Le podcast du deuxième studio : valeur de l’architecture

© Le podcast du deuxième studio

The Second Studio (anciennement The Midnight Charette) est un podcast explicite sur le design, l’architecture et le quotidien. Animé par les architectes David Lee et Marina Bourderonnet, il présente différents professionnels de la création dans des conversations non scénarisées qui permettent des prises de vue réfléchies et des discussions personnelles.

Une variété de sujets sont abordés avec honnêteté et humour : certains épisodes sont des interviews, tandis que d’autres sont des conseils pour d’autres designers, des critiques de bâtiments et d’autres projets, ou des explorations informelles de la vie quotidienne et du design. Le deuxième atelier est également disponible sur iTunes, Spotifyet Youtube.

Cette semaine David et Marina de FAME Architecture & Design discutent de leur séjour au Lighthus, une maison de location de vacances conçue par William Liow, AIA du Peripherie Design Studio. Les deux couvrent la conception de la maison, la valeur de l’architecture, la communication avec les clients, ce que font les architectes, et bien plus encore.

Article associé Le deuxième podcast du studio : surmonter les défis des nouveaux projets

Faits saillants et horodatages

(00:00) Acoustique, fontaines et revêtement de sol

(15:13) Apprécier la façon dont l’architecture contemporaine est créée

(21:20) La valeur de l’architecture

Vous voyez beaucoup de maisons auxquelles est attachée une valeur financière folle… et je ne comprends pas où est la valeur réelle. […] Oui, une maison a une valeur financière qui lui est associée, mais elle est surtout censée soutenir votre façon de vivre au quotidien et être efficace dans ce domaine, sinon ce n’est pas une maison. Malheureusement, la plupart des maisons sont pourries. Non seulement en termes de qualité de construction, mais aussi en termes de sensations ressenties et de fonctionnement en tant que machine à vivre. Cela signifie que la plupart des gens n’ont vécu que cela, donc ils ne savent pas vraiment ce que l’on ressent en se trouvant dans un espace bien conçu. Il devient très difficile de transmettre cela à quelqu’un parce que vous devez lui vendre quelque chose que vous n’avez pas encore ressenti et que vous avez presque besoin d’en expérimenter.

(27:27) Architecture communicante.

(41:47) La valeur culturelle de l’architecture

À l’école, on vous apprend à considérer l’architecture comme un élément très important de la société et de la culture, et qu’en tant qu’architecte, vous produisez des choses qui contribuent aux deux. L’architecture est donc une expression de la culture contemporaine, une critique de la culture et un moyen de faire progresser la culture. Pensez-y. La plupart des architectes en exercice, qui construisent peut-être simplement de belles maisons simples, ont cette idée plantée dans leur esprit depuis l’époque où ils étaient à l’école. Une fois que cette idée est présente, elle ne quitte jamais et tout architecte y aspire. Mais cette partie de l’architecture et des architectes est probablement la moins connue des clients cherchant à embaucher un architecte.

Découvrez les éditions précédentes de The Second Studio Podcast.