Le podcast du deuxième studio : le(s) problème(s) avec la conception-construction

Cette semaine, David et Marina de FAME Architecture & Design discutent du modèle Design-Build de construction de maisons. Ils couvrent la définition du modèle Conception-Construction ; manque d’architectes agréés dans les entreprises de conception-construction ; efficacité et économie; qualité de construction; comment les coûts sont réduits ; manque de transparence ; qui devrait/ne devrait pas s’engager avec les entreprises de conception-construction ; et plus encore.

Faits saillants et horodatages

(00:00) Qu’est-ce que la conception-construction ?

(02:11) Entreprises de conception-construction sans architectes agréés.

(09:44) Fausse efficacité dans les entreprises de Conception-Construction.

Pourquoi les clients décident-ils d’opter pour la voie de la conception-construction ? Ils l’ont fait pour gagner en efficacité en termes de délais et de processus, et ils pensent qu’il est moins coûteux de travailler avec une seule entreprise. Mais si l’équipe de conception-construction ne convient pas au client, elle devra embaucher un architecte ou un concepteur distinct pour intervenir et réparer le projet, ce qui coûtera beaucoup plus d’argent au client. Et, associer une entreprise de conception-construction à un architecte signifie que l’entreprise de conception-construction doit travailler d’une manière qui ne correspond pas à son modèle commercial. (09:56)

(19:50) Problème de responsabilité dans les entreprises de conception-construction.

Lorsque les clients visitent le site pendant la construction, ils ne peuvent pas dire si les choses sont bonnes ou mauvaises. Ainsi, même si parfois la relation architecte-entrepreneur peut connaître certaines frictions, ce système de contrôle et d’équilibre est très productif car il y a une surveillance des deux côtés de l’architecte et de l’entrepreneur. Lorsque l’entrepreneur et l’architecte sont des entités distinctes, tous les problèmes sont abordés. Par exemple, l’entrepreneur ne se contenterait pas de faire une hypothèse sur le dessin, car il sait que l’architecte se présentera sur place la semaine prochaine et le remettra en question. (21:22)

(25:02) Généraliste vs spécialiste en conception et construction.

Les architectes et les entrepreneurs sont des professions fondamentalement très différentes avec des expertises différentes. Chacun d’eux est une forme d’art à part entière. Vous ne pouvez vraiment être un expert en architecture et en design que si vous consacrez 100 % ou la majeure partie de votre temps à pratiquer l’architecture et le design. C’est un métier. C’est un art. Vous ne pouvez pas passer 50 % de votre temps à faire des travaux d’entrepreneur si vous voulez être un grand architecte. La même chose pour un entrepreneur. Ce sont des métiers compliqués [and] il y a une limite à la capacité d’une personne à faire les deux aussi bien. (25:38)

(29:30) Les maisons personnalisées haut de gamme ne sont pas conçues par des entreprises de conception-construction.

(33:54) Comment les entreprises de conception-construction réduisent leurs coûts.

Les entreprises de conception-construction peuvent facturer moins parce qu’elles suppriment la conception. Un architecte normal prendra environ 10 % du coût de construction pour fournir des services architecturaux complets. Alors que les entreprises de conception-construction réaliseront la conception architecturale pour 10 fois moins cher… Vous ne vous contentez pas de supprimer des phases et des éléments du processus de conception et d’attendre le même résultat. Toutes ces phases, points de contrôle et livrables ont des spécifications, des rendus, des plans d’étage, des élévations, des coupes, etc. et ils existent pour une raison. La profession a évolué pour intégrer ces éléments qui constituent une partie importante du processus de conception et de communication. (34:15)

(38:33) Manque de transparence dans le modèle Design-Build.

(49:56) Avantages du service de préconstruction en termes d’architecture et de modèle GC.

(53:58) Le modèle Conception-Construction ne produit souvent pas de bons résultats.

(55:21) Quel type de client devrait s’engager avec des entreprises de conception-construction ?

Le stress est quelque chose que beaucoup de clients sous-estiment. Ils pensent : « Je peux tenir le coup, ou j’ai déjà vécu plusieurs choses stressantes. J’ai un travail très stressant ; je sais ce que signifie gérer un projet… » La conception et la construction ont tendance à avoir un niveau de stress plus élevé que les gens s’en rendent compte et vous faites cela en plus de votre travail normal. Souvent, lorsque les gens terminent un projet et que c’est stressant, si vous leur demandez : « Auriez-vous payé encore 10 à 15 % de plus du coût total du projet pour ne pas avoir tous les problèmes que vous avez rencontrés ? La plupart du temps, ils diront : « J’aurais fait ça avec plaisir. Cela ne valait pas les cheveux gris ». (58h30)

(59:53) Le modèle Conception-Construction n’est pas mauvais en soi.

