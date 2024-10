Le podcast « Walkin’ About » d’Allan McLeod vous aidera à explorer Los Angeles

• En avril, le comédien Allan McLeod a lancé « Walkin’ About », un podcast dans lequel lui et un invité se promènent quelque part dans la région de Los Angeles.

• Ses compagnons de marche incluent l’acteur Dan Stevens, Ed. Begley Jr. et le comédien Jon Gabrus.

• À travers ses nombreuses aventures à pied, Mcleod a découvert que la marche « peut être vraiment complexe et profonde ».

Il fait chaud quand Allan McLeod et moi nous retrouvons pour une promenade dans le vieux Pasadena, mais heureusement, nous avons manqué la vague de chaleur du début septembre qui a recouvert le comté de Los Angeles avec des températures à trois chiffres. Il n’est pas étranger à braver la chaleur persistante de notre comté. Depuis qu’il a commencé à réaliser son podcast, «Je me promène », en avril, son studio d’enregistrement est souvent en extérieur.

Même avant de lancer la série, la marche était une chose dont McLeod pensait et parlait constamment.

«Je suis très ennuyeux envers mes amis et ma famille», admet-il. « J’ai donc décidé de mettre cette énergie dans un podcast. »

Maintenant dans sa deuxième saison, chaque épisode présente McLeod et un invité explorant à pied un endroit différent de Los Angeles, quelque chose qu’il considère à la fois simple et profond.

McLeod prend un selfie avec Sodaro sur le parcours de disc golf du parc Hahamongna Watershed. Il utilise des selfies comme couverture de chaque épisode.

La plupart des gens pourraient considérer comme acquis le fait de mettre un pied devant l’autre encore et encore. Mais pour McLeod, la marche améliore de nombreux aspects différents de la vie, sur les plans créatif, mental et physique.

« C’est génial pour résoudre des problèmes, pour se vider la tête », a-t-il déclaré. «Cela me donne également le sentiment d’être en contact avec ma communauté.»

Los Angeles dans son ensemble n’est pas exactement une ville bâtie pour les piétons. Nos autoroutes et notre étalement urbain massif peuvent parfois constituer un obstacle aux déplacements sur les trottoirs. Mais McLeod est convaincu que les attitudes changent lentement et que, si l’on y regarde bien, il existe partout des communautés de personnes enthousiastes à l’idée de créer un environnement convivial pour les piétons. Et en parler.

Bien que notre promenade ne soit pas destinée au podcast, je suis impatient d’avoir un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler l’enregistrement d’un épisode de «Walkin’ About», après avoir déjà parcouru la plupart des 20 épisodes disponibles lors de mes propres promenades. Nous commençons devant le Copa Vida Café, au coin de Raymond Avenue et de Green Street. Le vieux Pasadena est le quartier préféré de McLeod, compte tenu de son histoire préservée et du fait qu’on a l’impression qu’il est censé être vécu à pied.

« [Walking is] idéal pour résoudre des problèmes, pour se vider la tête. Cela me donne également le sentiment d’être en contact avec ma communauté. — Allan McLeod, comédien et animateur de « Walkin’ About »

McLeod, 44 ans, vêtu d’une chemise boutonnée à manches courtes et d’une paire de Hoka Bondi 7, passe la majeure partie de notre promenade à souligner des faits sur les bâtiments glanés lors des recherches qu’il a effectuées à l’avance.

« Je pense que c’est l’un des premiers bâtiments coopératifs de Californie », dit-il en s’arrêtant devant l’immeuble d’appartements Castle Green, de style colonial mauresque, qui était autrefois un hôtel de longue durée pour les voyageurs fortunés qui utilisaient Pasadena comme lieu d’hiver. s’échapper.

De l’autre côté de la rue, nous nous arrêtons à l’ancienne gare de style espagnol où les grandes lignes de train comme le Santa Fe déchargeaient les passagers, y compris les riches invités de Castle Green. C’est maintenant une station de métro sur la ligne A en direction du centre-ville. La salle de dépôt principale est un restaurant intelligemment appelé The Luggage Room.

McLeod a eu l’idée du concept de « Walkin’ About » après avoir rencontré Harry Nelson, producteur exécutif de la société de production d’Adam McKay, HyperObject Industries, lors d’une soirée. McLeod parlait à Nelson d’un projet passionnant sur lequel il travaillait, un audioguide touristique du vieux Pasadena. Nelson était intrigué. Les deux hommes ont pris l’audioguide et l’ont reformaté en « quelque chose d’un peu plus large, un peu moins spécifique au site ».

Des ombres sont projetées pendant que McLeod marche et parle avec Sodaro à Pasadena. Parmi les anciens invités figuraient Andy Richter et Dan Stevens.

