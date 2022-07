Le poing de Biden frappe le prince saoudien MBS après le meurtre de Jamal Khashoggi

Alors que le gouvernement saoudien a d’abord nié toute implication dans le meurtre, il a ensuite affirmé que l’équipe de renseignement l’a accidentellement tué alors qu’il tentait de l’extrader contre son gré vers l’Arabie saoudite.

Avant son meurtre, Khashoggi vivait en exil aux États-Unis afin d’écrire sans risquer d’être emprisonné par son pays d’origine.

Biden a publié la semaine dernière un éditorial dans le Washington Post — le journal de Khashoggi — justifiant sa visite en Arabie Saoudite.

“Dès le départ, mon objectif était de réorienter – mais pas de rompre – les relations avec un pays qui est un partenaire stratégique depuis 80 ans”, a écrit Biden dans cet article, qui mentionne une fois le journaliste assassiné par son nom.

“Je sais que nombreux sont ceux qui ne sont pas d’accord avec ma décision de me rendre en Arabie saoudite”, a écrit le président. “Mes opinions sur les droits de l’homme sont claires et de longue date, et les libertés fondamentales sont toujours à l’ordre du jour lorsque je voyage à l’étranger, comme elles le seront pendant ce voyage, tout comme elles le seront en Israël et en Cisjordanie.”