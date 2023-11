Le poète Rupi Kaur refuse l’invitation de la Maison Blanche en raison du soutien américain à Israël

Kaur a déclaré qu’elle avait été invitée à un événement de Diwali qui se tiendra le 8 novembre, organisé par la vice-présidente Kamala Harris. Diwali est une célébration du patrimoine sud-asiatique, a écrit Kaur sur X, qui est « la justice contre le mensonge et la connaissance contre l’ignorance ».

Mais Kaur a déclaré qu’elle ne pouvait pas assister à l’événement à la Maison Blanche, sachant que l’administration aide à financer le « bombardement de Gaza » et continue de « justifier ce génocide contre les Palestiniens – quel que soit le nombre de camps de réfugiés, d’établissements de santé et de lieux de culte ». déchiquetés.”

Le bilan des morts à Gaza suite aux frappes israéliennes dépassé les 10 000 personnes depuis lundi, selon les autorités sanitaires palestiniennes. UN Un responsable des Nations Unies a déclaré que près de 70 % des morts sont des femmes et des enfants.

Israël a commencé son siège contre le groupe militant Hamas, qui gouverne à Gaza, à la suite de l’attaque du groupe le 7 octobre qui a fait 1 400 morts , selon le gouvernement israélien. Le Hamas aussi capturé plus de 200 otages. Les États-Unis ont juré fournir à Israël des missiles et des bombes.

Les représentants démocrates Rashida Tlaib (Mich.), Cori Bush (Mo.), Summer Lee (Pa.), André Carson (Ind.) et Delia Ramirez (Illinois) ont présenté une résolution à la Chambre qui « exhorte à soutenir une fin à la violence en Israël et en Palestine occupée. La semaine dernière, le président Joe Biden a appelé à une « pause » humanitaire dans les combats.

Kaur est allé viral en 2015 pour son projet universitaire où elle a posté des photos sur Instagram montrant ses vêtements et ses draps tachés de sang menstruel. Alors que le projet visait à « démystifier l’époque et à redonner quelque chose de « normal » inné », Instagram a brièvement supprimé les photos, mais après avoir reçu des réactions négatives, la plateforme s’est excusée et a restauré les images sur le profil de Kaur.