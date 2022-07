Le poing de Biden frappe MBS alors qu’il entame sa rencontre avec les dirigeants saoudiens

Biden est descendu d’Air Force One sur un tapis violet clair et a été accueilli par une petite coterie de responsables saoudiens. Contrairement à la cérémonie de bienvenue élaborée et effusive qui l’a accueilli mercredi à son arrivée en Israël, Biden n’était sur le tarmac de l’aéroport international King Abdulaziz que pendant une minute avant d’entrer dans la limousine présidentielle et de repartir.