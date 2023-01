Le podcast politique de Vox, The Weeds, annonce Jonquilyn Hill comme hôte

Swati Sharma, rédactrice en chef de Vox, et Katherine Wells, directrice exécutive de l’audio, ont annoncé aujourd’hui que Jonquilyn Hill serait le prochain animateur du podcast hebdomadaire acclamé de la marque éditoriale, Les mauvaises herbes. Hill, qui travaille comme hôte par intérim depuis septembre, amènera les auditeurs dans notre conversation nationale, avec des plongées profondes dans les politiques qui façonnent notre monde. S’entretenir avec des universitaires, des historiens, des experts et des décideurs, ainsi qu’avec des collègues de Vox et Mauvaises herbes auditeurs, elle creusera dans tout, de l’état de la démocratie et de notre avenir économique à l’immigration et au changement climatique. Son premier épisode en tant qu’animatrice officielle de l’émission est sorti aujourd’hui, revenant sur la loi sur les droits de vote et notre paysage politique actuel.

“Les mauvaises herbes est la pierre angulaire de la mission de Vox de donner à notre public les moyens de mieux comprendre le monde qui l’entoure », déclare Sharma. “Nous sommes ravis d’inaugurer une nouvelle ère chez Les mauvaises herbes avec un hôte qui comprend parfaitement l’importance de favoriser des conversations inclusives sur les décisions qui façonnent notre pays et le monde.

«Jonquilyn apporte des années d’expérience en tant que journaliste audio couvrant le gouvernement, la politique et la politique», déclare Wells. “Dès le moment où elle a commencé à animer l’émission, nous avons été époustouflés par sa capacité à donner vie aux décisions politiques qui façonnent notre vie quotidienne. Je suis incroyablement excité pour le prochain chapitre de la série et je ne pouvais pas penser à une meilleure personne pour le diriger.

Hill a rejoint Vox l’année dernière en tant que producteur principal sur sa liste d’émissions explicatives, qui incluent un podcast d’actualités quotidiennes Aujourd’hui, expliqué et spectacle scientifique Inexplicable. Elle a rejoint le site depuis UMOA, où elle a produit le journal télévisé 1A, et hébergé À travers les fissures, une série de podcasts d’investigation examinant les lacunes de notre société et les personnes qui en souffrent. Hill a occupé des postes à NPR, où elle a travaillé sur leur bureau des élections de 2016, ainsi qu’au bureau de NBC à Washington et à Time Warner Cable News, où elle a couvert la Maison Blanche et le gouvernement, la politique et la politique basés à DC. Elle faisait partie du projet Catapult de PRX, un accélérateur de podcasts de médias publics encourageant les stations de radio publiques à travers le pays à créer des programmes significatifs pour leurs communautés.

“Je suis absolument ravi de m’asseoir dans Les mauvaises herbes chaise d’hôte. J’ai écouté le podcast dans toutes ses itérations, et cela a été une plongée en profondeur tellement utile et intéressante dans les politiques qui façonnent notre monde », déclare Hill. “À une époque où les systèmes que nous avons mis en place sont plus déroutants que jamais, je suis ravi de couper le bruit et d’aller au cœur du sujet aux côtés de nos auditeurs.”

En sa qualité d’animatrice par intérim de Les mauvaises herbes, Hill a animé des épisodes sur la réglementation cryptographique, la marijuana récréative et l’inflation, entre autres. De nouveaux épisodes de l’émission sont disponibles chaque semaine le mardi sur Apple, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts.

À propos du réseau de podcasts Vox Media : Nommé par Adweek comme “le plus chaud des podcasts” en 2021, Vox Media Podcast Network propose plus de 150 émissions actives mettant en vedette des voix éditoriales et des conteurs de pointe des réseaux de Vox Media et au-delà. Des actualités quotidiennes et de la technologie à la culture et aux sports, en passant par les émissions de débats et d’interviews et la narration narrative riche, le réseau de podcasts Vox Media est l’une des collections de podcasts premium les plus vastes, à la croissance la plus rapide et les plus diversifiées. En savoir plus sur le réseau de podcasts Vox Media ici.