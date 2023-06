Le poète lauréat américain dédie une ode à la mission de la NASA sur la lune glacée de Jupiter

Lorsqu’on a demandé à la poète américaine Ada Limon d’écrire un poème à inscrire sur un vaisseau spatial de la NASA se dirigeant vers la lune glacée de Jupiter, Europa, elle a ressenti une vague d’excitation à l’honneur, suivie d’une perplexité face à l’énormité apparente de la tâche.

« Où commencez-vous un poème comme celui-là ? » elle se souvient avoir pensé juste après avoir reçu l’invitation lors d’un appel à la Bibliothèque du Congrès, où le poète de 47 ans purge un deuxième mandat de deux ans en tant que meilleur barde du pays.

Jeudi soir, exactement un an plus tard, lors d’une cérémonie à la bibliothèque, en face du Capitole des États-Unis, la création de 21 lignes de Limon, « In Praise of Mystery: a Poem for Europa », a été dévoilée et lue à haute voix à un public public. pour la première fois, recevant une standing ovation.

L’intégralité du poème, une ode en vers libres composée de sept strophes de trois lignes, ou tercets, sera gravée de l’écriture de Limon à l’extérieur de l’Europa Clipper, qui doit être lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride en octobre 2024.

Une nouvelle image de la lune de Jupiter Europa a été partagée par le vaisseau spatial Juno de la NASA lors de sa récente approche rapprochée de la lune jeudi. (crédit : NASA/JPL-Caltech/SWRI/MSSS)

Actuellement assemblé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA près de Los Angeles, le vaisseau spatial – plus grand que tout autre piloté par la NASA lors d’une mission interplanétaire – devrait atteindre l’orbite jovienne en 2030 après un voyage de 1,6 milliard de milles (2,6 milliards de km).

Le Clipper à énergie solaire disposera d’une gamme d’instruments conçus pour étudier le vaste océan d’eau qui, selon les scientifiques, se trouve sous la croûte glacée d’Europe, abritant potentiellement des conditions propices à la vie.

Au cours de sa mission, le vaisseau spatial devrait effectuer près de 50 survols d’Europe, plutôt que d’orbiter en permanence autour de la lune, car cela le rapprocherait trop pendant trop longtemps des ceintures de rayonnement puissamment dures de Jupiter.

Unir deux mondes aquatiques

Le « Poème pour l’Europe » de Limon est moins une méditation sur la science – bien que son premier vers semble faire allusion à un lancement de fusée – qu’une ode à la nature et à l’admiration qu’elle peut inspirer à l’humanité.

À l’exception de son titre, il ne mentionne pas explicitement Europe mais fait référence à sa place parmi les satellites naturels de Jupiter, et à la communauté de l’eau qu’il partage avec la Terre : « Ô seconde lune, nous aussi sommes faits d’eau, de mers vastes et invitantes. .”

Il conclut : « Nous aussi, nous sommes faits de merveilles, de grands / et d’amours ordinaires, de petits mondes invisibles / d’un besoin d’interpeller à travers l’obscurité.

« Je voulais revenir sur la Terre, et je pense que la plus grande partie du poème est qu’il unit ces deux choses », a-t-elle déclaré à Reuters dans une interview dans la salle de poésie de la Bibliothèque du Congrès quelques heures avant le dévoilement de la pièce. « Il unit à la fois l’espace et cette incroyable planète sur laquelle nous vivons. »

Limon, qui a remporté le National Book Critics Circle Award pour son recueil de poésie « The Carrying », a raconté de grandes difficultés lorsqu’elle a essayé pour la première fois de composer le poème Europa lors d’une retraite d’écrivains à Hawaï.

Sa percée est venue sur une suggestion de son mari, qui, selon Limon, l’a encouragée à « arrêter d’écrire un poème de la NASA » et à créer « un poème que vous écririez » à la place. « Ça a tout changé », se souvient-elle.

Les seuls paramètres fermes que la NASA lui a donnés étaient de raconter quelque chose sur la mission, de la rendre compréhensible aux lecteurs dès l’âge de 9 ans et de ne pas écrire plus de 200 mots.

À la Bibliothèque du Congrès jeudi soir, Limon a déclaré qu’elle considérait la commission Europa comme « le plus grand honneur et privilège de ma vie ».

Réfléchissant plus tôt à ce que signifiait la mission, Limon a déclaré qu’elle s’étonnait de « tous les yeux humains, les oreilles humaines et les cœurs humains qui recevront ce poème et… c’est le public qui me submerge vraiment ».

Écrivain d’ascendance mexicaine, Limon est devenue la première poétesse latino-américaine lauréate et la 24e personne à détenir le titre lorsqu’elle a été nommée pour la première fois en septembre 2022.