Il convient de noter que l’Angleterre sera probablement déçue de la façon dont elle a commencé, mais probablement satisfaite du forfait global de 80 minutes contre les Fidji. Leur alignement était probablement le facteur clé et la zone qui leur a permis de s’installer dans le jeu alors qu’il semblait que tout le reste était un peu maladroit. Ils n’attrapaient pas et ne dépassaient pas aussi bien qu’ils l’ont fait, ils faisaient des erreurs inhabituelles et en fait, ils savaient qu’ils pouvaient compter sur cet alignement.

Il est important de rendre hommage aux Fidji qui, n’ayant disputé que 21 tests dans toute leur histoire et avec un total de seulement 97 sélections dans toute leur équipe, ne traînaient que 10 points contre l’équipe n ° 1 au monde (24-14) à la mi-temps. Leurs 40 premières minutes ont été brillantes et cette première mi-temps était une excellente publicité pour le rugby féminin fluide, je pense que je l’ai décrit comme “ dingue ” pendant les commentaires – vous ne saviez vraiment pas ce qu’ils allaient faire ensuite, mais cela a fait un moment divertissant.

Lors de leur première Coupe du monde, ils avaient clairement fait leurs devoirs contre l’Angleterre, avaient eu un bon combat contre ce maul, mais les Red Roses ont juste utilisé leur expérience et leur rugby pour travailler sur les Fidji. Les Fidji ont défié l’Angleterre d’une manière offensive qu’ils n’ont pas été défiés, peut-être jamais mais certainement pas depuis très longtemps.

Ce qui a laissé tomber les Fidji, c’est un peu de ruse, ils étaient un peu lâches et parfois ils avaient juste besoin de jouer un peu plus intelligemment – en particulier en sortant de leur propre 22. Ils ont fait les choses difficiles comme faire des pauses incroyables, mais cela dure la passe ne s’est pas tout à fait déroulée et l’Angleterre a été épargnée. Si les Fidji peuvent obtenir un peu plus d’équilibre dans leur façon de jouer, en passant par ce groupe, ils pourraient vraiment défier des équipes, en particulier la France qui n’était pas si bonne lors de sa première victoire contre l’Afrique du Sud, et n’a certainement pas donné beaucoup d’indications que l’Angleterre devrait être trop inquiets lorsqu’ils s’affronteront samedi prochain.

La Nouvelle-Zélande alertée par l’Australie

L’Australie a vraiment écrasé la Nouvelle-Zélande dans les 55 premières minutes de la finale lors de la première journée à Eden Park, mais même si elle menait 17-12 à la pause, je n’aurais jamais pensé qu’il y aurait un bouleversement sur les cartes.

Cette première période était plus un signal d’alarme pour les hôtes de la Coupe du monde, mais elle a montré que la Nouvelle-Zélande peut être vulnérable. Ils ont commencé à s’enfuir dans les dernières étapes (pour finalement gagner 41-17) et je pensais que Ruby Tui était exceptionnelle. Son dernier essai a montré une joueuse pleine de confiance et a vraiment montré à quel point elle est une finissante naturelle. Nous savons ce que Portia Woodman peut faire sur l’autre aile, mais je pensais que Tui s’était levé et avait montré qu’il n’y avait pas qu’un seul ailier des Black Ferns.

Au moins, ces 40 premiers d’Australie et des Fidji ont montré ce dont le tournoi a besoin et que nous ne voulons pas de déroutes. Oui la France a mis beaucoup sur l’Afrique du Sud (40-5), l’Angleterre a mis beaucoup sur les Fidji (84-19), mais si vous regardiez les matchs c’étaient tous des matchs d’ouverture de bonne qualité et je dirais certainement que le match a bougé depuis la dernière coupe du monde en 2017. C’est ce dont cette compétition a besoin, le plaisir et les jeux ne font que commencer et cela augure bien pour les semaines à venir. J’ai hâte de voir comment toutes les équipes s’améliorent alors qu’elles sont vraiment coincées dans le tournoi de rugby. Regardez cet espace, la Coupe du monde féminine est arrivée !