La structure du podcast est simple : à chaque épisode, McLeod rencontre un invité pour une promenade dans une partie différente de Los Angeles. Pendant leur promenade, les deux hommes discutent de sujets tels que l’histoire de la région, ce qu’ils voient autour d’eux ou la relation personnelle de chaque invité avec la marche. Jusqu’à présent, McLeod s’est promené dans Barnsdall Park avec Ed Begley, Jr., a parcouru l’Arroyo Seco avec l’acteur Dan Stevens et a traversé le Bunker Hill Pedway avec le comédien Jon Gabrus. Si McLeod avait un invité de rêve pour le podcast, ce serait Rick Steves.

« Il est l’un des plus grands ambassadeurs des États-Unis », déclare McLeod avec enthousiasme.

Nous traversons Central Park et remontons Fair Oaks Avenue en direction du centre commercial One Colorado, en nous arrêtant devant la salle de cinéma iPic. Ici, McLeod montre une enseigne peinte annonçant l’ancien théâtre Clunes, qui était une salle de vaudeville au début des années 1900. Il a également montré une première projection du film muet controversé de 1915 « Birth of a Nation », qui aurait pu conduire à la formation du chapitre Pasadena de la NAACP.

« Il y a là un lien tangentiel, mais je ne connais pas l’histoire exacte », prévient McLeod. Mais c’est ce genre de faits et d’anecdotes qu’il aime pimenter dans ses promenades. Pour lui, cela fait partie du plaisir.

Originaire de l’Alabama, McLeod vit à Los Angeles depuis environ 20 ans et est arrivé en tant que nouveau diplômé de l’Université de l’Alabama à Tuscaloosa. À l’université, il avait suivi un cours avancé de production dirigé par le réalisateur Tom Cherones, qui deviendra plus tard son mentor.

McLeod et Sodaro sur le barrage de Devil’s Gate. McLeod aime inclure des faits et des anecdotes sur le domaine qu’il explore dans chaque épisode de « Walkin’ About ».

« Tom m’a dit : « Tu es écrivain, tu devrais déménager à Los Angeles », se souvient McLeod. « C’est donc ce que j’ai fait. C’est tout ce qu’il fallait.

Aujourd’hui, il se considère davantage comme un acteur-écrivain : « C’est dans le théâtre que j’ai eu le plus de succès, professionnellement. » Après des années passées à faire des comédies d’improvisation à la Upright Citizens Brigade, McLeod a décroché des rôles dans des émissions comme « You’re the Worst » et « Drunk History ». Dans la série comique Hulu « Interior, Chinatown », qui sortira en novembre, il incarne le sergent de bureau Felix.

McLeod a un sens de l’humour sec et légèrement pince-sans-rire et une voix douce qui peut parfois se perdre dans le bruit ambiant de la circulation. S’il s’agissait d’un épisode de «Walkin’ About», nous aurions chacun de petits micros-cravates DJI – un petit microphone qui enregistre remarquablement bien le son – accrochés à nos chemises.

« Il s’agit d’une toute nouvelle technologie de microphone qui est plutôt étonnante », déclare McLeod. Il souhaite que chaque épisode soit aussi immersif que possible, ce qui implique d’inclure les bruits environnants comme des bus klaxonnant, un musicien ambulant chantant dans une ruelle ou un bénévole demandant si nous avons le temps pour les droits des homosexuels.

(Comme il s’agit de son premier podcast, il admet qu’il a fallu quelques essais et erreurs, et beaucoup de segments audio perdus, pour ralentir le rythme d’enregistrement en marchant. Il remercie son équipe de rédacteurs chez HyperObjects pour son aide dans ce département. )

Notre dernier arrêt est au coin d’East Colorado Boulevard et de Raymond Avenue, en face d’un autre bâtiment de style colonial espagnol. McLeod souligne que c’est l’un des bâtiments les plus hantés de Pasadena. Apparemment, il est construit sur une ancienne mission, ce qui n’est jamais un bon début.

Allan McLeod, à droite, avec Sodaro, au parc du bassin hydrographique de Hahamongna.

« C’était à l’origine une banque, et il y a des histoires de personnes qui y sont mortes : la fille du directeur de la banque a été retrouvée morte dans le coffre-fort, un gros vol qui a mal tourné, des choses comme ça. » C’est maintenant un magasin AT&T ; il y a une salle d’évasion à côté.

À la fin de notre temps ensemble, il devient clair à quel point McLeod aime vraiment marcher. Au cours des 50 minutes et environ 1½ miles que nous avons passés ensemble, j’en ai appris plus sur Pasadena qu’au cours des 10 dernières années de vie à Los Angeles. Et mis à part mon besoin désespéré de climatisation, je déplore presque mon besoin de remonter dans ma voiture pour rentrer chez moi.

Notre conversation aurait-elle donné lieu à une bonne cassette ? Pour McLeod, la clé d’un épisode réussi de « Walkin’ About » est de trouver des invités qui aiment marcher autant que lui.

«C’est ça le truc», dit-il. « Le but est d’amener les gens à parler de la marche de différentes manières. Parce que le sujet peut être vraiment complexe et profond.