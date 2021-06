Le point chaud COVID du Michigan va rouvrir; Joe Biden vante 300 millions de vaccins

Le Michigan lèvera toutes les restrictions de capacité intérieure et les exigences en matière de masques la semaine prochaine, 10 jours plus tôt que prévu au milieu des vaccinations et de la chute des infections au COVID-19, a annoncé jeudi le gouverneur Gretchen Whitmer.

« Aujourd’hui est un jour que nous attendions tous avec impatience, car nous pouvons reprendre en toute sécurité nos activités quotidiennes normales et mettre cette pandémie derrière nous », a déclaré Whitmer dans un communiqué de presse.

Il y a quelques mois à peine, l’État était considéré comme le pire point chaud COVID-19 du pays. À la mi-avril, le nombre d’hospitalisations chez les enfants était record – une situation virale alarmante que les chercheurs ont imputée à la variante britannique lors de son apparition dans l’État.

Maintenant, le taux de cas sur sept jours dans le Michigan est tombé à 18,4 pour 100 000 personnes, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. C’est une baisse de 96,7% par rapport à 551,8 pour 100 000 personnes le 14 avril.

Idem avec New York. Après l’ouverture des restrictions mardi dans l’État, les Yankees de New York reprendront 100% de leur capacité au Yankee Stadium à partir du match d’ouverture de la série de vendredi soir contre les Oakland Athletics.

Et les régulateurs californiens ont approuvé des règles pandémiques révisées qui mettent fin aux exigences en matière de masques pour les travailleurs entièrement vaccinés, leur donnant ainsi les mêmes libertés que lorsqu’ils ne sont pas au travail, libertés accordées cette semaine.

Mais les taux de vaccination contre le COVID-19 continuent de ralentir aux États-Unis, selon les données du CDC.

Au cours de la semaine dernière, seuls six États ont déclaré avoir administré les premières doses à un rythme d’au moins un quart de leur taux de pointe. Six autres États ont déclaré avoir administré les premières doses à un rythme inférieur à un dixième de leur taux de pointe.

►L’Union européenne a ajouté vendredi les États-Unis à une liste de pays pour lesquels les restrictions de voyage devraient être progressivement levées. La liste s’appliquerait à tous les touristes américains, quel que soit leur statut vaccinal, mais laisse aux États membres le soin de décider s’ils autoriseront les visiteurs ou s’ils ont besoin d’un vaccin ou d’un test COVID-19 négatif.

►L’Ohio mettra fin à sa déclaration d’urgence COVID-19 vendredi, a déclaré jeudi le gouverneur Mike DeWine. Les Ohioiens continuent de mourir de COVID-19, a déclaré DeWine, mais les cas et les hospitalisations ont continué de baisser. Cependant, la plupart des ordonnances sanitaires de l’État ont pris fin le 2 juin.

►Le tournoi de tennis de l’US Open permettra une capacité de 100 % de spectateurs tout au long de ses deux semaines en 2021. Cela survient un an après que les spectateurs ont été bannis de l’événement du Grand Chelem à New York en raison de la pandémie de coronavirus.

►Le Royaume-Uni a enregistré plus de 10 000 infections quotidiennes à coronavirus pour la première fois en près de quatre mois, probablement le résultat de la propagation de la variante delta plus contagieuse. La variante représente environ 95% de tous les nouveaux cas au Royaume-Uni.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 601 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 177,5 millions de cas et plus de 3,84 millions de décès. Plus de 147,7 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 44,5% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Alors que la variante Delta de COVID-19 a traversé l’Inde le mois dernier, il y a eu beaucoup d’inquiétudes, mais peu de réponses sur ce qui se passerait à son arrivée aux États-Unis.Lire l’histoire complète.

Joe Biden vante 300 millions de doses de vaccin administrées aux États-Unis

Le président Joe Biden a annoncé vendredi que les États-Unis avaient administré 300 millions de vaccins COVID-19 en 150 jours, un moment marquant dans la campagne pour vaincre la pandémie de coronavirus.

