Depuis que ces conversations ont commencé en 2016, Gethard a parlé à une femme qui a découvert que son ami avait assassiné quelqu’un, un appelant dont le mari trompait pendant des années avec son meilleur ami, un maître de marionnettes, une femme dans un harem, une personne qui passe son temps libre. habillé en pirate, un homme obsédé par Groundhog Day, et un gars avec un rire comme une corne de clown.

Ce ne sont là que quelques-unes des histoires de vie étonnantes que vous entendez sur « Beautiful / Anonymous », qui célèbre son 250e épisode mardi.

« Je suis vraiment fier de la [show’s] spectre parce que je pense que même le plus sombre [episodes], vous voyez toujours au moins une poignée de commentaires de personnes qui ont vécu quelque chose de similaire », a déclaré Gethard à CNN dans une récente interview.« Je pense que même les plus sombres permettent à un petit nombre de personnes de se sentir moins seules et moins isolées, comme s’il y avait un monde plus vaste dont ils peuvent entendre un peu parler. «

Bien qu’au début Gethard n’ait pas filtré ses appelants, il s’est finalement rendu compte qu’il avait besoin d’aide pour assurer la variété des sujets et améliorer les connexions audio.

« Bien que cela ait conduit à de nombreux épisodes qui allaient dans des directions surprenantes, nous avons découvert que cela a également conduit à de nombreuses situations où les gens appelaient avec des connexions téléphoniques horribles ou j’étais assis là, comme, ‘êtes-vous debout dans un ouragan?’ Gethard rit.

Mais il ne surproduit pas l’émission, a déclaré Gethard, il cherche simplement à offrir aux gens une plate-forme pour discuter d’un large éventail d’expériences de vie dans leurs propres mots.

« Si vous écoutez la première poignée d’épisodes, cela ressemble beaucoup à [I’m] un thérapeute. Et mon propre thérapeute est intervenu et m’a dit du genre: ‘Hé, tu n’es pas formé pour donner des conseils aux gens, encore moins quand il y a environ cent mille personnes qui l’écoutent,’ se souvient Gethard. » Cela m’a fait réaliser, d’accord, je n’ai pas besoin d’essayer de résoudre le problème d’une personne. C’était une conversation révélatrice. Je suis peut-être un comédien de profession – et je pense que nous avons réussi à trouver au moins quelques rires, même dans l’épisode le plus sombre – mais ma priorité ne peut pas être de sortir la blague.

Ce qu’il fera, a déclaré Gethard, c’est d’intervenir si la personne semble nerveuse ou a perdu le fil de ses pensées.

« Permettez-moi d’intervenir ici et de faire une blague pour qu’ils puissent reprendre leur souffle et se sentir plus à l’aise ou avoir besoin d’une seconde récupération », at-il expliqué.

« J’ai ce travail vraiment unique auquel je ne m’attendais jamais, où j’ai cette perspective de me souvenir que tout le monde et toute personne que je pourrais rencontrer dans la rue mérite une certaine empathie, une certaine attention et une certaine supposition », a déclaré Gethard. « C’est ce que la série m’a donné, c’est qu’elle m’a appris à supposer simplement que les personnes avec lesquelles je suis en contact sont des personnes intéressantes, avec des opinions et des expériences de vie.