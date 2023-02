Le poète chilien Pablo Neruda aurait été empoisonné : étude

Depuis près de 50 ans, la mort du poète chilien Pablo Neruda, lauréat du prix Nobel, est entourée de mystère, avec des allégations de longue date selon lesquelles il aurait été assassiné. Maintenant, de nouvelles preuves médico-légales ont émergé que le grand littéraire a peut-être été empoisonné.

Des chercheurs de l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario, ainsi que des collègues de l’Université de Copenhague au Danemark, ont présenté leurs conclusions mercredi à un juge chilien et ont déclaré que le corps de Neruda avait des preuves de Clostridium botulinum dans l’une de ses molaires.

C. botulinum est une souche de bactérie capable de produire du botulinum, décrit par les chercheurs comme “l’une des toxines les plus mortelles connues de l’humanité”. La toxine attaque le système nerveux du corps et conduit souvent à la paralysie, à des difficultés respiratoires et même à la mort – une maladie connue sous le nom de botulisme.

En plus du C. botulinum trouvé dans la molaire, les chercheurs ont également trouvé de petites quantités de bactéries sur le lieu de sépulture de Neruda. Les échantillons d’ADN de C. botulinum dans la molaire et le site d’enfouissement ont été endommagés de la même manière, ce qui suggère que la bactérie était probablement là quand il est mort et n’était pas due à une contamination environnementale ultérieure.

“Nous avons utilisé des méthodes identiques à celles utilisées pour reconstruire le génome bactérien de la peste noire à partir de victimes âgées de 700 ans”, a déclaré le généticien évolutionnaire de l’Université McMaster, Hendrik Poinar, dans un communiqué de presse.

Neruda, qui avait également été un politicien du Parti communiste et un fervent partisan du président chilien de gauche Salvador Allende, a été hospitalisé pour un cancer en septembre 1973, juste au moment où le général Augusto Pinochet a pris le pouvoir lors d’un coup d’État et a renversé Allende. .

Neruda est mort 12 jours après le coup d’État. Les archives officielles indiquent que Neruda était décédé des suites d’un cancer de la prostate, mais le chauffeur du poète, Manuel Araya, a soutenu pendant des décennies qu’il avait été empoisonné.

“La notoriété de la mort suspecte de Neruda et son analyse sont symboliques de l’enquête sur chaque mort non résolue survenue pendant la dictature de Pinochet”, a déclaré Debi Poinar, chercheuse à McMaster, dans le communiqué de presse.

Un test effectué en 2013 après l’exhumation du corps de Neruda a conclu qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que sa mort était liée à autre chose que des causes naturelles, mais la famille de Neruda et Araya n’étaient pas convaincus.

Araya a déclaré à l’Associated Press le mois dernier qu’il était convaincu que son ancien employeur avait reçu “une injection dans l’estomac” à l’hôpital après avoir entendu cette version des événements d’une infirmière.

En 2015, le gouvernement chilien a déclaré qu’il était “hautement probable qu’un tiers” soit responsable de la mort de Neruda. ” Deux ans plus tard, une équipe internationale d’enquêteurs a conclu que la cause officielle du décès était erronée, mais n’a pas précisé à l’époque. ce qui avait tué Neruda.

“Peut-être qu’il sera impossible d’avoir une réponse définitive quant à la mort du poète, mais jusqu’à présent, la possibilité d’un empoisonnement par un tiers n’a pas été exclue par les preuves scientifiques que nous avons trouvées à ce jour”, a déclaré Debi Poinar.



Avec des fichiers de l’Associated Press