«Ce que nous voyons est un véritable accomplissement américain, 65% des adultes américains ont obtenu au moins une injection, dont 87% de nos seniors. Il y a à peine cinq mois, nous n’étions qu’à 5% des adultes américains », a déclaré Biden lors de remarques sur la pandémie de COVID-19 à la Maison Blanche.

Vendredi matin, le CDC a répertorié qu’environ 315 millions de coups de feu avaient été administrés aux États-Unis. Biden a également vanté de combler l’écart racial dans les vaccinations.

« Plus de 58% des vaccins administrés par les sites de vaccination gérés par le gouvernement fédéral sont allés à des personnes de couleur. Dans tout le pays, les personnes de couleur ont représenté plus de la moitié de toutes les vaccinations au cours du mois dernier », a déclaré Biden.

« Plus nous comblons l’écart racial dans les taux de vaccination, plus nous sauverons de vies », a ajouté le président.

Cela a été une bataille difficile pour la nation d’atteindre l’objectif de Biden de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une injection de COVID-19 d’ici le 4 juillet. Seuls 65% des adultes de 18 ans et plus ont reçu une dose du vaccin, selon au CDC.

« Si Dieu le veut, nous nous dirigeons vers un été de joie, un été de liberté. Le 4 juillet, nous allons célébrer notre indépendance contre le virus alors que nous célébrons l’indépendance de notre nation », a déclaré Biden. « Faisons cela, tous ensemble. »

– Mabinty Quarshie et Rick Rouan

La flambée de COVID-19 en Afghanistan frappe l’ambassade des États-Unis, provoquant le verrouillage

Une dangereuse augmentation des cas de COVID-19 en Afghanistan s’est emparée de l’ambassade des États-Unis à Kaboul, forçant un verrouillage immédiat et la création de services COVID-19 temporaires sur place pour soigner les patients dépendants de l’oxygène, selon une note interne.

« COVID-19 augmente dans la mission. 114 de nos collègues ont maintenant COVID et sont isolés ; un est décédé et plusieurs ont été évacués », lit-on dans l’avis de Shane Pierce, un employé du service de santé de l’ambassade. Sa note indique que les unités de soins intensifs d’un hôpital militaire américain « sont à pleine capacité », d’où la nécessité de mettre en place des unités temporaires sur place pour le personnel ayant besoin d’oxygène.

Ned Price, porte-parole en chef du département d’État, a noté que l’augmentation du nombre de cas coïncide avec « une troisième vague intense de cas de COIVD-19 » à travers l’Afghanistan. Les taux d’infection ont augmenté de 2 400 % en Afghanistan au cours du mois dernier, selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Lire la suite.

– Deirdre Shesgreen

Alors que la crise du COVID-19 reflue, certains cherchent une commission de type 11 septembre

Avec plus de 600 000 Américains morts du COVID-19 et des questions qui font toujours rage sur l’origine du virus et la réponse du gouvernement, une poussée est en cours à Capitol Hill et au-delà pour une enquête approfondie sur la crise par une commission nationale comme celle-ci qui s’est penché sur le 11 septembre.

On ne sait pas si une telle enquête se produira un jour, bien qu’une équipe d’experts en santé publique parrainée par le secteur privé prépare déjà le terrain pour une.

Beaucoup craignent que la politique ne gêne toute enquête, comme cela s’est produit lorsque les républicains se sont prononcés contre une commission chargée d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole par les partisans du président Donald Trump. D’autres craignent que le désir de beaucoup de simplement passer à autre chose contrecarre un examen.

« Je pense que nous devons entrer dans les mauvaises herbes, regarder les détails pour voir ce qui s’est passé », a déclaré Sabila Khan de Jersey City, New Jersey, dont le père, Shafqat Rasul Khan, est décédé de COVID-19. « Si cela se reproduit, nos proches sont morts en vain. »

Contribuer : The Associated Press.