Le poète palestinien Mosab Abu Toha dénonce l’agression « inhumaine » d’Israël alors que le bilan des morts à Gaza dépasse les 25 000

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMIE HOMME BON: Nous commençons le spectacle d’aujourd’hui à Gaza, où le bilan des 15 semaines de guerre israélienne a dépassé les 25 000 morts. Selon certaines informations, Israël ferait exploser des quartiers entiers de la ville assiégée de Khan Younis. Al Jazeera rapports Israël a pris pour cible des hôpitaux, des ambulances et des écoles de la ville où se réfugient des milliers de civils.

Entre-temps, Le journal de Wall Street rapports les États-Unis, le Qatar et l’Égypte poussent Israël et le Hamas à participer à ce que le journal décrit comme un « processus diplomatique par étapes » impliquant la libération des otages détenus à Gaza et le retrait éventuel des forces israéliennes de Gaza. Après la publication du rapport, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il rejetait la proposition car elle appelle à la fin de la guerre. Jeudi, Netanyahu a également publiquement rejeté les appels de l’administration Biden en faveur de la création future d’un État palestinien et a appelé Israël à contrôler la région, du fleuve à la mer.

PRIME MINISTRE BENJAMIN NETANYAHU: [translated] Je précise que dans tout arrangement dans un avenir proche, avec ou sans accord, l’État d’Israël doit exercer un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain. C’est une condition nécessaire. Cela va à l’encontre du principe de souveraineté. Que pouvez-vous faire? Je dis cette vérité à nos amis américains, et j’ai également mis fin à la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d’Israël. Un Premier ministre israélien devrait être capable de dire non, même à nos meilleurs amis, de dire non lorsque cela est nécessaire et de dire oui lorsque cela est possible.

AMIE HOMME BON: Cela survient alors que Netanyahu fait face à une pression intérieure croissante pour rapatrier les 130 otages restants détenus à Gaza. Plus tôt dans la journée, la session de la Knesset israélienne a été suspendue après que les familles des otages ont perturbé une réunion du comité, exigeant que les législateurs fassent davantage pour libérer leurs proches. Les manifestants ont également bloqué les entrées de la Knesset.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints au Caire, en Égypte, par Mosab Abu Toha, poète et auteur palestinien, qui a été arrêté par les autorités israéliennes alors que lui et sa famille fuyaient Gaza. Il a écrit sur son expérience dans un New yorkais article intitulé « Le périlleux voyage d’un poète palestinien hors de Gaza ». Il est chroniqueur, enseignant, fondateur de la bibliothèque Edward Said à Gaza, et également auteur du livre primé intitulé Choses que vous pourriez trouver cachées à mon oreille : poèmes de Gaza.

Mosab, bon retour à La démocratie maintenant ! Nous vous avons parlé juste après que vous ayez quitté Gaza, en suivant certains membres de votre famille. Vous aviez été détenu. Pouvez-vous décrire ce voyage et les membres de la famille qui sont encore restés à Gaza, en particulier la femme de votre frère, qui est sur le point d’accoucher ?

MOSAB ABU TOHA: [Inaudible] de m’avoir reçu, et merci à La démocratie maintenant ! pour la couverture continue des massacres qui ont lieu à Gaza.

J’étais dans l’émission il y a quelques semaines avec vous et je décris l’horrible expérience que j’ai vécue. Hier encore, j’ai regardé une vidéo de soldats israéliens impitoyables déshabillant des civils palestiniens, et ils les frappaient au visage, les frappaient au ventre. Ils sont dehors, à l’air libre, par temps froid. Et je suis vraiment surpris, car lorsque certains médias ont communiqué avec l’armée israélienne à propos de mon cas, ils ont dit : « Eh bien, nous nions tout ce qu’il dit. C’est vrai qu’on l’a emmené. Nous l’avons interrogé. Mais nous ne l’avons pas attaqué. Mais nous pouvons voir dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des soldats israéliens le traitement impitoyable infligé aux Palestiniens. Donc, tout ce que fait cette armée est inhumain, va à l’encontre de tout ce qu’un enfant peut penser faire. Même un enfant ne peut pas faire quelque chose de pareil à un chat ou à une souris.

