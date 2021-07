Le podcasteur Mat George « décède à 26 ans »

MAT George, co-animateur du podcast populaire « She Rates Dogs », a été tué dans un accident avec délit de fuite, selon la police.

Le jeune homme de 26 ans a été heurté et tué par une BMW blanche se dirigeant vers l’est sur Beverly Boulevard, à Los Angeles, vers 2h30 du matin samedi matin.

Crédit : Instagram

George ne traversait apparemment pas la rue à un passage pour piétons balisé.

La BMW a continué vers l’est sans s’arrêter, a déclaré le LAPD.

George a été déclaré mort sur les lieux.

Sa mort a été confirmée pour la première fois par son amie proche et co-animatrice de podcast, Michaela Okland, sur Twitter.

« Je préférerais que vous soyez ici [sic] cela de ma part qu’un article de presse. Mat a été tué dans un délit de fuite hier soir », a écrit Okland.

« Je n’ai pas vraiment d’autres mots en ce moment. J’aimerais pouvoir contacter tous ceux qui le connaissent personnellement, mais la nouvelle est déjà sortie et je ne peux tout simplement pas le faire pour le moment.

Le message sincère d’Okland a immédiatement été inondé de messages de condoléances et d’hommages à George.

« Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé que Mat soit une personne si merveilleuse et nous manquera beaucoup », a écrit un commentateur.

« Mat était une si belle personne gentille, c’est tellement déchirant mon dieu. Repose en paix roi », a ajouté un autre.

Un troisième a écrit: « Je ne l’ai jamais rencontré en personne, mais il a toujours été un point positif dans ma chronologie. Sa vulnérabilité et son humour m’ont fait me sentir un peu plus à l’aise dans ma peau.

« C’est une nouvelle tragique et je suis désolé pour la perte si soudaine de ce qui semblait être un gars incroyable. »

Nommé d’après la populaire page de médias sociaux d’Okland, le podcast « She Rates Dogs » se concentre sur « le voyage et les mésaventures des hommes amoureux », en plus de fournir des conseils généraux sur la vie et des commentaires sur les problèmes tendances.

Plus à venir…

