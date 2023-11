Le poète Rupi Kaur refuse l’invitation de la Maison Blanche en raison du soutien américain à Israël

Rupi Kaur a refusé une invitation de l’administration Biden pour un événement de Diwali en raison du soutien continu du gouvernement américain à Israël lors de son bombardement de Gaza.

“J’implore ma communauté sud-asiatique de demander des comptes à cette administration”, a écrit le poète dans un communiqué sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « En tant que femme sikh, je ne permettrai pas que mon image soit utilisée pour blanchir les actions de cette administration. Je refuse toute invitation d’une institution qui soutient la punition collective d’une population civile piégée – dont 50 % sont des enfants.

J’ai reçu une invitation de l’administration Biden pour un événement de Diwali organisé par le vice-président le 8 novembre. Je décline toute invitation d’une institution qui soutient la punition collective d’une population civile piégée, dont 50 % sont des enfants. pic.twitter.com/J3V5om89Se – rupi kaur (@rupikaur_) 6 novembre 2023

Kaur a déclaré qu’elle avait été invitée à un événement de Diwali qui se tiendra le 8 novembre, organisé par la vice-présidente Kamala Harris. Diwali est une célébration du patrimoine sud-asiatique, a écrit Kaur sur X, qui est « la justice contre le mensonge et la connaissance contre l’ignorance ».

Mais Kaur a déclaré qu’elle ne pouvait pas assister à l’événement à la Maison Blanche, sachant que l’administration aide à financer le « bombardement de Gaza » et continue de « justifier ce génocide contre les Palestiniens – quel que soit le nombre de camps de réfugiés, d’établissements de santé et de lieux de culte ». déchiquetés.”

Le bilan des morts à Gaza suite aux frappes israéliennes dépassé les 10 000 personnes depuis lundi, selon les autorités sanitaires palestiniennes. UN Un responsable des Nations Unies a déclaré que près de 70 % des morts sont des femmes et des enfants.

Israël a commencé son siège contre le groupe militant Hamas, qui gouverne à Gaza, à la suite de l’attaque du groupe le 7 octobre qui a fait 1 400 morts, selon le gouvernement israélien. Le Hamas aussi capturé plus de 200 otages. Les États-Unis ont juré fournir à Israël des missiles et des bombes.

« En tant que communauté, nous ne pouvons pas rester silencieux ou agréables simplement pour nous asseoir à la table. Cela coûte trop cher en vies humaines », a écrit Kaur sur X. « Beaucoup de mes contemporains m’ont dit en privé que ce qui se passe à Gaza est horrible, mais ils ne vont pas risquer leur gagne-pain ou « une chance de réussir ». créer un changement de l’intérieur. Il n’y a aucun changement magique qui se produira du fait d’être à l’intérieur. Nous devons être courageux. Nous ne devons pas nous laisser symboliser par leurs séances de photos. Le privilège que nous perdons en prenant la parole n’est rien comparé à ce que les Palestiniens perdent chaque jour parce que cette administration rejette un cessez-le-feu. »

Représentants démocrates Rashida Tlaib (Mich.), Cori Bush (Mo.), Summer Lee (Pa.), André Carson (Ind.) et Delia Ramirez (Illinois) a présenté une résolution à la Chambre qui « appelle à soutenir la fin de la violence en Israël et en Palestine occupée ». La semaine dernière, le président Joe Biden a appelé à une « pause » humanitaire dans les combats.

Kaur est allé viral en 2015 pour son projet universitaire où elle a posté des photos sur Instagram montrant ses vêtements et ses draps tachés de sang menstruel. Alors que le projet visait à « démystifier l’époque et à redonner quelque chose de « normal » inné », Instagram a brièvement supprimé les photos, mais après avoir reçu des réactions négatives, la plateforme s’est excusée et a restauré les images sur le profil de Kaur.

