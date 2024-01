Le podium de la Brooklyn Tower continue de se terminer au 9 DeKalb Avenue, dans le centre-ville de Brooklyn

Les travaux extérieurs se poursuivent sur le podium de la Brooklyn Tower, un gratte-ciel résidentiel de 93 étages situé au 9 DeKalb Avenue, dans le centre-ville de Brooklyn. Conçue par SHoP Architects et développée et construite par JDS Development, la structure de 1 066 pieds est le bâtiment le plus haut des arrondissements extérieurs et produit 550 unités conçues par Gachot Studios avec 150 copropriétés, 120 unités locatives abordables et 280 unités locatives au taux du marché, ainsi que ainsi que 100 000 pieds carrés d’espace de vente au détail sur le podium et dans la célèbre Dime Savings Bank de Brooklyn attenante. Douglas Elliman Development Marketing Group est l’agent de marketing, de vente et de location pour la composante résidentielle, Krista Ninivaggi de Woods Bagot est la conceptrice des aménagements et HMWhite est le paysagiste de la propriété, qui est alternativement adressée au 55 Fleet Street et liée par Extension de l’avenue Flatbush au nord-est, Fleet Street au nord-ouest, DeKalb Avenue au sud et la Dime Savings Bank attenante à l’ouest.

Des photographies récentes montrent davantage de colonnes de pierre « convexes » emblématiques installées sur le podium à plusieurs étages depuis notre dernière mise à jour en juin. Une petite section le long de Fleet Street, où était autrefois fixé le treuil de construction, reste exposée, mais devrait être remplie de verre du sol au plafond dans les semaines à venir.

Les équipes sont en train d’installer des dalles de pierre plus foncées le long du trottoir.

Un linteau en pierre gravé du nom du bâtiment ornera à terme l’espace au-dessus de la verrière rectangulaire.

Les rendus ci-dessous montrent l’apparence finale du podium.

Les 120 000 pieds carrés d’équipements intérieurs et extérieurs de la Brooklyn Tower situés au sein du podium comprendront un hall surveillé 24 heures sur 24, un service de voiturier, un stand de café sur place et un salon de covoiturage. Le toit de la Dime Savings Bank comprendra une piscine extérieure de 75 pieds de long, une piscine pour enfants, un bain à remous, plusieurs terrasses, un salon avec hamac et des espaces repas extérieurs avec barbecues et foyer. Les piscines entoureront le dôme Guastavino, accompagnées d’un salon adjacent à double hauteur au bord de la piscine avec de la place pour un jeu de palets et un bar à cocktails, d’une cuisine de chef avec une salle à manger privée et d’un salon avec des coins salons de groupe et privés.

Les équipements restants seront situés aux étages supérieurs de la tour et comprendront une salle de jeux pour enfants avec un garde-manger, une salle de projection avec un bar avec évier, une salle de billard avec un bar et un salon bibliothèque avec des espaces de coworking, des salles de conférence et un salle de réunion privée. Au 66e étage se trouve le Sky Park avec une loggia en plein air avec un terrain de basket, et le Sky Lounge du 85e étage offrira plusieurs salons, bars et une cheminée extérieure.

Le Life Time Athletic Club occuperait le podium avec des studios de barre, de vélo, de Pilates et de yoga. Le club proposera également des séances de remise en forme en groupe et des entraînements privés, un espace de récupération avec services chiropratiques et un restaurant LifeCafe.

YIMBY prévoit que la construction du podium sera complètement terminée d’ici le printemps.

S’abonner à l’e-mail quotidien de YIMBY

Suivre YIMBYgram pour les mises à jour de photos en temps réel

Comme YIMBY sur Facebook

Suivre Twitter de YIMBY pour les dernières nouvelles de YIMBYnews