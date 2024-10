Le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe pourrait être la réponse de Kamala Harris à Joe Rogan

Kamala Harris ignore peut-être Joe Rogan, mais elle évite le podcasteur le plus populaire au monde pour un ultime effort visant à convaincre un groupe avec lequel les sondages disent qu’elle a du mal – les hommes noirs – en réservant une rencontre avec la légende de la NFL Shannon Sharpe sur Club Shay Shay. L’épisode du podcast vidéo du vice-président sera diffusé le lundi 28 octobre, selon Actualités CBS.

Sharpe Shay Shay est connu pour ses interviews avec des célébrités qui ont un os à choisir et pour les amener à diffuser leur linge sale dans des révélations juteuses et longues qui sont souvent partagées partout. Sa sélection d’invités vise à attirer les auditeurs noirs et l’émission génère deux millions de téléchargements de podcasts et 40 millions de vues sur YouTube par mois, selon Prix ​​​​Shorty.

L’interview de Harris dans l’émission coïncidera probablement avec la publication de la rencontre de Trump avec Rogan, dont l’audience dépasse de loin celle de Sharpe – avec The Joe Rogan Experience à 17,5 millions d’abonnés YouTube contre Club Shay Shay à 3,6 millions. Rogan est toujours Le podcast numéro un d’Apple et Spotify.

Cela dit, il est probable que gentil des auditeurs que Harris vise et qui l’ont attirée vers l’émission de Sharpe.

Actrice et comédienne oscarisée Mo’Nique a fait part de ses griefs à Tiffany Haddish Oprah Winfrey, Tyler Perry et plus encore pendant son passage sur Shay Shay. Meagan Good s’est entretenue avec Sharpe au milieu de la controverse sur sa relation avec l’acteur et délinquant reconnu coupable de violence domestique Jonathan Majors.

Peut-être le plus célèbre, Katt Williams est venue au spectacle et a visé Kevin Hart et plusieurs autres comédiens dans une conversation de deux heures et 46 minutes qui a depuis été visionnée 81 millions de fois sur YouTube. Et il y en a bien d’autres qui viennent au spectacle pour purifier l’air (ou attiser les flammes ) pendant les périodes les plus chaudes pour leurs personnalités publiques.

En tant que tel, l’émission de Sharpe n’est pas un endroit où l’on pourrait s’attendre à ce qu’un candidat à la présidentielle apparaisse – s’il n’y avait pas les précédents arrêts de Harris sur des plateformes non conventionnelles. Suite à d’autres appels aux électeurs noirs le Le club du petit déjeuner et La salle d’ombre l’émission de Sharpe sera une nouvelle tentative pour Harris de « toucher les Noirs américains là où ils se trouvent et de dialoguer avec les communautés noires à travers le pays à travers divers médias sur les questions qui comptent le plus pour eux », comme l’a dit le directeur des médias de Harris. BNC dans les derniers jours avant les élections.

Quant à son intervieweur, Sharpe est un ancien ailier rapproché qui a joué 14 saisons dans la NFL pour les Broncos de Denver et les Ravens de Baltimore avant de prendre sa retraite en 2003 en tant que triple champion du Super Bowl et membre du Temple de la renommée. Il a commencé une carrière d’animateur sportif après sa retraite, sur CBS Sports et Fox Sports 1, avant de lancer Shay Shay en 2020. Il anime l’émission simultanément tout en co-animant l’émission ESPN. Première prise.

Sharpe a récemment été critiqué pour diffuser l’audio d’une rencontre sexuelle sur Instagram Live après quoi il a affirmé avoir été « piraté » avant d’admettre que le flux était réel, mais qu’il s’agissait d’un accident. Même si Internet je me suis bien amusé avec les images Sharpe a échappé à la débâcle sans répercussions d’ESPN .

Sur Shay Shay, Sharpe a été critiqué pour son approche de l’entretien, du dessin contrecoup pour avoir été « mal informé », comme l’a dit un utilisateur, ou pour ne pas avoir posé de questions plus approfondies. Les fans, en revanche, semblent apprécier La nature décontractée de Sharpe dans l’émission, suggérant que cela aide les invités à s’ouvrir davantage.

Je ne pense pas que nous aurions entendu tout cela de Katt Williams s’il avait interviewé un « journaliste chevronné ». Il était à l’aise parce que c’était Shannon. Vous ne comprenez pas ça ? – BRE (@brethawriter) 4 janvier 2024

Sharpe a répondu aux critiques sur sa séparation Podcast pour un dernier verre après que son entretien avec Katt Williams lui ait attiré une attention plus négative que jamais. « Je n’ai jamais dit que j’étais journaliste », avait-il déclaré à l’époque. «Je suis un artiste. Si vous voulez des questions percutantes, 60 minutes est la plateforme qu’il vous faut. Ligne de données. 48 heures. Allez voir Lester Holt.

Maintenant, à un peu plus d’une semaine du jour du scrutin, Kamala Harris se rendra à Shannon Sharpe.