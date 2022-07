Le poing de Biden heurte le prince héritier saoudien lors d’une salutation au palais royal de Djeddah

Une réunion cruciale pour réparer l’une des relations diplomatiques les plus importantes au monde a commencé par un coup de poing vendredi lorsque le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a accueilli le président américain Joe Biden dans un palais royal.

La première rencontre, capturée par la télévision saoudienne, a eu lieu alors que Biden sortait de sa limousine présidentielle à Djeddah pour une visite destinée à réinitialiser le partenariat de longue date de leurs pays.

Malgré les salutations décontractées, il y avait peu de preuves de chaleur entre les dirigeants, et aucune des gifles ou des sourires que Biden ou le prince héritier affichent habituellement lorsqu’ils rencontrent d’autres dirigeants.

Jusqu’à présent, Biden avait refusé de parler au prince Mohammed, l’héritier présumé du trône actuellement détenu par son père, le roi Salmane. Biden a sévèrement critiqué le royaume riche en pétrole pour ses violations des droits de l’homme, en particulier le meurtre de Jamal Khashoggi, un journaliste basé aux États-Unis.

Des priorités changeantes

Mais ces préoccupations ont depuis été éclipsées par d’autres défis, notamment la hausse des prix du gaz et l’agression iranienne au Moyen-Orient.

Dans le même temps, l’Arabie saoudite cherche à renforcer sa relation de sécurité avec les États-Unis et à rechercher des investissements pour transformer son économie en une économie moins dépendante du pompage du pétrole.

Une séance de travail, impliquant le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, se tenait vendredi à Djeddah. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Les Saoudiens ont réservé un accueil discret à Biden à l’aéroport de Jeddah, sans aucune cérémonie qui a accompagné son escale cette semaine en Israël.

Biden a été accueilli par le gouverneur de La Mecque, le prince Khalid bin Faisal, et l’ambassadrice d’Arabie saoudite aux États-Unis, la princesse Reema bint Bandar, puis a descendu un tapis lavande jusqu’à une limousine qui l’a emmené au palais.

Le président devait s’asseoir avec le roi Salmane, le monarque de 86 ans qui a souffert d’une mauvaise santé, dont deux hospitalisations cette année. Ensuite, il devait participer à une réunion plus large qui inclurait le prince Mohammed, l’héritier présumé du trône qui est connu par ses initiales MBS.

Une relation cruciale

L’avenir de la région, y compris la possibilité de liens plus étroits entre l’Arabie saoudite et Israël, ainsi que le flux et le reflux de l’approvisionnement mondial en pétrole pourraient dépendre de la relation entre le président américain de 79 ans et le président américain de 36 ans. ancien royal saoudien.

Biden arrive vendredi à l’aéroport international King Abdulaziz de Djeddah, en Arabie saoudite. (Evelyn Hockstein/Reuters)

La visite peut déjà être considérée comme une victoire pour le prince Mohammed.

Son ascension au pouvoir a inauguré une nouvelle ère pour le royaume alors qu’il s’efforce de construire une industrie militaire et d’armement locale, de se sevrer de la dépendance au pétrole pour ses revenus et de nouer des liens avec Israël et d’autres nations comme une protection contre la perception que les États-Unis est un partenaire de sécurité moins fiable.

La rencontre avec Biden pourrait conférer une plus grande légitimité aux projets du prince héritier et à son cheminement vers le trône.

Il y a eu de nombreuses spéculations sur la chorégraphie et la substance de la façon dont Biden, qui avait juré en tant que candidat à la présidentielle de traiter les Saoudiens comme un « paria » pour leur bilan en matière de droits de l’homme, interagirait avec le prince Mohammed.

Rencontres autour des salutations

Lorsqu’on lui a demandé si Biden lui serrerait la main, un haut responsable de l’administration s’est opposé et a noté que la Maison Blanche était “concentrée sur les réunions, pas sur les salutations”.

L’année dernière, l’administration de Biden a approuvé la publication d’une conclusion des services de renseignement américains qui a déterminé que le prince héritier avait probablement approuvé le meurtre de Khashoggi. La publication du rapport a provoqué une nouvelle rupture dans les relations américano-saoudiennes.

“Mes opinions sur Khashoggi ont été absolument, positivement claires. Et je n’ai jamais été silencieux à propos des droits de l’homme”, a déclaré Biden.

“La raison pour laquelle je vais en Arabie saoudite, cependant, est beaucoup plus large. C’est pour promouvoir les intérêts américains – promouvoir les intérêts américains d’une manière qui, je pense, nous donne l’occasion de réaffirmer ce que je pense que nous avons commis l’erreur de nous éloigner : notre influence au Moyen-Orient.”

Les Saoudiens signalent la fin des limites sur les vols israéliens

Biden est arrivé dans la ville portuaire de Djeddah sur la mer Rouge le troisième jour d’un voyage de quatre jours à travers le Moyen-Orient.

Il a passé les deux premiers jours à rencontrer des responsables israéliens et s’est rendu vendredi en Cisjordanie pour rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et d’autres avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite.

Les Saoudiens ont fait un pas vers la normalisation des relations avec Israël avant la visite de Biden, annonçant tôt vendredi qu’il ouvrait son espace aérien à “tous les transporteurs aériens”, signalant la fin de ses limites strictes sur les vols israéliens survolant son territoire.

Biden a salué la décision comme “une étape importante vers la construction d’une région du Moyen-Orient plus intégrée et plus stable”, ajoutant que la décision “peut aider à donner un élan à la poursuite de l’intégration d’Israël dans la région, y compris avec l’Arabie saoudite”.