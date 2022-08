Le podcast d’Anne Heche où elle “buvait de la vodka” avec des “chasseurs de vin” retirés en raison de “rapports inexacts”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’épisode de podcast “Better Together” où Anne Heche et la co-animatrice Heather Duffy “ont bu de la vodka” avec des “chasseurs de vin” a été supprimé en raison de “rapports inexacts”, peut confirmer Fox News Digital.

L’épisode du podcast a été mis en ligne vendredi, mais supprimé après que Heche ait été impliqué dans une collision presque mortelle qui a mis le feu à une maison et laissé l’actrice dans “un état critique”.

L’épisode a été initialement enregistré mardi – trois jours avant la collision.

“Nous avons supprimé l’épisode car il y avait trop de rapports inexacts selon lesquels l’épisode avait été enregistré le jour de l’accident alors qu’en fait, il avait été enregistré le mardi avant l’accident”, a déclaré Ryan Tillotson, porte-parole de la société de médias à l’origine du podcast. , a déclaré à Fox News Digital.

Duffy a expliqué qu’un médecin avait suggéré que les deux “devraient boire de la vodka au lieu de vin”.

“Et nous avons écouté! Et nous le buvons – avec des chasseurs de vin”, a déclaré Heche lors de l’épisode de podcast supprimé depuis.

La star de “Another World” a également révélé qu’elle n’avait pas passé sa meilleure journée.

“Aujourd’hui a été une journée unique”, a admis Heche. “Je ne sais pas ce qui s’est passé, parfois les jours sont nuls, et je ne sais pas si vous en avez jamais, mais certains jours, maman dit que ce sont… certains jours, ce ne sont pas de bons très mauvais jours. Et je ne sais pas pourquoi certains jours finissent comme ça, et les choses ne me bercent pas vraiment comme ça.”

Heche a écrasé son véhicule à deux reprises vendredi alors qu’elle conduisait dans un quartier de Mar Vista. Elle a d’abord conduit sa voiture dans une porte de garage d’un complexe d’appartements avant de s’écraser dans une maison.

Un témoin du quartier a parlé à Fox News Digital de l’accident de samedi. Lynne Bernstein, a détaillé le crash comme “horrible” et a dit qu’il pouvait “à peine respirer” en essayant d’aider Heche à sortir de la Mini Cooper bleue qu’elle conduisait.

“La fumée devenait juste trop intense, nous pouvions à peine respirer”, a déclaré Bernstein. “La fumée rendait la visibilité difficile.”

Bernstein a déclaré que lui et sa femme avaient vu une voiture rouler dans leur rue à “vitesse élevée” avant que sa femme n’entende la voiture de Heche s’écraser sur la maison de leur voisin.

Bernstein a noté que son voisin, Dave, a demandé à Heche si elle allait bien, et elle a répondu que non. Les pompiers de Los Angeles sont arrivés sur les lieux, ont demandé aux voisins s’il y avait quelqu’un dans la maison et ont alerté les premiers intervenants qu’une femme se trouvait à l’intérieur.

La locataire de la maison est sortie de chez elle par une pièce à côté et a déclaré qu’elle était “choquée” par ce qui s’était passé. “Sortez de ma maison”, a dit la locataire au groupe de personnes à l’extérieur de sa maison avant de réaliser qu’une voiture avait percuté sa maison.

Heche a subi des brûlures lors de l’accident, mais était “consciente et respirait” lorsque les ambulanciers l’ont sortie du véhicule.

“Cinquante-neuf pompiers ont mis 65 minutes pour accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée et ont sauvé une femme adulte trouvée dans le véhicule qui a été emmenée dans un hôpital de la région par les ambulanciers paramédicaux du LAFD dans un état critique”, a déclaré le déclaration dit.

Janelle Ash et Larry Fink de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.