Hier, ma femme m’a dit que mon fils, chaque fois qu’il va dormir, il se met parfois à pleurer, à sangloter et à crier fort. Et il pose des questions sur ses amis à Gaza. Est-ce qu’ils mangent bien ? Est-ce qu’ils ont de l’eau ? Et qu’en est-il de ses parents – de ses grands-parents, désolé, de ses cousins ​​?

Ce qui se passe actuellement à Gaza est donc sans précédent. Je ne peux pas penser à un autre cas dans l’histoire où tout se passe en direct. Et les dirigeants du monde soutiennent Israël avec tout ce qu’ils peuvent. Heureusement, j’ai été libéré après que de nombreux amis et médias ont parlé de mon cas. Mais il y a encore des centaines et des centaines de personnes innocentes qui sont toujours sous la garde des Israéliens, qui sont déshabillées, qui sont battues au visage et jetées dehors, dans le froid.

Mes parents et mes frères et sœurs sont toujours de retour à Gaza. Mes parents, trois de mes frères et sœurs et leurs enfants se trouvent au nord de Gaza, un endroit où il n’y a que six ambulances pour environ plus de 500 000 Palestiniens. Ils manquent de nourriture, ils manquent d’eau. Hier, mon frère m’a envoyé un message vocal depuis son téléphone, sur le point de pleurer. Il n’y a pas de pain pour les enfants. Il n’existe aucun médicament contre le rhume et la grippe, sans compter qu’il n’existe aucun médicament pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et nous en avons parlé au monde entier sur les réseaux sociaux, à la télévision, et personne ne nous écoute.

Je veux dire, Israël accuse l’Égypte de fermer la frontière avec Gaza. Mais c’est un gros mensonge, car dès le premier jour, Israël a bombardé le poste frontière de Rafah, et ils bombardent également les camions d’aide. Et ils ne permettent pas au UNRWA commission générale de se rendre au nord de Gaza. Il s’agit donc d’une personne hautement officielle, et il n’est pas autorisé à se rendre à Gaza, parce qu’ils disent : « Oh, le Hamas vole l’aide au peuple ». Mais bon, laissez le personnel international se rendre dans le nord de Gaza et voir ce qui s’y passe. Pourquoi bloquez-vous la route entre la partie nord et la partie sud ? Et ils le sont toujours.

Ainsi, dès le premier jour, Israël a demandé aux habitants du nord de Gaza de se diriger vers le sud. Et maintenant, ils continuent de bombarder la partie sud de la bande de Gaza. Aucun endroit n’est donc sûr, que ce soit au nord ou au sud de Gaza. Et il y avait – hier, j’ai posté quelque chose sur les réseaux sociaux, et quelqu’un avec – je ne sais pas de quel genre de personnes il s’agit – et il a dit : « Pourquoi votre frère est-il toujours au nord de Gaza ? Je veux dire, voulez-vous dire que s’il partait – s’il avait quitté le nord de Gaza, il vivrait en paix dans le sud de Gaza ? Mes amis, mes voisins et la famille de ma femme sont au nord de Gaza et ils meurent de faim, et beaucoup d’entre eux ont été tués. Alors, où allons-nous ?

AMIE HOMME BON: Pouvez-vous nous parler de la panne de télécommunications qui a duré environ huit jours et de ce que cela signifie pour quelqu’un comme votre belle-sœur lorsqu’il s’agit d’accoucher ?

