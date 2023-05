Le podium mécanique, surnommé « explodium », vise à égaliser le champ politique de la Colombie-Britannique

Il s’agissait d’un problème politique de taille en Colombie-Britannique qui appelait une solution unique, a déclaré le premier ministre David Eby, qui, à six pieds sept pouces, est le plus grand dirigeant de la province.

Les grands et les petits avaient besoin d’une soirée pour des raisons de perception et d’équité, a-t-il déclaré.

Eby domine la plupart des gens lors des conférences de presse, mais est juxtaposé à Selina Robinson, ministre de l’Éducation postsecondaire et des Compétences futures, qui à quatre pieds 11 pouces doit souvent se tenir debout sur des boîtes pour atteindre le microphone.

La solution : un podium mécanique, qui a fait ses débuts peu de temps après l’entrée en fonction d’Eby à la fin de l’année dernière. Il peut être déplacé vers le haut ou vers le bas d’une simple pression sur un interrupteur pour s’adapter à la taille de la personne qui prononce un discours lors d’un événement politique.

« Vous pourriez me décrire comme une personne inhabituellement grande, ou une personne d’une taille inquiétante pour certaines personnes », a déclaré Eby aux journalistes la semaine dernière. « Ma collègue Selina Robinson est une personne beaucoup plus petite et nous avons toute une gamme de personnes entre les deux, donc le podium monte et descend pour s’adapter à la capacité de chacun à parler. »

Le premier ministre a déclaré que les gens avaient exprimé leur surprise – et leurs remerciements – alors que le podium se levait ou s’abaissait pour s’adapter à leur taille.

L’une de ces personnes était Tracy Redies, directrice générale de Science World à Vancouver, qui s’est jointe à Eby pour une conférence de presse le mois dernier au cours de laquelle la province a annoncé 20 millions de dollars pour réparer le toit qui fuit de l’emblématique bâtiment en forme de dôme.

« Cette chaire est incroyable, dit-elle. « La science, la technologie. »

Eby a déclaré que le podium, qui a gagné le surnom « d’explodium » à la législature, est un succès fonctionnel.

« C’est une innovation importante en Colombie-Britannique où nous ne sommes jamais à court d’innovations ou de façons remarquables de résoudre les problèmes », a-t-il ri. «Lorsque nous assistons à des événements dans la communauté, cela attire l’attention d’intervenants qui n’y sont pas habitués, surtout quand cela se déplace de manière inattendue. Je pense que tout le monde l’apprécie. C’est amusant et ça marche. »

Mais, certaines inquiétudes concernant le podium ont été soulevées par l’Opposition BC United et un expert en communication qui suggère que la structure renforce les traditions politiques de la vieille école.

Le porte-parole en matière de finances de BC United, Peter Milobar, a déclaré que l’opposition avait des questions sur le coût du podium, mais que le gouvernement n’avait pas fourni de réponses.

« Nous comprenons tous que le premier ministre est grand, mais le fait que nous ayons besoin de ces podiums extra-larges de type télescopique semble être une chose potentiellement coûteuse pour le contribuable », a-t-il déclaré.

Milobar a déclaré qu’il semble que le podium soit davantage un accessoire politique utilisé pour améliorer l’image d’Eby.

« Il est juste de dire que je ne suis pas une personne de taille moyenne, mais je ne suis pas trop inquiet de savoir sur quel podium je me tiens pour faire des annonces politiques importantes », a-t-il déclaré.

Bien que le podium d’Eby ne soit pas la plus grande nouvelle de la législature, il symbolise la culture visuelle stéréotypée de la politique, a déclaré David Black, expert en communication politique à l’Université Royal Roads de Victoria.

« Je pense que le podium, où vous voulez vous adapter à une personne de grande taille comme David Eby ou à une personne plus petite comme Selina Robinson, consiste simplement à créer cette conformité visuelle nécessaire pour que personne ne marche sur le message », a-t-il déclaré.

Le développement par la Colombie-Britannique d’un podium qui convient à toutes les tailles est une métaphore d’une culture politique qui résiste au changement, a déclaré Black.

« Lorsque vous brisez le code visuel ou le style politique ou que vous altérez la culture visuelle conservatrice en matière de politique, vous appuyez sur le message », a-t-il déclaré. « Cela devient, assez ou non, lu comme une gaffe, parfois une gaffe de fin de carrière. »

L’ancien chef de l’Alliance canadienne Stockwell Day a été largement critiqué il y a plus de deux décennies pour être arrivé à une conférence de presse au bord d’un lac de la Colombie-Britannique à bord d’un jet ski, a déclaré Black.

L’ancien président américain Barack Obama a fait l’objet de vives critiques pour avoir porté un costume de couleur beige, a-t-il déclaré.

« Il portait un costume de couleur beige et c’était la fin de la démocratie américaine », a déclaré Black.

Mais les déclarations vidéo du chef conservateur fédéral Pierre Poilievre montrent qu’un politicien cherche à casser les codes visuels, tout comme l’apparition «tout le monde» de l’ancien maire de Toronto, Rob Ford, a déclaré Black.

« Ma question est, dans un certain sens, devons-nous repenser le langage de la politique, le style visuel de la politique, parce qu’il est épuisé? » il a dit. « Est-ce obsolète ? A-t-il épuisé sa qualité rassurante ?

Robinson s’est dite satisfaite de l’équité du podium, surtout après des années passées sur des caisses pour rehausser son profil.

« Avoir un podium qui me correspond vraiment, c’est bien, et un podium qui correspond au premier ministre, c’est bien », a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’un meuble d’accessibilité et je pense qu’il fonctionne comme il se doit. C’est reconnaître que nous avons tous des formes et des tailles différentes et avoir des meubles qui nous conviennent, quelle que soit notre taille, est une bonne chose.

Dirk Meissner, La Presse canadienne

Gouvernement provincial