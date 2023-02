Le point chaud des attaques de requins dans le monde révélé – allez-vous en vacances là-bas ?

La FLORIDE est le hotspot mondial des attaques de requins, ont révélé des chercheurs.

Le Sunshine State a eu plus de morsures signalées que partout ailleurs en 2022.

La Floride a été révélée comme le hotspot mondial des attaques de requins Crédit : Alamy

Aucune des 16 attaques contre des personnes n’a été mortelle, mais deux – probablement de requins taureaux – ont entraîné des amputations.

Selon l’International Shark Attack File de l’Université de Floride, le nombre dans le monde équivalait à son plus bas niveau en dix ans.

Il y a eu un total de 57 morsures non provoquées, principalement aux États-Unis et en Australie.

Cinq ont été mortels, contre neuf décès en 2021 et dix l’année précédente.

Les experts disent que la baisse peut refléter une baisse mondiale du nombre de requins.

Et le Dr Gavin Naylor, responsable de la recherche sur les requins au Florida Museum of Natural History, a ajouté : “D’une manière générale, le nombre de requins dans les océans du monde a diminué, ce qui a peut-être contribué aux récentes accalmies.

“Il est probable que les décès soient en baisse car certaines régions ont récemment mis en place des protocoles de sécurité rigoureux sur les plages, en particulier en Australie.”

Le Dr Naylor a ajouté: “Les juvéniles ont tendance à être plus expérimentaux et essaieront des choses qu’un requin adulte ne ferait pas.

“Si les poissons sont particulièrement denses là où les gens nagent et que la visibilité est mauvaise, il est plus probable que les jeunes requins, qui n’ont pas l’expérience des animaux plus âgés, confondent le pied d’un nageur avec leur proie”.