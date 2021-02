Le podcasting est en plein essor. Hollywood aidera-t-il ou nuira-t-il à son avenir?

En novembre, la production a commencé à Los Angeles sur une nouvelle série avec les attributs d’un succès potentiel.

« Indésirable»Est une comédie d’action entre copains racontée avec un clin d’œil, en partie en hommage à« Beverly Hills Cop »et en partie en envoi de genre Seth Rogen-esque. Il met en vedette Lamorne Morris («Woke» et «New Girl») et Billy Magnussen («Game Night») en tant que fainéants qui tombent sur des intrigues criminelles entre les tubes de bang, et son scénario est rempli d’humour dégoûtant. (Exemple de ligne: «Quand je vous ai dit que j’avais laissé tomber mon téléphone dans les toilettes, ce n’était pas toute l’histoire.»)

Mais « Unwanted » n’est pas la dernière comédie Netflix; c’est un podcast – ou du moins commence de cette façon. Les deux premiers épisodes de l’émission ont été publiés cette semaine par QCode Media, une société de deux ans dont les podcasts, avec de grands noms et des valeurs de production élevées, ne sont que des pitchs audio pour le cinéma et la télévision. En juillet, par exemple, QCode a présenté «Dirty Diana», un drame érotique mettant en vedette Demi Moore; en septembre, Amazon a conclu un accord pour en faire une série télévisée.

Un marché de l’adaptation mousseux à Hollywood n’est qu’un signe de l’évolution rapide du podcasting. Bien que le format date du début des années 2000 – il porte le nom de l’iPod – le podcasting a connu une forte poussée de croissance ces dernières années. Depuis 2018, le nombre d’émissions disponibles a plus que triplé, pour atteindre environ deux millions. Spotify, Amazon, SiriusXM, iHeartMedia et d’autres grandes sociétés de streaming et de médias traditionnels ont investi environ 2 milliards de dollars dans l’industrie, à la fois pour poursuivre et alimenter sa croissance. Des célébrités, même d’anciens présidents comme Bill Clinton et Barack Obama, s’empilent, considérant l’audio à la demande comme un canal clé pour la construction de la marque.

Autrefois considéré comme un forum marginal pour la comédie, les discussions techniques et la programmation de la radio publique, le podcasting est l’un des coins les plus en vogue des médias. Pourtant, ses formats et ses pratiques commerciales se développent encore, ce qui amène les producteurs, les dirigeants et les talents à considérer le média comme une télévision vers 1949: un territoire lucratif et inexploré avec beaucoup de place pour l’expérimentation et la plantation de drapeaux.