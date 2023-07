Le podcast Offside Rule revient avec des épisodes quotidiens de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sur Sky Sports | Nouvelles du football

Le podcast de football primé « The Offside Rule » s’associera à Sky Sports pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023.

A partir du jeudi 13 juillet, Lynsey Hooper et Kait Borsay seront rejoints par d’anciennes Lionnes et stars du jeu international à chaque épisode, disponibles via des services de streaming de podcast peu après le dernier match de chaque journée de match. Les fans peuvent s’attendre à une analyse experte de tous les matchs tandis que les journalistes sur le terrain en Australie et en Nouvelle-Zélande partageront toutes les nouvelles et l’action du tournoi.

The Offside Rule a été le premier podcast quotidien à couvrir un tournoi majeur de football féminin lancé en 2015 et a couvert tous les tournois majeurs depuis. Il a été élu l’un des cinq meilleurs podcasts sportifs par The Guardian , récompensé du meilleur podcast de football du magazine Vogue en 2019 et a remporté le prix du meilleur podcast aux Football Blogging Awards 2020. Il a également été récemment deux fois lauréat consécutif du podcast de Since 71 du Année pour The Offside Rule WSL Edition en 2020 et 2021.

Kait Borsay, hôte de The Offside Rule, a déclaré: « Nous sommes ravis de travailler avec Sky Sports pendant la Coupe du monde et d’offrir aux fans de football notre expertise et le journalisme dévoué que nous avons constamment fournis au cours des 10 dernières années. En tant que tout premier point de vente à produire une émission de tournoi quotidienne, nous avons gagné le respect des joueurs et des équipes pour fournir un contenu authentique et fiable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La règle du hors-jeu revient et vous proposera des épisodes quotidiens tout au long de la Coupe du monde. Attendez-vous aux vues, analyses, experts et invités spéciaux habituels tout au long du tournoi, car nous vous tiendrons au courant du début à la fin.



« Nous voulons ramener le podcast The Offside Rule au format où nous nous sommes fait un nom dans le football féminin – la Coupe du monde. Des délais d’exécution rapides, des émissions dédiées, publiées chaque jour de match, ainsi que des aperçus pour aider à créer de l’excitation, nous avons hâte ! »

Mark Alford, directeur de Sky Sports News, a déclaré: « Kait et Lynsey sont extrêmement respectés dans le football, et nous sommes ravis de les accueillir ainsi que The Offside Rule sur notre plateforme.

« Leur connaissance et leur perspicacité – et, bien sûr, celles de leurs invités – seront un ajout important à notre contenu de la Coupe du monde féminine. Le module quotidien de la règle du hors-jeu complétera notre brillant podcast de football féminin existant Three Players And A Podcast, qui continuera pour discuter des plus gros problèmes du jeu. Je suis ravi d’entendre The Offside Rule et tous nos journalistes de Sky Sports rendre compte des performances impressionnantes de l’Angleterre et de la République d’Irlande au cours des prochaines semaines. Les fans peuvent suivre leurs progrès sur le l’application Sky Sports et sur Sky Sports News. »

Le podcast Offside Rule s’ajoute à la production sportive féminine existante de Sky Sports, continuant à rendre le contenu du football féminin plus accessible aux fans. Parallèlement à notre couverture de 35 matchs WSL exclusivement en direct, 4 matchs SWPL et la Sky Sports Cup cette saison, Sky Sports continuera d’être à l’avant-garde pour raconter les histoires qui comptent via les canaux sociaux Sky Sports WSL, l’application Sky Sports, À l’intérieur du WSLet podcast existant le Trois joueurs et un podcast.

En tant que premier investisseur britannique dans le sport féminin, Sky Sports reste déterminé à investir et à accroître son audience et à accroître sa visibilité. L’appétit pour le sport féminin est plus grand que jamais, avec des records d’audience cette année dans la Super League féminine, les Women’s Ashes et la boxe féminine, et une croissance continue de l’engagement sur tous les canaux numériques.