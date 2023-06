Le podcast raté de Meghan Markle abandonné par Spotify — RT Games & Culture

Le podcast de Meghan Markle a été annulé par Spotify, un peu plus de deux ans après le début d’un accord multi-séries de 20 millions de dollars. La nouvelle survient au milieu des compressions chez Spotify et alors que le public britannique se déchaîne contre la famille royale avide de publicité.

Dans une déclaration commune, Spotify et la société de médias Archewell de Meghan et du prince Harry ont annoncé vendredi qu’ils avaient « mutuellement convenu de se séparer et sommes fiers de la série que nous avons faite ensemble.

« Meghan continue de développer plus de contenu pour le public des archétypes sur une autre plate-forme », a déclaré un porte-parole d’Archewell à plusieurs médias.















Markle et le prince Harry ont signé un accord de 20 millions de dollars avec Spotify à la fin de 2020, qui n’a donné qu’un seul podcast – « Archetypes ». Facturé par Spotify comme « un podcast où nous enquêtons, disséquons et subvertissons les étiquettes qui tentent de retenir les femmes », » Archétypes » a présenté Markle interviewant des femmes qui ont réussi – dont Mariah Carey et Serena Willliams – pour discuter des défis auxquels elles ont été confrontées tout au long de leur carrière.

Au total, 12 épisodes de « Archetypes » ont été diffusés, le dernier ayant été diffusé il y a neuf mois. Selon le New York Post, Markle n’a pas enregistré suffisamment de contenu pour honorer son contrat avec Spotify, et n’aura donc pas droit au paiement intégral de 20 millions de dollars.

Le prince Harry a épousé Markle en 2018 et le couple a démissionné de ses fonctions royales deux ans plus tard pour déménager en Californie, tout en conservant ses titres. Le couple s’est lancé dans un blitz médiatique après leur déménagement aux États-Unis, bien que bon nombre de leurs projets soient tombés à plat.

Netflix a abandonné la série animée de Markle « Pearl » l’année dernière. Aux prises avec des pertes financières et confronté à des critiques pour avoir produit un barrage de contenu «réveillé» à l’époque, le géant du streaming a choisi de mettre fin à l’histoire d’un « Une fille de 12 ans qui trouve l’inspiration dans une variété de femmes influentes à travers l’histoire. »

Plusieurs mois plus tard, un documentaire Netflix sur le mariage de Harry et Meghan a été critiqué par les téléspectateurs et les critiques, 44% des téléspectateurs britanniques déclarant que Harry devrait perdre son titre royal au cours de la série.

La dernière annonce de Spotify et Archewell est intervenue moins de deux semaines après que la société de streaming a annoncé qu’elle supprimerait 200 emplois dans sa division podcast.