MOSAB ABU TOHA: Eh bien, Israël a été assez cruel non seulement pour couper l’eau et la nourriture à la population de Gaza, mais aussi pour couper l’électricité. Ils ont coupé la connexion Internet. Ils ont également coupé les services mobiles et fixes. Donc, ce n’est pas – je veux dire, il ne s’agit pas d’appeler mon frère : « Salut. Comment vas-tu? Es-tu toujours en vie?” Non, même lorsque quelqu’un est bombardé – et d’ailleurs, jusqu’à présent, de nombreuses personnes se trouvent sous les décombres. Ils sont sous les décombres et envoient parfois des messages depuis leurs services téléphoniques. Je veux dire, la seule façon pour les gens de communiquer avec le monde extérieur est d’utiliser une carte eSIM qu’ils pourraient connecter aux réseaux en dehors de Gaza. Ainsi, certaines personnes envoyaient : « Oh, ils ont bombardé la maison de mes voisins et ils sont sous les décombres. Quelqu’un peut-il appeler la Croix Rouge ? Quelqu’un peut-il appeler les ambulances ? Il ne s’agit donc pas seulement de nous déconnecter les uns des autres, mais aussi lorsque quelqu’un est blessé, jeté à la rue et essaie d’atteindre une ambulance. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, je ne sais pas quel genre de cruauté a poussé quelqu’un à couper l’eau, la nourriture, à couper les connexions, et aussi à couper sa vie, car ils mettent fin à la vie de tout le monde à Gaza, en particulier des enfants.

AMIE HOMME BON: Mosab Abou Toha —

MOSAB ABU TOHA: Et maintenant, ma sœur, la femme de mon frère, est enceinte. Ouais. Désolé.

AMIE HOMME BON: Et quand est-ce qu’elle devrait accoucher ? Elle est dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de Gaza ?

MOSAB ABU TOHA: Oui, elle est dans le camp de réfugiés de Jabaliya. Elle séjournait dans une école, dans un UNRWA à l’école, avec son mari et ses trois autres enfants. Mais comme les écoles sont très bondées et qu’il n’y a pas d’eau, pas de toilettes à utiliser, donc ils font parfois des allers-retours entre la maison familiale et l’école, le UNRWA école, dans le camp de réfugiés de Jabaliya. Et au fait, notre maison a été bombardée en octobre, le 28 octobre. Et nous avons eu de la chance car nous n’étions pas là, donc aucun d’entre nous n’a été blessé.

Mais ils courent quand même la menace d’être tués à tout moment, non seulement par les frappes aériennes israéliennes, mais aussi en tant que mère. La femme de mon frère est maintenant enceinte. Rien ne garantit qu’elle accouchera comme les autres mères donnent naissance à leurs enfants. Il n’y a pas de propreté. Il n’y a pas de vêtements pour le nouveau-né. Il n’y a pas de lait maternisé, si nécessaire. Il n’y a aucun médicament pour la mère si elle a besoin d’un traitement. Ainsi, beaucoup de gens meurent, non pas à cause des frappes aériennes israéliennes, ni à cause des bombes, mais aussi parce qu’il n’y a aucun signe de bonne vie là-bas.

AMIE HOMME BON: Je voulais vous demander, Mosab Abu Toha, quelle est l’importance des manifestations massives dans le monde et aux États-Unis, notamment menées par la communauté juive, ce que cela signifie pour vous, ainsi que pour l’Afrique du Sud qui porte plainte contre Israël, l’accusant avec génocide, à la Cour internationale de Justice.

MOSAB ABU TOHA: J’ai été invité à lire lors d’un événement rabbin pour le cessez-le-feu. Et nous avons assisté à la tentative sud-africaine de prouver les tentatives génocidaires d’Israël visant à tuer autant de Gazaouis que possible. Nous avons donc des Africains qui ont vécu sous le système de l’apartheid, et nous avons des Juifs qui ont été tués pendant l’Holocauste en Europe ; ils s’unissent donc désormais pour mettre fin à ces massacres. Cela nous montre donc, en tant que Gazaouis, que nous partageons les mêmes souffrances que les autres. Mais,…