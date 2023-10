PRIX

La Mid-America Arts Alliance, basée à Kansas City, dans le Missouri. remet son prix Don Munro de leadership dans les arts de 10 000 $ au poète de Hot Springs Kai Coggin.

Le prix, nommé en l’honneur de feu Don Munro, reconnaît les contributions exceptionnelles aux arts et célèbre ceux qui ont eu un impact significatif sur la communauté artistique locale de l’Arkansas, selon un communiqué de presse.

Munro, homme d’affaires et philanthrope de Hot Springs, est décédé en 2022 à l’âge de 94 ans. Il a dirigé l’Arkansas Community Foundation pendant 10 ans et a siégé au conseil d’administration de la Mid-America Arts Alliance de 2005 à 2022.

“C’est un honneur incroyable d’être choisi pour le prix Don Munro de leadership dans les arts et de marcher dans la noble peau d’un homme qui a rendu le monde meilleur à chaque pas qu’il a fait”, a déclaré Coggin.

“Je peux fermer les yeux et me souvenir de son charmant sourire et de sa nature humble et gentille. En tant qu’artiste vivant à Hot Springs depuis 11 ans, je sais d’innombrables fois que la philanthropie et le soutien de Don ont directement eu un impact sur la croissance et le succès du milieu artistique. efforts dans notre ville, avec des répercussions infinies.

Coggin, le premier poète lauréat de la ville de Hot Springs, est l’auteur de quatre recueils, le plus récemment « Mining for Stardust » (FlowerSong Press 2021). Elle est également maître naturaliste certifiée, artiste enseignant la poésie de la maternelle à la 12e année auprès de l’Arkansas Arts Council et animatrice de la série hebdomadaire de micros ouverts Wednesday Night Poetry de Hot Springs.

Elle a également reçu le Prix du Gouverneur pour les Arts 2021, nommée à deux reprises « Meilleure poète de l’Arkansas » par l’Arkansas Times et nominée pour la poète lauréate de l’État de l’Arkansas et la femme de l’année à Hot Springs.

ART

Exposition en ligne

Le Comité de l’Arkansas du Musée national des femmes dans les arts présente le travail de 40 femmes artistes de l’Arkansas dans son édition en ligne 2023-25. “Registre des artistes jurés”, disponible sur acnmwa.org/programs/juried-artist-registry.

Le juré Matthew Bailey, directeur de galerie et professeur adjoint d’art et de design à l’Université de l’Arkansas à Fort Smith, a sélectionné les artistes ; l’entrée était ouverte aux femmes artistes originaires ou résidant de l’Arkansas.

Les artistes:

Katie Adkins, Little Rock ; Shirley Anderson, village de sources chaudes ; Brit Borcher, Fayetteville ; Beverly achète et Barbara Cade, Hot Springs ; Heidi Carlsen-Rogers, Bella Vista ; Susan Chambers, Little Rock ; Terese Conway, Rogers ; Mélissa Cowper-Smith, Morrillton ; Carly Dahl, Batesville ; Tessa Davidson, Searcy ; Jenny Dowd, Prairie Grove; Shelby Fleming, Fayetteville ; Kristen Franyutti, Jonesboro ; Louise Halsey, Ozark ; Katie Harper, Fort Smith; Tammy Harrington, Russellville ; René Hein, Little Rock ; Karlyn Holloway, Austin; Dolores Justus, Village des sources chaudes ; Suzanne King, Fort Smith ; Lisa Krannichfeld, Little Rock ; Kellie Lehr, Bentonville ; Stéphanie Lewis, Bella Vista ; Robin Miller-Bookhout, Sources chaudes ; Jessica Mongeon, Russellville; Mandy Mooneyham, Paragould ; Laura Raborn, Petit Rocher ; Shakeelah Rahmaan, Little Rock ; Jennifer Rospert, Little Rock ; Sabine Schmidt, Fayetteville ; Amy Scoggins, Fort Smith ; Dominique Simmons, Little Rock ; Béthanie Springer, Fayetteville ; Katherine Strause, Little Rock ; Lisa Thorpe, Little Rock ; Lynnette Watts, Hermann, Missouri ; Elizabeth Weber, Little Rock ; Brande Wilkerson, Beebe ; et Emily Wood, Little Rock.

THÉÂTRE

Nouveau directeur artistique

Le théâtre du week-end a nommé David Weatherly en tant que nouveau directeur artistique. Weatherly, un acteur et metteur en scène qui a travaillé avec presque tous les théâtres du centre de l’Arkansas (amateurs et professionnels) au cours des 30 dernières années. Il a étudié le théâtre à l’Université de Central Arkansas avant de déménager à New York pour étudier le théâtre musical à l’American Musical and Dramatic Academy. Il est retourné en Arkansas en 2009 et s’est produit régulièrement dans les théâtres Weekend et Studio.