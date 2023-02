Le podcast de Steve Bannon est le meilleur diffuseur de désinformation, selon une étude

Certains podcasteurs libéraux ou leurs invités ont également partagé des déclarations fausses ou non fondées, y compris des déclarations du sénateur Bernie Sanders du Vermont et de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York sur la pauvreté des enfants ou l’immigration, que les vérificateurs des faits ont qualifiées de “fausses” ou “principalement fausses”.

Mais le Dr Wirtschafter a déclaré que les émissions conservatrices dépassaient de loin les émissions libérales en partageant des informations trompeuses. De nombreux animateurs de podcast, a-t-elle dit, ont tiré parti des craintes suscitées par la pandémie pour captiver les Américains anxieux. Une liste d’activistes anti-vaccination et d’experts en fauteuil a poussé des théories sans fondement sur le coronavirus et les vaccins Covid-19. Ils ont déclaré que Covid pouvait être traité ou guéri à l’aide d’ivermectine ou d’hydroxychloroquine, deux médicaments existants, malgré les preuves qu’ils n’étaient pas efficaces.

“Ce que nous retrouvons, c’est que tout le monde est un expert de la santé, tout cela parce qu’ils ont vu une étude”, a déclaré le Dr Wirtschafter.

M. Bannon, par exemple, a fréquemment sollicité des preuves lors d’entretiens avec des invités, exprimant une recherche apparente de la vérité. Mais, comme le montrent les extraits de ces interviews, il a souvent donné le dernier mot à ses invités, a rarement approuvé des points de vue opposés et a rarement averti son public d’attendre plus d’informations.

“Peut-être qu’il y a une nuance ou un débat dans la conversation”, a déclaré le Dr Wirtschafter, mais M. Bannon laisse aux auditeurs la nette impression que les responsables et les institutions “vous mentent totalement”, a-t-elle ajouté.

“Je serais d’accord avec cette caractérisation du monde”, a déclaré Natalie Winters, co-animatrice et rédactrice en chef de “War Room”, dans une interview. Elle a ajouté que l’objectif de l’émission était de « aller à l’encontre des récits traditionnels, de leur fournir le contrepoint ».

M. Bannon est apparu confus dans un épisode après que Steve Kirsch, un magnat de la technologie et fondateur de la Vaccine Safety Research Foundation, un groupe anti-vaccin, a déclaré qu’on ne savait pas ce qu’il y avait à l’intérieur du vaccin.